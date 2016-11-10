Меню
Экономика
Конопля в законе. Как легально заработать на запретном растении
высокоскоростные магистрали
Наталья Скорлыгина Анастасия Веденеева
Коммерсантъ
10 ноября 16:26

Магистраль Москва-Казань не набирает скорость

Белый дом отправил модель ВСМ на доработку

Правительство отправило на доработку модель крупнейшего инфраструктурного проекта в современной истории России — ВСМ Москва-Казань стоимостью 1,2 трлн руб. Хотя активные переговоры с китайскими и немецкими инвесторами уже ведутся, Белый дом теперь хочет перепроверить реалистичность всех базовых характеристик, в том числе объема пассажиропотока, а также стоимости и источников финансирования. По мнению экспертов, государство стремится минимизировать свои риски в условиях дефицита бюджетных средств.

Правительство отправило на доработку финансовую и организационно-правовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань, следует из письма заместителя директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства Руслана Заливацкого. Письмо направлено в профильные ведомства, ОАО РЖД и его совет потребителей. По мнению аппарата правительства, необходимо "повторно обеспечить качественную доработку" представленных моделей.

Проект ВСМ Москва-Казань протяженностью 770 км будет осуществляться на принципах ГЧП в форме концессии в две фазы: Москва--Нижний Новгород и Нижний Новгород--Казань. Общая актуализированная стоимость проекта 1,2 трлн руб., из которых 613,5 млрд руб.— инфраструктура первой фазы, 501,4 млрд руб.— второй фазы, 84,6 млрд руб.— закупка подвижного состава. Актуализированный пассажиропоток — 4,7 млн человек в 2020 году, 15,9 млн — в 2030-м и 23,9 млн человек — в 2050 году. В 2017-2019 годах государство планировало потратить на ВСМ 4,4 млрд руб., однако потом отказалось от существенных объемов средств, оставив лишь 94 млн руб.; недостающую сумму должно дать ОАО РЖД, это предусмотрено в инвестпрограмме монополии.

Инвестором должен выступить Китай, уже подтвердивший готовность внести 52 млрд руб. в акционерный капитал первой фазы проекта, $1 млрд — второй фазы, а также предоставить долговое финансирование в объеме 400 млрд руб. за счет кредита China Development Bank. Дмитрий Медведев 7 ноября по итогам переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном выделил ВСМ среди "мегапроектов" сотрудничества двух стран и сообщил, что подготовка к ее строительству продолжается.

Есть и конкурирующий проект, предложенный Германией: консорциум "Немецкая инициатива" (НИ) готов взять на себя второй участок ВСМ. Первый вице-президент ОАО РЖД Александр Мишарин 8 ноября в интервью ТАСС сказал, что НИ обещает до 10 ноября представить проект межправительственного соглашения, где будут закреплены все условия финансирования. В ОАО РЖД от комментариев отказались, но отметили, что находятся в контакте с консорциумом.

Вместе с тем правительство до сих пор считает проект недоработанным. Как сообщается в письме, при доработке следует "предусмотреть сценарность" моделей, в том числе вариант с фиксированным размером платы перевозчика за инфраструктуру с учетом доходности акционерного капитала, с фиксированным размером субсидий и платежей в счет гарантии минимальной доходности концессионера и обязательствами акционера по обеспечению валютного риска в полном объеме при привлечении валютных кредитов. Иными словами, речь идет о том, чтобы сократить риски государства в проекте. Также правительство предлагает оценить реалистичность предлагаемых условий финансирования с привлечением банковского сообщества, заново пересчитать пассажиропоток с привлечением экспертов, дополнительно проработать механизм концессии так, чтобы предусмотреть возможность ограничить платеж концессионеру со стороны РФ с целью повышения эффективности его деятельности, а также представить все подтверждения источников финансирования.

Генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин говорит, что желание доработать модель до выбора партнера по проекту связано с тем, что проблемы с бюджетом заставляют правительство закладывать дополнительные инструменты снижения суверенных рисков. По его мнению, главный риск — это объем пассажиропотока, на который в том числе влияет стоимость билета. Кроме того, есть проблемы с проектом прохождения трассы ВСМ по территории Москвы.

Сейчас на главной
Авторская колонка
Лучшее средство от одиночества - поддерживать власть
Пошел на самый верх и строго спросил: – Почему вы не учитываете мое мнение? – А какое у вас мнение? – спрашивают. – Ну, не такое, какое у вас. Я себя уважаю. – Чему же вы тогда удивляетесь?
Ларин Александр
Горячие новости
Проще стать гомосексуалистом, чем поменять футбольный клуб
Болельщик московского футбольного клуба «Спартак» написал жалобу в авиакомпанию «Аэрофлот» из-за трансляции на борту ролика с участием футболистов ЦСКА.
Горячие новости
Мурманские власти выдают лицензии на добычу краснокнижного дикого оленя
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун установила квоты на добычу дикого северного оленя, который внесен в региональную Красную книгу. 77 лицензий на добычу краснокнижного животного уже распроданы
социальные сети
Американские выборы вызвали «войну ботов»
Нынешняя президентская кампания в США может войти в историю как первая, в которой были массово использованы программы, распространяющие информацию в соцсетях. Боты создали треть сообщений в Twitter в поддержку Дональда Трампа и пятую часть твитов за Хиллари Клинтон.
Горячие новости
«Аэрофлот» перенес и отменил десятки рейсов из-за надвигающейся снежной бури
В связи с предупреждениями синоптиков о надвигающейся на Москву «снежной буре» объявлено о переносе и отмене около нескольких десятков рейсов из аэропорта «Шереметьево». Перенос и отмена касаются рейсов на 10 и 11 ноября ...
Горячие новости
Россиян будут лишать водительских прав за оставление детей в машине
Депутаты Госдумы предложили лишать водительских прав за оставление ребенка младше 14 лет в автомобиле без присмотра взрослых. С таким предложением выступили депутаты от ЛДПР ...
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Сибиряк отсудил у судебных приставов 100 тысяч рублей за сорванный отдых в Египте
Житель Канска Красноярского края через суд добился выплаты компенсации от Федеральной службы судебных приставов РФ за сорванный семейных отдых за границей. По решению суда, ФССП должна выплатить мужчине 100 тысяч рублей
социальные сети
Жестокое похмелье блогера
Моя жизнь была гораздо интереснее и счастливее без Facebook. Но некоторое время назад служебная необходимость вынудила меня завести аккаунт. Первая неделя прошла хорошо – в добавлении «друзей», вторая – подарила эйфорию ...
Горячие новости
В России появится новый праздник – День верности присяге
В России может появиться еще один праздник. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила учредить День верности присяге. Соответствующий документ пока не внесен в Госдуму, но сенатор обещает сделать это на следующей неделе
Авторская колонка
Если бы американцем был я
Если бы американцем был я, то я бы точно пошел на выборы. Хотя бы потому, что это забавно. А за кого голосовал бы – не так важно. Не было до сих пор президентов женщин? Ну, пусть будет женщина что ли...
Орехъ Антон
Горячие новости
Новым президентом США станет республиканец Дональд Трамп
Выборы президента США выиграл кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Его соперница от Демократической партии Хиллари Клинтон уже признала свое поражение ...
Горячие новости
Температуру горячей воды в кранах снизят на 10 градусов ради экономии
Действующие санитарные нормы предполагают, что температура воды из-под крана в жилых домах не может быть ниже 60 и не выше 75 градусов по Цельсию. В горячей воде такой температуры не размножаются опасные для здоровья бактерии
Горячие новости
Люди имеют право на здоровый смех
Российские граждане в ответ на рекомендацию депутату Госдумы Наталье Поклонской умерить медийную активность разместили на сайте общественных инициатив Change.org петицию с требованием, напротив, «усилить присутствие Поклонской в медиапространстве»
УВЗ
Как подружиться с Путиным
Первая декада ноября принесла политэлите Урала и сотрудникам Администрации Президента нежданчик. Руководство любимого ребенка «Ростеха» и Минпрома, НПК «Уралвагонзавод», решило поиграть в политику по-крупному.
Горячие новости
В Таиланде за месяц утонул уже второй российский турист
Очередной трагический инцидент произошел на пляже курорта Пхукет. Погибший – 57-летний россиянин Петр Агапов. Спасатели извлекли его из воды без сознания на пляже Банг Тао Бич
Горячие новости
Стоимость парковки на улицах Москвы подорожает до 230 рублей в час
С рекомендацией повысить тариф выступили специалисты Московского автодорожного института. Также в институте предложили ограничить время «льготной» стоянки двумя часами и применить прогрессивную шкалу тарификации ...
Горячие новости
Туроператоры пообещали россиянам низкие цены на путевки в Египет
Туроператоры пообещали россиянам доступные цены на путевки в Египет после возобновления авиационного сообщения между странами. Так, средняя стоимость недельного тура составит 30 тысяч рублей на человека
Горячие новости
Деньги есть, но не для вас
Российские власти не стали отказываться от индексации заработной платы чиновников, не смотря на признание премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что в бюджете «денег нет». Именно отсутствием денег власти ранее объяснили отказ от индексации пенсий