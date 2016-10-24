Расходы бюджета на силовые ведомства вырастут до 2 трлн рублей
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2016 год запланированы в размере 1,943, на 2017 - 1,967, на 2018 - 1,994, на 2019 - 2,006 трлн рублей
Расходы федерального бюджета на силовые структуры к 2019 году вырастут до 2 трлн рублей. об этом сообщается в проекте бюджета на 2017-2019 годы.
Так, расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2016 год запланированы в размере 1,943, на 2017 - 1,967, на 2018 - 1,994, на 2019 - 2,006 трлн рублей. Таким образом, расходы по этой статье вырастут на 63 млрд рублей, сообщает РБК.
Рас ходы по статье «внутренние войска» увеличатся в два раза - с 114,6 до 206,6 млрд рублей. Это обусловлено создание новой структуры – Росгвардии. Также вырастут расходы на содержание органов следствия и прокуратуры - с 86 до 94,8 млрд рублей.
Одновременно с этим власти сократят расходы на ФСБ и другие органы безопасности - с 306,4 до 292 млрд рублей.
Траты на «защиту населения от ЧС» уменьшат с 81,2 до 70,1 млрд рублей, но повысят расходы на «обеспечение пожарной безопасности» - со 109,9 до 119,4 млрд рублей.
Расходы по «закрытой» графе «другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» вырастут с 108,4 до 237 млрд рублей.
«Все остальное оказывается в «пролете», хотя урезаемые строчки образования, здравоохранения, и национальной экономики - области стратегические. Вложения в них не окупаются в текущем году, но всегда дают отдачу потом», - прокомментировал проект бюджета глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.