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ипотека
Людмила Коваль
Ведомости
24 октября 17:14

За ипотекой можно не спешить

В следующем году она будет дешевле как минимум на 1 процентный пункт, если инфляция и ключевая ставка продолжат снижение

Фото: М. Стулов / Ведомости

По оценкам банкиров, спрос на ипотечные кредиты в 2016 г. вырос на 30–40%, а их ставки к осени снизились на 1–2%. Но после снижения месяц назад ключевой ставки ЦБ до 10% годовых банки взялись за снижение ипотечных ставок с новой силой, причем для покупателей как новостроек, так и вторичного жилья.

Как дешевела ипотека

Только за последние пять дней сразу пять крупных игроков ипотечного рынка снизили ставки жилищных кредитов. В понедельник о снижении ставок на четверть процентного пункта объявили Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК, до 12,25–12,75% годовых по базовым продуктам) и банк «Возрождение» (до 12,5–12,75% на первичное и вторичное жилье). Банк «Глобэкс» уменьшил их в среднем на 0,2 п. п. до 13,1–13,6% годовых по базовым программам и до 11,3–11,5% по программе с госсубсидированием.

На следующий день снизил ставки Сбербанк: на 0,5 п. п. по всей стране и дополнительно еще на 0,5 п. п. в 19 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и области, в рамках акции на период до конца года, т. е. всего на 1 п. п. В этих регионах кредиты на приобретение готового и строящегося жилья выдаются теперь под 11,5–13% годовых в рублях, «Ипотека с государственной поддержкой» – под 10,9%, «Молодая семья» (хотя бы один супруг моложе 35 лет) – под 10,75–12,5%. «Под 10,75% Сбербанк кредитует молодые семьи с первоначальным взносом от 50% на 12–120 месяцев при наличии не менее троих несовершеннолетних детей», – уточнил исполнительный директор – начальник отдела развития залогового кредитования Сбербанка Алексей Трубников. Указанные ставки действуют при условии страхования жизни и здоровья заемщика, при отказе от него ставка увеличивается на 1 п. п.

В пятницу «ВТБ 24» и ВТБ (Банк Москвы) снижают ипотечные ставки по всем стандартным программам на 0,5 п. п.

Ранее в октябре ставки жилищных кредитов на первичное и вторичное жилье также уменьшили Промсвязьбанк (на 0,5–1 п. п.), банки «Санкт-Петербург» (в среднем на 0,5 п. п.) и «Открытие» (на 0,5 п. п.).

Райффайзенбанк установил единую ставку 11,9% годовых (было 13–13,5%) для кредитов на вторичном рынке и для рефинансирования ипотеки других банков. Эта ставка действует при комплексном страховании для взноса от 15% и срока до 25 лет, сообщил представитель банка. «Ак барс» снизил ставку только по ипотеке с господдержкой на 0,2 п. п., а МИнБ – на 0,29 п. п. «Мы внимательно следим за ситуацией на рынке и не исключаем изменения ставок по ипотеке до конца года», – признается начальник управления развития залоговых продуктов банка «Открытие» Анна Юдина.

За последние 2,5 месяца из 15 крупнейших ипотечных банков 10 снизили ставки, констатирует директор департамента мониторинга банковских продуктов маркетингового агентства Marcs Наталья Абрамова. Главный ориентир для банков – ключевая ставка, а она снизилась, объясняет управляющий партнер НАФИ Павел Самиев: банки корректируют кредитные ставки с неким временным лагом.

«Стоимость фондирования для банков продолжает снижаться, поэтому у них есть возможность снижения ставок по ипотеке», – добавляет начальник управления массового рынка и кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Морозов. Ведь стоимость кредита, по словам банкиров, для заемщиков решающий фактор при выборе банка.

Дальше меньше

Снижение ставок по ипотеке зависит от политики ЦБ, подчеркивают банкиры. До конца года аналитики ожидают дальнейшего снижения ипотечных ставок и на вторичном, и на первичном рынке. Юдина до конца этого года ожидает снижения средневзвешенной ставки ипотечного кредитования еще на 0,5–0,7 п. п., что будет связано с борьбой за клиента в период завершения программы господдержки ипотеки. Но в начале следующего года средняя ставка ипотеки на новостройки, скорее всего, вырастет в пределах 1%, полагает она.

По мнению Самиева, завершение программы господдержки ипотеки приведет к росту ставок и охлаждению спроса на ипотеку на первичном рынке.

«Сейчас среднерыночная ставка ипотеки находится на уровне 12,75%, при этом почти половина рынка – это программы с господдержкой со ставкой ниже 12%. То есть средняя ставка по кредитам на вторичное жилье – 13,4–13,5%. После отмены программы господдержки (действует до конца 2016 г.) ставка по кредитам на новостройки и готовое жилье выравняется и стабилизируется в районе 13%», – рассуждает директор департамента ипотечного кредитования «ВТБ 24» Андрей Осипов.

В следующем году ставки будут снижаться в основном для покупателей готового жилья. По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, ключевая ставка в 2017 г. должна снизиться еще на 1,5 п. п., что приведет к снижению ставок по ипотеке – преимущественно на вторичном рынке. В конце сентября на встрече с премьером Дмитрием Медведевым президент Сбербанка Герман Греф говорил, что, если существующая динамика сохранится, в следующем году можно будет увидеть ставки ниже 11%.

Аналитики АИЖК ожидают, что через год-полтора инфляция приблизится к целевому значению ЦБ в 4%, ключевая ставка может составить 6,5–7,5%, а ставки по ипотеке упадут ниже 10%.

Ипотека может подождать

Поэтому эксперты не советуют спешить с покупкой готового жилья в ипотеку. К тому же цены на жилье еще не достигли дна, добавляет руководитель irn.ru Олег Репченко, советуя сейчас «спокойно искать, смотреть, выбирать».

«Без острой нужды в жилье я бы сейчас не стал влезать в ипотеку: кредитные ставки будут снижаться, на рынке недвижимости огромный дефицит спроса. Уверен, что рублевые цены в Москве в течение года снизятся. Так что я бы выжидал в течение года, даже снимая жилье. А уже накопленный первоначальный взнос разделил бы пополам и положил на депозиты в рублях и долларах», – соглашается гендиректор группы «Личный капитал» Владимир Савенок. У тех же, кому необходимо свое жилье и кто уже накопил на первый взнос, сейчас неплохой момент для покупки квартиры в ипотеку, считает Самиев.

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