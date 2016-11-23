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Экономика
23 ноября 14:37

Пенсионный фонд опроверг слухи о повышении пенсионного возраста в 2019 году

Пенсионный возраст в России начнут постепенно повышать в 2019 году. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на презентацию главы Пенсионного фонда. Эксперты предлагают повышать пенсионный возраст по три месяца в год

Пенсионный возраст в России начнут постепенно повышать в 2019 году. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на презентацию главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова (ПФР). Эксперты предлагают повышать пенсионный возраст по три месяца в год для мужчин (до достижения 65 лет) и по шесть месяцев в год для женщин (до достижения 60 лет).

В ПФР ожидают, что в результате повышения пенсионного возраста к 2030 году трансферт федерального бюджета в фонд снизится на 638 млрд рублей или с 2,5 до 1,4% ВВП, сообщает РИА Новости.

Позднее в Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что власти обсуждают повышение пенсионного возраста с 2019 года. В ведомстве заявили, что от правительства на этот счет не было никаких поручений.

«Такой вопрос не рассматривается. Никаких поручений от руководителей соцблока ПФР не получал. Тема повышения пенсионного возраста широко обсуждаются в экспертном сообществе, эксперты обращаются в ПФР за проведением актуарных расчетов», - сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

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