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08 ноября 10:08

Правительство решило повысить налоговую нагрузку на объекты недвижимости

Речь идет о поправках в законодательство о кадастровой оценке недвижимости. Суть изменений заключается в том, что если действующий закон запрещает увеличивать кадастровую оценку до 2020 года, то поправки разрешат регионам самим решать вопрос о пересмотре цифр

Российское правительство решило повысить налоговую нагрузку на объекты недвижимости. В настоящее время кабинет министров готовит поправки в законодательство, которые могут привести к увеличению размера налогов.

Речь идет о поправках в законодательство о кадастровой оценке недвижимости. Суть изменений заключается в том, что если действующий закон запрещает увеличивать кадастровую оценку до 2020 года, то поправки разрешат регионам самим решать вопрос о пересмотре цифр.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин сообщил газете «Ведомости», что поправки правительства фактически сводят на нет введенный в июле мораторий на пересмотр оценки.

В Минэкономразвития уточняют, что пересматривать оценку можно будет только после того, как регион перейдет на новую систему. В ведомстве считают, что только регион обладает полной информацией о качестве кадастровой оценки и объективности кадастровой стоимости.

При этом эксперты считают, что региональные власти охотно воспользуются шансом повысить кадастровую оценку недвижимости и увеличить налоговые поступления в бюджет.

Отметим, что с 2016 года граждане уже платят налог на недвижимость по кадастровой стоимости. К 2020 году размер начисленного налога должен увеличиться в 5 раз.

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