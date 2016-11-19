Зарплата главы «Почты России» составит 10 млн рублей в месяц, а его сотрудников– 20 тысяч
Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов в 2014 году заработал 95,4 млн рублей. При этом его официальная зарплата составила 310 тысяч рублей. Об этом говорится в официальном отчете Генеральной прокуратуры РФ, подготовленном после проверки Минкомсвязи
Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов в 2014 году заработал 95,4 млн рублей. При этом его официальная зарплата составила 310 тысяч рублей. Об этом говорится в официальном отчете Генеральной прокуратуры РФ, подготовленном после проверки Минкомсвязи.
По результатам проверки у Генпрокуратуры возникли вопросы по поводу несоответствия официальных и задекларированных доходов, сообщает портал CNews.
В ведомстве напомнили, что в постановлении кабинета министров об оплате труда руководителей федеральных государственных предприятий указано, что соотношение средней зарплаты руководителей и работников не должно превышать восьми раз. В то же время такое соотношение может быть увеличено для отдельных предприятий приказом соответствующего федерального органа исполнительной власти.
По данным газеты «Ведомости», 31 октября вышел приказ за подписью г-на Никифорова, в котором говорится, что зарплата руководителя «Почты России» превысит 500 средних зарплат рядовых работников, заместителя руководителя - 350 средних зарплат, а главного бухгалтера - 150.
Средняя зарплата рядового сотрудника почты вырастет с 18 тысяч рублей до 20 тысяч рублей. То есть зарплата начальника «Почты России» составит 10 млн рублей в месяц или 120 млн рублей в год.
Контроль за исполнением этого приказа Никифоров возлагает, как следует из документа, на себя.
Проверяющие из прокуратуры также отметили, что в апреле 2013 года министр связи Николай Никифоров заключил контракт с Дмитрием Страшновым на один год по согласованию с вице-премьером Аркадием Дворковичем.
По истечении срока контракта глава Минкомсвязи продлило контракт еще на 5 лет. Однако этот шаг до сих пор согласован с российским правительством. Таким образом, надзорное ведомство ставит под сомнение правомочность главы «Почты России» при принятии управленческих решений, распоряжении финансовыми ресурсами предприятии.