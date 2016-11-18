Депутаты в первом чтении утвердили бюджет на 2017 год с дефицитом 2,75 трлн рублей
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 18 ноября большинством голосов приняли проект бюджета на 2017 год в первом чтении. «За» проголосовали 334 депутата. Еще 100 народных избранников проголосовали против, назвав проект бюджета антиконституционным
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 18 ноября большинством голосов приняли проект бюджета на 2017 год в первом чтении. «За» проголосовали 334 депутата. Еще 100 народных избранников проголосовали против, назвав проект бюджета антиконституционным.
Второе чтение проекта бюджета состоится в начале декабря
В данном бюджете заложен дефицит в размере 2,75 трлн рублей, что составляет 3% от ВВП. Доходы запланированы в размере 13,4876 трлн рублей, расходы - в 16,2408 трлн рублей.
Покрывать дефицит в 2017 году предполагается за счет использования средств Резервного фонда (в размере 1,15 трлн рублей) и Фонда национального благосостояния (в объеме 668,2 млрд рублей). В результате Резервный фонд к концу 2017 года будет полностью исчерпан, а в ФНБ останется 4,19 трлн рублей.
Проект бюджета сформирован исходя из цены на нефть в размере 40 долларов за баррель. При этом средний курс доллара к рублю в 2017 году, как запланировано, составит 67,5 рубля, в 2018 году - 68,7 рубля, в 2019 году - 71,1 рубля. Инфляция в 2017–2019 годах, как ожидается, составит 4%.