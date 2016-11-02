Власти повысят тариф за проезд грузовиков по федеральным трассам летом 2017 года
Срок действия льготного тарифа оплаты проезда грузового транспорта по федеральным дорогам закончится в июне 2017 года. Таким образом, водители грузовиков будут платить по 3,06 рубля за километр вместо действующих 1,53 рубля
Срок действия льготного тарифа оплаты проезда грузового транспорта по федеральным дорогам закончится в июне 2017 года. Таким образом, водители грузовиков будут платить по 3,06 рубля за километр вместо действующих 1,53 рубля.
Вице-премьер Аркадий Дворкович направил премьеру Дмитрию Медведеву предложение, согласно которому плата за проезд грузовиков тяжелее 12 т по системе «Платон» может быть увеличена с 1,53 до 2,6 руб./км в феврале 2017 года и 3,06 руб./км в июне 2017 года, сообщают «Ведомости».
Официально представитель Аркадия Дворковича отмену льготного тарифа не прокомментировал.
Отметим, что еще в начале октября министр транспорта Максим Соколов заявил об окончании тестового периода и необходимости перевода «Платона» на полный тариф. При этом Минэкономразвития предлагает оставить льготный тариф в силе как минимум до конца 2018 года.
Планируется, что окончательное решение о тарифах по системе «Платон» должно быть принято до второго чтения федерального бюджета в Госдуме. Пока в проекте бюджета прогноз по поступлениям сделан из расчета, что повышения «налога для дальнобойщиков» не будет.
Напомним, действие льготного тарифа в размере 1,53 рубля за километр было продлено властями в связи с массовыми протестами водителей грузовиков против системы «Платон».