Правительство не собирается платить малоимущим россиянам пособия по бедности
Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец опровергла информацию о введении пособий по бедности. По ее словам, правительство такие выплаты малоимущим россиянам не рассматривает. Голодец отметила, что все вопросы по данному пособию нужно предъявлять к Минфину
Вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец опровергла информацию о введении пособий по бедности. По ее словам, правительство такие выплаты малоимущим россиянам не рассматривает.
Голодец отметила, что все вопросы по данному пособию нужно предъявлять к министерствам, представители которых позволяют себе высказывать личные мнения, сообщает Rambler News Service.
Ранее в интервью «Российской газете» заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко рассказала, что ведомство обсуждает возможность введения нового вида «пособий по бедности».
Чиновница отметила, что в поддержке государства в первую очередь нуждаются семьи с детьми до 16 лет, особенно те, у которых двое и больше несовершеннолетних, и в которых работает только один родитель.