Москва планирует «как можно дольше» тянуть с отменой продуктового эмбарго
Российские власти не только не планируют отменять продовольственное эмбарго, а продлевать их как можно дольше. Об этом сообщил президент Владимир Путин, выступая на «Форуме действий», организованном Общероссийским народным фронтом
Российские власти не только не планируют отменять продовольственное эмбарго, а продлевать их как можно дольше. Об этом сообщил президент Владимир Путин, выступая на «Форуме действий», организованном Общероссийским народным фронтом.
Отвечая на вопрос одного из участников форума, глава государства признался, что власти собираются «тянуть как можно дольше» с отменой ответных мер на антироссийские санкции.
Путин также напомнил, что Россия не вводила санкции, а лишь приняла ответные меры по ограничению поставок сельхозпродукции из некоторых стран, чтобы защитить внутренний рынок страны.
Напомним, запрет на ввоз ряда продовольственных товаров из США и стран Евросоюза был введен в августе 2014 года в ответ на санкции Запада, введенные после присоединения Крыма.