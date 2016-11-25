Премия гендиректору «Почты России» в 95 млн рублей станет поводом для возбуждения дела
Генпрокуратура потребовала от Следственного комитета возбудить уголовное дело по факту выплаты вознаграждения в размере 95 млн рублей гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову. В надзорном ведомстве считают, что такая премия является незаконной
Генпрокуратура потребовала от Следственного комитета возбудить уголовное дело по факту выплаты вознаграждения в размере 95 млн рублей гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову. В надзорном ведомстве считают, что такая премия является незаконной.
Дело должно быть возбуждено по факту злоупотребления полномочиями, а также в отношении двух руководителей департаментов Минкомсвязи по подозрению в халатности, заявил начальник управления прокуратуры взаимодействия со СМИ Александр Куренной.
По данным прокуратуры, сумма незаконной выплаты г-ну Страшнову в июне 2015 года составила 95,4 млн рублей. По официальной версии – это вознаграждение за финансово-хозяйственную деятельность «Почты России» в 2014 году.
Расчет вознаграждения «осуществлялся на основании представленных предприятием документов, в том числе о размере полученной в отчетном периоде чистой прибыли в объеме 1,2 млрд рублей», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Куренного.
Проверка Генпрокуратуры показала, что размер прибыли «Почты России» за 2014 год образовался за счет целевого финансирования его деятельности из федерального бюджета в сумме 5,4 млрд рублей. Это позволило перекрыть убытки предприятия в размере свыше 4 млрд рублей.
В надзорном ведомстве считают, что при таких обстоятельствах, а также с учетом размера средней заработной платы по предприятию в 2014 году сумма вознаграждения Страшнову должна была составить 3,2 млн рублей.
Кроме того, в трудовом договоре между Минкомсвязи с Страшновым в нарушение письма Минтруда не была определена величина норматива его вознаграждения, что позволило его существенно завысить, а сам договор не был согласован с правительством.
В Генпрокуратуре считают, что ФГУП «Почта России» был причинен существенный вред из-за выплаты Страшнову премии в 95,4 млн рублей.
Представители «Почти России» претензии прокуратуры пока не прокомментировали. В Минкомсвязи заявили, что пока не располагают информацией о возбуждении дела в отношении Страшнова.