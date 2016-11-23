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Экономика
23 ноября 17:09

ФАС уличила в картельном сговоре поставщиков техники для ГАС «Выборы»

Федеральная антимонопольная служба России заподозрила в картельном сговоре поставщиков системных блоков для автоматизированной системы «Выборы». По данному факту возбуждено дело ...

Фото: rusevik.ru

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заподозрила в картельном сговоре поставщиков системных блоков для региональных фрагментов государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы». По данному факту возбуждено дело.

Ущерб от сговора в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) оценили более чем в 100 млн рублей.

Дело в отношении поставщиков возбуждено по статье «Повышение, снижение или поддержание цен на торгах». Фигурантами дела стали следующие поставщики компьютерной техники - ООО «Бизнес компьютерс групп», ООО «АМИ-НЕТВОРК», ЗАО «КРОК инкорпорейтед», ООО «Супервэйв Групп», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Производственная компания «Аквариус».

ФАС подозревает указанные компании в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронном аукционе на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы», проводившемся Федеральным центром информатизации при ЦИК.

Во время аукциона из шести компаний, которые участвовали в торгах, свои предложения по цене выдвинули только две компании: «Бизнес компьютерс групп» и «Супервэйв Групп». Эти компании снизили максимальную цену контракта на 1%. В свою очередь «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и «Аквариус» отказались предлагать свои цены.

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