Чиновникам повысят зарплату на 38% хотя в бюджете «денег нет»
Российские власти не стали отказываться от индексации заработной платы чиновников, не смотря на признание премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что в бюджете «денег нет». Именно отсутствием денег власти ранее объяснили отказ от индексации пенсий
Российские власти не стали отказываться от индексации заработной платы чиновников, не смотря на признание премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что в бюджете «денег нет».
Именно отсутствием денег власти объяснили отказ от индексации пенсий, который в этом году заменили единовременной выплатой в размере 5 тысяч рублей.
Тем не менее, чиновникам зарплату планируется увеличить на 38%. Повышение произойдет в течение двух лет.
В правительстве объяснили повышение зарплат чиновников реализацией мероприятий по развитию государственной гражданской службы на 2016-2018 годы.
Вступление в силу указанных нормативных правовых актов предполагается с 1 января 2019 года, сообщает RT.
Сейчас средняя зарплата федеральных чиновников составляет 99,9 тысячи рублей в месяц. После индексации она возрастет до 140 тысяч рублей.