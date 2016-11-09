Роспотребнадзор предложил ради экономии снизить температуру горячей воды в кранах на 10 градусов
Действующие санитарные нормы предполагают, что температура воды из-под крана в жилых домах не может быть ниже 60 и не выше 75 градусов по Цельсию. В горячей воде такой температуры не размножаются опасные для здоровья бактерии
Минимальную температуру горячей воды в системах водоснабжения квартир и домов могут снизить с 60 до 50 градусов по Цельсию. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Снижение температуры горячей воды на 10 градусов позволит снизить расходы с учетом снижения тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение.
Действующие санитарные нормы предполагают, что температура воды из-под крана в жилых домах не может быть ниже 60 градусов по Цельсию и не выше 75 градусов. В горячей воде такой температуры не размножаются опасные для здоровья бактерии.
Теперь специалисты Роспотребнадзора считают, что снижение температуры воды до 50 градусов не увеличит риск заражения, если водоканалы обеспечат ее тщательную очистку.
Эксперты считают, что многие россияне не заметят снижения температуры горячей воды, так как многие управляющие компании и без разрешения Росприроднадзора давно экономят за счет меньшего нагревания воды.