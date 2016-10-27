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27 октября 00:06

Минфин предложил брать налог с банковских вкладов россиян

Российские власти, которые ищут новые способы пополнения бюджета, придумали для россиян новый налог. Так, Министерство финансов предлагает обложить налогом часть банковских вкладов физических лиц

Российские власти, которые ищут новые способы пополнения бюджета, придумали для россиян новый налог. Так, Минфин предлагает обложить налогом часть банковских вкладов физических лиц.

«По депозитам есть совершенно исключительный в мировой практике налоговый вычет, когда люди в принципе не платят по депозитам ничего. Человек, имея миллиард рублей на депозите, а такие люди есть, и их довольно много, не платят никаких налогов с доходов своих депозитов. Так больше делать нигде нельзя», - заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, слова которого приводит РИА Новости.

Чиновник заявил, что пока ведомство не придумало, как отказаться от налогообложения купонов по облигациям, как предлагал президент России Владимир Путин. Поэтому министерство рассматривает в качестве рабочего варианта «уравнивание условий через «сделать всем хуже», т. е. все-таки облагать налогами какую-то часть депозита».

Позднее г-н Моисеев в беседе с газетой «Ведомости» подчеркнул, что это был «теоретический комментарий на лекции», а в реальности планов по введению налога на депозиты пока нет.

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