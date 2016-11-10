Магистраль Москва-Казань не набирает скорость
Белый дом отправил модель ВСМ на доработку
Правительство отправило на доработку модель крупнейшего инфраструктурного проекта в современной истории России — ВСМ Москва-Казань стоимостью 1,2 трлн руб. Хотя активные переговоры с китайскими и немецкими инвесторами уже ведутся, Белый дом теперь хочет перепроверить реалистичность всех базовых характеристик, в том числе объема пассажиропотока, а также стоимости и источников финансирования. По мнению экспертов, государство стремится минимизировать свои риски в условиях дефицита бюджетных средств.
Правительство отправило на доработку финансовую и организационно-правовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань, следует из письма заместителя директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства Руслана Заливацкого. Письмо направлено в профильные ведомства, ОАО РЖД и его совет потребителей. По мнению аппарата правительства, необходимо "повторно обеспечить качественную доработку" представленных моделей.
Проект ВСМ Москва-Казань протяженностью 770 км будет осуществляться на принципах ГЧП в форме концессии в две фазы: Москва--Нижний Новгород и Нижний Новгород--Казань. Общая актуализированная стоимость проекта 1,2 трлн руб., из которых 613,5 млрд руб.— инфраструктура первой фазы, 501,4 млрд руб.— второй фазы, 84,6 млрд руб.— закупка подвижного состава. Актуализированный пассажиропоток — 4,7 млн человек в 2020 году, 15,9 млн — в 2030-м и 23,9 млн человек — в 2050 году. В 2017-2019 годах государство планировало потратить на ВСМ 4,4 млрд руб., однако потом отказалось от существенных объемов средств, оставив лишь 94 млн руб.; недостающую сумму должно дать ОАО РЖД, это предусмотрено в инвестпрограмме монополии.
Инвестором должен выступить Китай, уже подтвердивший готовность внести 52 млрд руб. в акционерный капитал первой фазы проекта, $1 млрд — второй фазы, а также предоставить долговое финансирование в объеме 400 млрд руб. за счет кредита China Development Bank. Дмитрий Медведев 7 ноября по итогам переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном выделил ВСМ среди "мегапроектов" сотрудничества двух стран и сообщил, что подготовка к ее строительству продолжается.
Есть и конкурирующий проект, предложенный Германией: консорциум "Немецкая инициатива" (НИ) готов взять на себя второй участок ВСМ. Первый вице-президент ОАО РЖД Александр Мишарин 8 ноября в интервью ТАСС сказал, что НИ обещает до 10 ноября представить проект межправительственного соглашения, где будут закреплены все условия финансирования. В ОАО РЖД от комментариев отказались, но отметили, что находятся в контакте с консорциумом.
Вместе с тем правительство до сих пор считает проект недоработанным. Как сообщается в письме, при доработке следует "предусмотреть сценарность" моделей, в том числе вариант с фиксированным размером платы перевозчика за инфраструктуру с учетом доходности акционерного капитала, с фиксированным размером субсидий и платежей в счет гарантии минимальной доходности концессионера и обязательствами акционера по обеспечению валютного риска в полном объеме при привлечении валютных кредитов. Иными словами, речь идет о том, чтобы сократить риски государства в проекте. Также правительство предлагает оценить реалистичность предлагаемых условий финансирования с привлечением банковского сообщества, заново пересчитать пассажиропоток с привлечением экспертов, дополнительно проработать механизм концессии так, чтобы предусмотреть возможность ограничить платеж концессионеру со стороны РФ с целью повышения эффективности его деятельности, а также представить все подтверждения источников финансирования.
Генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин говорит, что желание доработать модель до выбора партнера по проекту связано с тем, что проблемы с бюджетом заставляют правительство закладывать дополнительные инструменты снижения суверенных рисков. По его мнению, главный риск — это объем пассажиропотока, на который в том числе влияет стоимость билета. Кроме того, есть проблемы с проектом прохождения трассы ВСМ по территории Москвы.