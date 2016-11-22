Эксперты накануне новогодних праздников проверят качество шампанского
Игристы вина, в частности, проверят на наличие искусственной газации, тяжелых металлов и дрожжей, массовую долю алкоголя, превышение содержания лимонной кислоты и добавленных сахаров
Эксперты Роскачества накануне новогодних праздников проведут масштабную проверку шампанских вин, которые продаются в отечественных магазинах. Игристы вина, в частности, проверят на наличие искусственной газации, тяжелых металлов и дрожжей, массовую долю алкоголя, превышение содержания лимонной кислоты и добавленных сахаров.
Проверка будет проводиться совместно с Росалкогольрегулированием, сообщает «Интерфакс».
Роскачество закупит 60 образцов полусладких игристых вин, произведенных в России, Белоруссии, Испании, Франции, Италии, Грузии, Абхазии и на Украине. В аккредитованных лабораториях образцы исследуют по 30 показателям качества и безопасности.
Главная задача – выявить фальсификации напитка. Результаты исследования будут представлены в декабре.
Роскачество является автономной некоммерческой организацией, которая занимается мониторингом, испытанием и подтверждением качества товаров.