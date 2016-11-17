Миллиардный долг за перелеты высших должностных лиц перед «Аэрофлотом» погасят из бюджета
Конкурс на организацию воздушных перевозок высших должностных лиц, который выиграл «Аэрофлот», был объявлен СЛО «Россия» в конце 2015 года. Общая начальная цена закупки составляла 3,9 млрд рублей (около 185 млн рублей за одну услугу)
Специальный летный отряд «Россия», который занимается авиаперевозкой высокопоставленных чиновников, задолжал «Аэрофлоту» почти миллиард рублей.
Конкурс на организацию воздушных перевозок высших должностных лиц, который выиграл «Аэрофлот», был объявлен СЛО «Россия» в конце 2015 года. Общая начальная цена закупки составляла 3,9 млрд рублей (около 185 млн рублей за одну услугу).
«Аэрофлот» выиграл право перевозить официальные делегации и должностных лиц по России, в СНГ, Прибалтику, Европу, США, Канаду, Центральную, Южную Америку, Азию и на Ближний Восток.
В 2017 году объем средств бюджета, направленных на транспортные услуги, сократили на 1,9 миллиарда рублей (на 13%) по сравнению с 2016 годом, хотя изначально расходы планировали сократить только на 6%. Дополнительные 7% (примерно миллиард рублей) расходов сократило управделами президента, которое направило средства «на мероприятия, не относящиеся к транспортным услугам», сообщает «КоммерсантЪ».
В Министерстве финансов предложили погасить долг перед «Аэрофлотом» за счет перераспределения этих бюджетных средств. В частности, ведомство предлагает внести коррективы в проект закона о бюджете на период с 2017 по 2019 год в ходе его рассмотрения во втором чтении в Госдуме.