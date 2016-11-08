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Экономика
08 ноября 10:29

Чиновникам повысят зарплату на 38% хотя в бюджете «денег нет»

Российские власти не стали отказываться от индексации заработной платы чиновников, не смотря на признание премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что в бюджете «денег нет». Именно отсутствием денег власти ранее объяснили отказ от индексации пенсий

Российские власти не стали отказываться от индексации заработной платы чиновников, не смотря на признание премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что в бюджете «денег нет».

Именно отсутствием денег власти объяснили отказ от индексации пенсий, который в этом году заменили единовременной выплатой в размере 5 тысяч рублей.

Тем не менее, чиновникам зарплату планируется увеличить на 38%. Повышение произойдет в течение двух лет.

В правительстве объяснили повышение зарплат чиновников реализацией мероприятий по развитию государственной гражданской службы на 2016-2018 годы.

Вступление в силу указанных нормативных правовых актов предполагается с 1 января 2019 года, сообщает RT.

Сейчас средняя зарплата федеральных чиновников составляет 99,9 тысячи рублей в месяц. После индексации она возрастет до 140 тысяч рублей.

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