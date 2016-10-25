Власти Москвы потратят на тротуарную плитку еще 7 млрд рублей
Мэрия Москвы в рамках программы «Моя улица» в 2017 году проведет девять закупочных процедур на поставку более 800 тыс. кв. м гранитной плитки для столичных улиц. Стартовая стоимость закупок составит почти 7 млрд рублей
Мэрия Москвы в рамках программы «Моя улица» в 2017 году проведет девять закупочных процедур на поставку более 800 тыс. кв. м гранитной плитки для столичных улиц. Стартовая стоимость закупок составит почти 7 млрд рублей.
В департаменте конкурентной политики Москвы сообщили, что купленные материалы будут использованы для благоустройства в рамках программы «Моя улица» в 2017 году. Речь идет о 87 наименованиях гранитной плитки различных размеров и цветов. Закупаемая плитка должна быть изготовлена с противоскользящей обработкой.
Столичные власти отметили, что средний срок службы асфальта составляет 7 лет, в то время как гранитной плитки - более 100 лет.
По данным ГБУ «Автодороги», гранитная плитка будет уложена на Бульварном кольце, улицах Волхонка, Сретенка, Пречистенка, Варварка, а также Новой, Старой и Лубянской площади, Пушкинской, Болотной, Москворецкой, Кадашевской набережных, сообщает ТАСС.
Плитку уложат на тротуарах, пешеходных улицах и тех участках, где предусмотрен проезд автомобилей для доступа к зданиям.
Закупочные процедуры на поставку плитки объявят после общественных слушаний.
Гранитную плитку в 2016 году начали использовать при реконструкции всех улиц, вошедших в программу «Моя улица», в том числе, на Тверской, Тверском бульваре и других центральных улицах. В 2015 году на некоторых участках укладывалась и асфальтобетонная плитка.
Объем средств, выделенных на программу «Моя улица» в 2015 году составил 21,6 млрд рублей, в 2016 году - 22,4 млрд рублей. Программа рассчитана до 2018 года.