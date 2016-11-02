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Экономика
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заповедники
Олег Фомин
02 ноября 14:19

Заповедник для своих

Изменения законодательства о границах заповедников и нацпарков позволит «государственным» олигархам и чиновникам на местах беспрепятственно развивать губительный для регионов бизнес

В ночь на 1 ноября закончилось обсуждение рубежного для нас всех документа, о существовании которого 99,999% россиян даже не подозревает. Да-да, именно так, и это не игра цифр. Речь идет об обсуждении скандальных поправок Минприроды, которые позволят президенту страны менять границы заповедников и нацпарков по своему усмотрению.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Гринпис России, это было, наверное, самое «грязное» обсуждение законопроекта, которое когда-либо проводилось на сайте regulation.gov.ru. Почему? «Оно вызвало волну негодования из-за очевидных накруток, - рассказывает пресс-секретарь организации Халимат Текеева. - Если посмотреть на графики роста голосов, можно заметить неправдоподобные взрывы количества голосов «за» поправки».

И действительно, поздно вечером в субботу в поддержку поправок на сайте regulation.gov.ru было всего шесть голосов (и почти 2 000 «против»). Но после полуночи количество голосов за принятие опасного законопроекта стало стремительно расти, будто заработал некий механизм накрутки голосов «за». К утру их уже было 316, а начиная с 17:00 количество голосов с большой скоростью увеличивалось до позднего вечера. К концу голосования более 5 000 человек проголосовали против законопроекта. «Лоббисты» застройки заповедников и нацпарков накрутили более 6 000 голосов в свою пользу.

Парадокс, но видимо, есть и при нынешней серости жизни люди, которым не все равно, «что же будет с Родиной и с нами». 6 с лишним тысяч голосов «против» поправки стали абсолютным рекордом для этого ресурса. «Призыв голосовать против поправок вызвал живой отклик у граждан России. Противостоять этому лоббисты застройки и раскопки заповедников не могли ничего, кроме как включить, видимо, заранее припасённый механизм подделки общественного мнения», - сообщил нам руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин.

В социальных сетях люди писали поддерживающие комментарии, жаловались, что почему-то не получается зарегистрироваться и проголосовать «против» поправок, делились мнениями, через какой браузер открывать этот сайт (у него был истекший срок сертификата, из-за чего на него ругался Google Chrome). Многие возмущались, следили, обновляли страницу, призывали родственников, друзей и даже соседей по общежитию голосовать «против». Накрутки превратили борьбу против проекта в личное дело многих. И люди возмущены такими накрутками «за» очевидно плохой проект, который может уничтожить наши заповедники.

Россияне будут и дальше бороться за сохранение уникальной, имеющей вековую историю, заповедной системы России и лоббистам застройки заповедников не удастся по-тихому добиться поправок в законодательство, которые приведут к её разрушению, считает г-н Крейндлин. По его словам, нужно наказать виновных в фальсификации общественного обсуждения скандальных поправок, чтобы никто больше и не думал замахнуться на российские заповедники. «Это будет самым лучшим подарком к 100-летию заповедного дела, в честь которого президент объявил 2017 год Годом особо охраняемых природных территорий», отметил он.

Но, может, опасения общественности и экологов напрасны? Может, заповедникам никто не угрожает? Это не так. Желающих скорейшего появления таких поправок много и на самых верхних этажах власти, и внизу. Например, сочинский «Роза Хутор» строит два(!) новых горнолыжных курорта в заповедной территории. Хотя перед Играми-2012 Владимир Путин лично обещал ЮНЕСКО, что Россия возьмет на себя обязательства по усилению природоохранных мероприятий в этих местах. Из другого - лицензионные участки нефтяной компании «Роснефть» пересекаются с охранной зоной заповедника «Остров Врангеля». Та же «Роснефть» засветилась в теме добычи нефти в Бузулукском Бору для Антипинского НПЗ. Если этот бор, являющийся национальным заповедником, загубить, то – внимание! – станет невозможным выращивание более половины традиционной для Поволжья сельхозпродукции, потому что путь для ветров из Казахстана будет открыт. Но кто же откажет Игорю Сечину?

Принятие закона явно сыграет на руку и тем чиновникам на местах, которые на протяжении многих лет разрешают юридическим лицам вести разного рода деятельность в пределах заповедников и заказников. Кому ж не хочется погреть руки на такой «вкусной» теме? Примеры и тут уже есть. Так, власти Крыма самым серьезным образом намерены открыть горнодобывающий карьер в заповедной зоне Карадаг. В Дмитровском районе Подмосковья в районе д.Рыбаки группа бизнесменов несколько лет пыталась построить элитны поселок на территории памятника природы. Как сообщил нашему изданию глава РОО «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын, еще в 2011 году администрация губернатора Александра Хорошавина создала у берегов заказника «Северный» морские рыбопромысловые участки и передала большую их часть в пользование на 20 лет ООО «Оха» и ООО «Аури». В 2014 году, в нарушение режима заказника, эти компании начали активное строительство рыболовных станов на побережье. И это при том, что госзаказник регионального значения был создан в Охинском районе еще 40 лет назад для сохранения неповторимой природы полуострова Шмидта.

«К сожалению, и сегодня правительство Сахалинской области не предпринимает решительных мер для исправления ситуации, - говорит г-н Лисицын. – Были и обращения общественности, и решение суда по иску Охинской прокуратуры. Незаконные станы было предписано убрать, однако  компании по сей день его игнорируют, а судебные приставы не обеспечивают его выполнение».

Более того, региональные власти начали процесс легализации станов путем внесения изменений в режим заказника, предусматривающих создание так называемой «хозяйственной зоны» по всему побережью полуострова Шмидта, отмечает эксперт. «Там намерены разрешить возведение палаточных лагерей «для проживания персонала рыболовецких предприятий». Будут развивать коммерческий туризм и строительство турбаз соответственно, любительское рыболовство, разрешат передвижение транспорта, в том числе в водоохранной зоне моря. О каком заказнике можно после этого говорить?».

В настоящее время общественники инициировали экологическую экспертизу постановления правительства Сахалинской области, нарушающего статус «Северного». В нее войдут 9 известных специалистов в области экологии, биологии, ихтиологи, орнитологии, географии, охотоведения, рыболовства и природоохранного законодательства. Удастся ли им доказать незаконность чиновных действий и необходимость соблюдения законов России или теперь принцип «своя рука – владыка» будет окончательно и бесповоротно править бал? Причем не только на Сахалине, но и по всей стране?

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