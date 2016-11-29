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Экономика
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Авторская колонка
29 ноября 01:59
Ясин Евгений

Бывший министр экономики, научный руководитель ВШЭ

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Финансы в порядке, а политика?

У нас в экономике дела обстоят не слишком хорошо.

По крайней мере в заголовке на первой странице «Независимой газеты» от 23 ноября с.г. я прочитал: «инфаркт миокарда стал экономическим диагнозом». Ещё завлекающие слова: ловушка новой нормальности. Эти слова можно было услышать на Финансовом форуме в Финансовом Университете днём ранее. Один из видных участников Форума, между прочим, нашёл, что девальвационный скачок в 2014-ом году, а также, видимо, умеренная снижающаяся инфляция и сейчас – следствие введения плавающего курса рубля в ноябре 2014-го года. Он так и сказал: «Наша макроэкономическая система подобна инфаркту миокарда».

Готов разделить эмоции, но с сутью подобного мнения совершенно не согласен. Напротив, сейчас я утверждаю, что денежно-кредитная политика, а также финансовая ныне на высоком профессиональном и гражданском уровне. О денежно-кредитной политике, руководимой Э. Набиуллиной, я уже высказывался много раз: как раз введение плавающего курса рубля, а затем, в декабре 2014-го года – повышение ключевой ставки ЦБ до 17% остановили падение рубля и спасли тем самым нашу экономику. Сейчас в пределах своих возможностей Банк России оздоравливает банковскую систему и старается снизить инфляцию до 4% в год. Надо ещё ниже, но мы и такого не видели с царского времени.

Но сегодня я хочу поговорить о финансах. На Форуме обсуждался проект трёхлетнего бюджета, с докладом выступал А.Г. Силуанов, глава Минфина. Я лично от доклада, да и от работы финансового ведомства в нынешних условиях, испытал глубокое удовлетворение. Лишний раз убедился – есть мои единомышленники в правительстве!

Снижение инфляции оправдывает высокие процентные ставки по депозитам, привлекающие капиталы. Кредитные ставки при этом должны считаться со спросом и состоянием пассивов банков. При низкой инфляции кредитная ставка на уровне 6-7% уже высока. И она удовлетворила бы условиям подъёма экономики. Но этого мало.

Силуанов отметил высокие риски в нашей экономике для инвестиций. «Это значит, – говорит он, – что необходимо снижение участия государства в стимулировании экономики».

Далее автор заметки Ольга Соловьёва делает выводы: «Не имея представления по выходу из ловушки новой нормальности, в правительстве решительно верстают трёхлетний бюджетный план». Жёсткий. Сокращение расходов почти по всем статьям: оборона и безопасность (о чём я долго говорил), инфраструктура, агропром. Расходы на социальную политику увеличиваются, но бедность не снижается. Но снижение объёма госинвестиций может стать препятствием для подъёма.

У меня определённое ощущение: где Соловьёва критикует, у меня поддержка планов правительства. Расходы надо сокращать, мы не можем наращивать дефицит бюджета. Ожидать повышения нефтяных цен, значит, увеличивать риски.

Короче, там где корреспондент критикует, я вижу трудный, но правильный в данных условиях курс бюджетной политики.

А что же насчёт ловушки, о выходе из которой Силуанов не имеет представления, у меня тоже иное представление. Что касается денежно-кредитной и финансовой политики, она строится на правильных основаниях. Но этого недостаточно для выхода из «ловушки». Нужны ещё институциональные и политические решения, снижающие риски для частных инвестиций. Нужно доверие. И время, чтобы люди поверили. Пока эти процессы не начались, время теряется.

До встречи.

Источник - Фонд “Либеральная миссия”

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