Минтранс одобрил введение системы «Платон» на региональных дорогах
В российских регионах запустят аналоги системы «Платон» по взиманию с водителей грузового транспорта платы за проезд. Таким образом, дальнобойщики будут платить за пользование не только федеральными трассами, но и региональными дорогами
В российских регионах запустят аналоги системы «Платон» по взиманию с водителей грузового транспорта платы за проезд. Таким образом, дальнобойщики будут платить за пользование не только федеральными трассами, но и региональными дорогами.
Накануне идею запуска региональных аналогов «Платона» поддержал министр транспорта Максим Соколов. Более того, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы РФ.
На заседании в Минтрансе гендиректор ассоциации территориальных органов управления автодорогами РАДОР Игорь Старыгин заявил, что еще в 2015 году предлагал распространить «Платон» на региональную дорожную сеть в связи с опасениями, что грузовики из-за платного проезда по федеральным трассам будут пользоваться региональными дорогами. По словам Старыгина, эти опасения оправдались.
«Например, дороги Краснодарского края раньше были одними из лучших. Сегодня зерновозы из Ставрополья, Ростовской области идут к черноморским портам по региональной сети. В результате там уже колея 5–15 см», - заявил глава РАДОР, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
В свою очередь в Счетной палате предупредили, что в случае принятия соответствующего закона «возникнет риск социальной напряженности», как это было год назад после введения «Платона».
Напомним, запуск «Платона» в ноябре 2015 года сопровождался массовыми акциями протеста водителей грузовиков. В связи с протестами власти решили заморозить тариф за проезд для грузовиков массой более 12 тонн на уровне 1,5 рубля за километр (тариф планировалось повысить до 3,72 рубля).
Между тем, глава профсоюза «Дальнобойщик» Валерий Войтко опроверг данные властей о том, что грузовики из-за платных федеральных трасс заполонили региональные дороги.
По его данным, речь идет всего-навсего о 3-7% грузовых автомобилей. «Если где-то какие-то самосвалы и стали возить песок из карьера по местной дороге, то это не повод говорить, что весь поток переориентировался. Просто многие регионы испытывают жесткий дефицит бюджета и хотят собрать деньги любыми способами», - заявил Войтко.