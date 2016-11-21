Вице-премьер Ольга Голодец выступила за освобождение бедных россиян от уплаты НДФЛ
Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что правительство в рамках борьбы с бедностью прорабатывает вопрос о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических. Сама вице-премьер при этом высказалась за полное освобождение от уплаты НДФЛ несостоятельных граждан
Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что правительство в рамках борьбы с бедностью прорабатывает вопрос о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических. Сама вице-премьер при этом высказалась за полное освобождение от уплаты НДФЛ несостоятельных граждан.
«У нас сегодня идут обсуждения по поводу НДФЛ. И я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов. У нас эта мера просчитана, и мы ее на сегодняшний день обсуждаем», - заявил Голодец, слова которой приводит «Интерфакс».
С 2001 года в России действует плоская шкала подоходного налога, который составляет 13% независимо от уровня доходов налогоплательщика.
Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дискуссия по изменению принципа уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) возможна только после 2018 года.
«Сейчас говорить об изменении порядка налогообложения - это, наверное, будет просто стимулировать уход в тень заработных плат», - рассказал чиновник.