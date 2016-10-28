Министерство финансов предложило выплачивать пособия по бедности
Замглавы министерства Татьяна Нестеренко отметила, что в материальной поддержке прежде всего нуждаются семьи с детьми до 16 лет, особенно те, у которых двое и больше несовершеннолетних, и в которых работает только один родитель
Государство готово финансово поддержать россиян, оказавшихся за чертой бедности. Министерство финансов выступило с предложением ввести так называемые пособия по бедности.
Замглавы министерства Татьяна Нестеренко в интервью «Российской газете» отметила, что в материальной поддержке прежде всего нуждаются семьи с детьми до 16 лет, особенно те, у которых двое и больше несовершеннолетних, и в которых работает только один родитель.
При назначении денежных пособий власти должны руководствоваться принципом нуждаемости. Такую схему использует большинство стран мира.
По словам чиновницы, для введения пособий по бедности в первую очередь необходимо ввести в законодательство понятие «нуждаемость», определить его критерии, порядок оценки доходов и имущества семьи или одиноко проживающих граждан, круг лиц, относящихся к членам семьи.