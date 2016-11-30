Меню
Экономика
Чайка чайке глаз не выклюет
госзакупки
Сергей Лвов
Новые Известия
30 ноября 14:28

А им летать охота...

Бюджет Москвы за 6 лет заплатил 423 млн рублей за аренду бизнес-джетов

На сайте госзакупок размещен очередной заказ Управления делами мэра и правительства Москвы на аренду бизнес-джета для нужд столичных чиновников. Куда летают они и сколько стоит удовольствие, выяснили «Новые Известия».

31 октября управделами мэра Москвы вывесило на сайте госзакупок информацию о контракте № 2771070310616000049. Источник финансирования – бюджет города Москвы. Сумма – 31 млн 35 тысяч 504 рубля и 71 копейка.
 
Сумма, на первый взгляд, незначительная и даже ничтожная на фоне триллионных затрат столичного бюджета. Однако казенных денег никогда много не бывает. На 31 миллион рублей можно купить шесть квартир в Новой Москве для детей-сирот. Или построить сотню пандусов для инвалидов. Либо – закупить всегда дефицитные лекарства для онкобольных… Не случайно  даже президент –миллиардер самой богатой страны мира – США – отказывается от своей годовой зарплаты в 460 тысяч долларов ( а это и есть «наши» 31 млн руб.) в пользу дефицитного американского бюджета и почему-то не считает это излишним.
 
Однако самое интересное в контракте № 2771070310616000049 не сумма, а назначение бюджетной закупки – «Закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий».
 
В этом перечислении каждая составляющая выглядит как анекдот, либо насмешка над здравым смыслом.
 
Какие у городских чиновников могут быть служебные командировки на частных супер-джетах? Перелететь от Речного вокзала до Южного Бутово, что ли? Но для этого в точках старта и финиша должны быть хотя бы взлетно-посадочные полосы для малой авиации.
 
В каких «фестивалях и концертах» участвуют за бюджетный счет московские чиновники? И где эти мероприятия должны проводиться, если туда не летают регулярные рейсы из главного авиаузла России – Москвы?
 
Наконец, самое смешное (оно же грустное): заявка предполагает и … «участие в гастролях» московских чиновников. Насколько нам известно, среди них нет ни одного гастролирующего артиста, актера, режиссера и даже исполнителя сатирических куплетов. Между тем условиями контракта предусмотрена подача самолета с салоном бизнес-класса до 19 мест, а «командир должен приветствовать «главного гостя», рассказав ему о маршруте поездки».
 
Но идем дальше по заявке. Которая предполагает закупку у единственного поставщика. Почему у единственного? Почему не по тендеру? Ведь рынок частных перевозок в стране развит уже совсем неплохо. Только в Объединенной Национальной  Ассоциации Деловой Авиации числятся 97 компаний, оказывающих услуги по вип-перевозкам на самых разных видах и типах самолетов и самым широким выбором сервисов. Как ни странно, но в этом списке нашего «единственного поставщика» - «Джет Эйр Групп» - нет!
 
И вообще, найти информацию о деятельности этого авиаперевозчика не просто. Во-первых, у «Джет Эйр Групп» нет своего сайта, а , стало быть, нет и публичной информации от первоисточника.

Во-вторых, на сайте госзакупок в качестве контактного телефона авиакомпании  (+7 (495) 578-52-ХХ) указан номер … бухгалтерии полиции аэропорта Шереметьево.
 
Правда,  запросы в поисковиках выдали кое-какую информацию о партнере московского правительства в перевозках чиновников на фестивали и гастроли.
 
АО «ДЖЕТ ЭЙР ГРУПП» зарегистрировано в марте 2006 года. Уставный капитал для авиакомпании невелик – 11 млн 980 тысяч рублей. В последние три года выручка компании составляла от 540 до 588 млн рублей, чистая прибыль – от 46 до 70 млн. Столь скромные объемы показывают, что «Джет Эйр» не ищет клиентов на открытом рынке и скорее всего обслуживает очень ограниченный круг клиентов в режиме «личного самолета». Таковых в парке компании всего два - классический британский супер-джет ВаЕ-125 и российский Ту-134, переделанный под вип-машину.

Судя по истории госзакупок, клиентов из числа госзаказчиков – всего три: Управделами мэра и правительства Москвы, «Башнефть» и Сбербанк. 
 
С 2011 по 2016 годы «Джет эйр» 10 раз получал госзаказы. Один раз – от «Башнефти», один – от Сбербанка и 8 контрактов – от властей Москвы.

И вот тут и выясняется: за 6 лет мэрия столицы заплатила элитному перевозчику 423 миллиона рублей. В разные годы суммы различались в разы. Так, в 2011 году московские чиновники налетали на 111 млн, в 2012 – всего на 74 млн, в 2013 – на 87 млн, в кризисном 2014 – только на 49 млн, зато годом позже – на 115 млн, а в 2016 – почти на 90 млн рублей (в июле был заключен контракт на 57 млн плюс  31 октября – еще на 31 млн «с копейками»).
 
Таким образом, среднегодовые затраты на полеты «с увеличенным комфортом» составили 70 млн, а общие едва не дотянулись до полумиллиарда рублей.  На эти деньги уже не сотню пандусов для инвалидов построить можно, а на порядок больше.
 
Именно поэтому издание обратилось с официальным запросом в Управделами мэрии с просьбой прокомментировать следующие нюансы:
 
1. Как часто пользуются чиновники мэрии услугами бизнес-джетов? Кто и по какой необходимости имеет право воспользоваться подобными бортами?
 
2. Заключались ли подобные контракты в предыдущие годы и на какую сумму?
 
Аналогичный запрос после долгих поисков реального, а не вымышленного контактного телефона был отправлен и в АО «Джет Эйр Групп».
 
Спустя положенное по закону о СМИ время, необходимое для ответа, никаких ответов ни от мэрии ( в лице руководителя пресс-службы Мэра и Правительства Москвы г-жи Пеньковой Г.В.), ни от авиакомпании ( в лице Генерального директора АО «Джет Эйр Групп» г-на Шумакова К. И.) «Новые Известия» не дождались. Из устных переговоров нам сообщили, что ждать ответа пресс-секретаря мэра «не стоит», а гендиректора авиаперевозчика «нет и не будет», в то время как неназванный юрист заметил дословно следующее: «нет повода общаться, так как никакого официального запроса не существует - текст, набранный на компьютере без подписи и печати таковым не является». На возражение о том, что издание каждый день отправляет запросы на бланке по электронной почте и они, как ни странно, принимаются во внимание госорганами и коммерческими структурами, ответа не последовало.  Словом, классическое и наглое отфутболивание. Нанимать курьеров, которые отвезут напечатанный на принтере бланк с подписью и печатями в авиакомпанию без генерального директора, официального сайта и с фальшивыми телефонами в госконтрактах мы не захотели.
 
А зачем? Никто же все равно не скажет, как та или иная фирма стала «единственным поставщиком госуслуги» на шесть лет вперед. При наличие еще сотни конкурентов.
 
Никто не признается, что за ширмой «поездок на гастроли» власти Москвы содержат личный самолет с удобствами вип-класса.
 
Никто не переживает за то, что депутаты Мосгордумы, принимающие бюджет столицы с затратами на бизнес-джеты, будут протестовать против неуместной роскоши и транжирства казенных средств. Ведь сами для себя думцы постарались, обеспечив 45 депутатов арендой персональных лимузинов с водителями на 458 миллионов рублей. Это, как выяснилось, в 20 раз дороже, чем тарифы московского такси.
 
В новейшей истории России немало аналогичных случаев. Один из самых громких скандалов был связан с именем губернатора Кубани Александра Ткачева.  Супер-джет «Челенджер» CL300 (авиакомпания Avrora Aviation, Португалия) был арендован футбольным клубом «Кубань», чьим единственным спонсором являлся бюджет Краснодарского края. А самолет предназначался для Президента футбольного клуба, которым по странному стечению обстоятельств являлся все тот же губернатор.
 
Правда, мы не утверждаем, что услугами «Джет Эйр» пользуется лично Сергей Собянин (доказательств этому пока не нашли). Но в случае с Ткачевым было хотя бы объяснимо, зачем региональному руководителю частная авиация (одних полетов в Москву набирается за год несколько десятков). Но вот городских чиновников Москвы даже если и зовут в Кремль, то явно не на крыльях «единственного поставщика госуслуг».  Да и от мэрии на Тверской до Кремля 10 минут неспешного хода. Или полторы минуты на автомобиле.
 
Впрочем, страсть к полетам у администрации Собянина намного меньше, чем у команды Юрия Лужкова. Напомним, что при бывшем мэре столичное правительство – единственное городское правительство в мире! - владело собственной авиакомпанией  под названием «Атлант-Союз» с географией маршрутов по всему земному шарику.  Однако после ухода Лужкова, в 2011 году могучий (за счет бюджетных вливаний) «Атлант» обанкротился. Уже шестой год его головной флагман – ИЛ-86 – ржавеет на приколе аэропорта Внуково и хорошо виден всем проезжающим по Киевскому шоссе.
 
Мало того,  «городской» авиаперевозчик оказался фигурантом  уголовного дела, которое  было возбуждено 10 мая 2011 года Следственным управлением при Управлении на транспорте МВД России по ЦФО по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В основу расследования легли материалы проверок Счетной палаты РФ и ГУЭБиПК МВД РФ, выявивших факты «использования субсидий из бюджетных средств в сумме 2 млрд рублей не по целевому назначению».
 
В качестве контрапункта можно вспомнить историю мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.  Мало того, что Блумберг отказался и от зарплаты градоначальника, потеряв личные 2,7 млн долларов, от положенного ему бесплатного жилья (в течение всего периода нахождения на своем посту жил в своем доме, в районе Верхнего Ист-Сайда.), так он еще сам оплачивал все свои поездки. По подсчетам американцев, за все время работы у него ушло на транспортные расходы около 6 млн. долларов. Еще 600 млн долларов из своих денег он потратил на социальные проекты Нью-Йорка.
 
Ездил мэр на «Шевроле – Сабурбан» без мигалок и сопровождения. Его машина всегда останавливалась на красный свет, как и все остальные. Иногда он предпочитал общественный транспорт, добираясь до работы на метро.

Читайте также
Бывшим супругам чиновников запретят участвовать в системе госзакупок
ФАС проверит информацию о сговоре при проведении аукционов Росмолодежи и Общественной палаты
Минобороны потратит на музыкальные инструменты 40 млн рублей из бюджета
Сейчас на главной
армия
Армия укрепила границу
Коллегия Министерства обороны обсудила во вторник обустройство новых соединений в Западном военном округе (ЗВО), в том числе на границе с Украиной, которое, как подчеркнул министр Сергей Шойгу, осуществляется во исполнение решения президента России.
Авторская колонка
А ты кто такой?
Помощник президента Андрей Белоусов, по совместительству председатель Совета директоров компании «Роснефть», задал нескромный вопрос Исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину: «А не расскажете ли Вы, любезный Игорь Иванович, каким образом Вы собираетесь продать и одновременно купить (не то) государственный (не то негосударственный) пакет акций «Роснефти»? Видите ли, бюджету очень-очень нужны деньги!».
Алексашенко Сергей
Горячие новости
Европейский суд частично снял персональные санкции с Аркадия Ротенберга
Европейский суд в Люксембурге принял решение частично снять персональные санкции, введенные властями Евросоюза в отношении российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, который входит в число друзей президента России
Горячие новости
В Екатеринбурге в связи со вспышкой кори запрещены массовые мероприятия
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области запретило проведение массовых мероприятий в Екатеринбурге из-за вспышки кори. В ведомстве отметили, что в городе сложилась неблагополучная ситуация с распространением этой болезни
Горячие новости
Актер Иван Охлобыстин попросил предоставить ему гражданство ДНР
Советник главы ДНР Александр Казаков сообщил в Facebook, что Иван Охлобыстин 29 ноября, во время выступления в Ростове-на-Дону, прямо на сцене написал заявление о предоставлении гражданства на имя главы ДНР Александра Захарченко
Горячие новости
Видеохостинг YouTube уйдет из России из-за новой инициативы депутатов
Законопроект, который предполагает ограничение деятельности онлайн-кинотеатров, был внесен на рассмотрение Госдумы 25 ноября депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

долги
Город банкротов
Котлас - районный центр в Архангельской области, в 2017 году ему исполнится 100 лет. В первой половине ХХ века это один из главных пересыльных центров для репрессированных, сегодня - столица индивидуальных банкротств. В городе, который за последние десять лет стал местным потребительским раем, нет работы, а каждый четвертый житель - в долговой яме.
Горячие новости
Верховный суд отказался отменять итоги выборов в Госдуму. Нарушения были незначительными
Партия, которая по итогам голосования не прошла в нижнюю палату парламента, потребовала отменить постановление ЦИК РФ от 23 сентября 2016 года «Об установлении общих результатов выборов депутатов Государственной думы седьмого созыва»
Горячие новости
Леонид Слуцкий в начале декабря объявит об уходе с поста главного тренера ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий может покинуть эту должность после матча последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с английским «Тоттенхэмом»
Горячие новости
Филипп Киркоров обвинил лидера группы Space в вымогательстве
Правоохранительные органы задержали лидера французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и его юриста Игоря Трунова по подозрению в вымогательстве. Задержание было произведено в отделении Сбербанка на Покровке
оффшоры
Заработать на офшорах
Вот уже несколько лет бизнес живет в состоянии налоговой неопределенности – привычным офшорным схемам приходит конец, а надежной альтернативы нет. В 2015 г. государство впервые потребовало от бизнеса раскрыть зарубежные активы и отчитаться о контролируемы
Горячие новости
Сыновья Рамзана Кадырова подарили своему тренеру Porsche Panamerа
Несовершеннолетние сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова подарили своему тренеру по комплексному единоборству дорогостоящий автомобиль Porsche Panamerа. Об этом тренер Абдул Керим-Эдилов сообщил в своем аккаунте в Instagram
Московская область
Экоцид губернатора Андрея Воробьева
Мы продолжаем серию интервью с депутатами городов и сельских поселений Московской области, рискнувших пойти против политики губернатора , задумавшего уничтожить местное самоуправление и отдать решение всех важных вопросов на откуп областным чиновникам.
Авторская колонка
Финансы в порядке, а политика?
У нас в экономике дела обстоят не слишком хорошо. По крайней мере в заголовке на первой странице «Независимой газеты» я прочитал: «инфаркт миокарда стал экономическим диагнозом». Ещё завлекающие слова: ловушка новой нормальности. Эти слова можно было услышать на Финансовом форуме в Финансовом Университете днём ранее.
Ясин Евгений
Горячие новости
Виктор Янукович извинился за гибель людей во время беспорядков на Майдане
«Я особенно хочу обратиться к семьям пострадавших или тем, кто представляет их интересы сейчас в зале. Я хочу перед вами извиниться, чтобы вы поняли и знали, что я делал все для того, чтобы этой трагедии не произошло» ...
Горячие новости
В Москве напали на мужа юриста Фонда борьбы с коррупцией
В Москве неизвестные напали на супруга юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Глава фонда Алексей Навальный связал нападение с расследованием в отношении бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина»
Горячие новости
В Екатеринбурге зафиксирована вспышка кори. Заболевших уже 50 человек
Большинство пострадавших детей были не привиты. В некоторых случаях прививки не делали из-за противопоказаний. Среди заболевших взрослых есть, как и не привитые, так и те, кто ставил прививку еще в детстве
Горячие новости
Ведущие футбольные клубы запустили социальную сеть для болельщиков
Соцсеть для футбольных фанатов Dugout.com планирует предоставлять своим пользователям эксклюзивный контент на основе договоренности с 20 клубами и примерно 150 звездами мирового футбола