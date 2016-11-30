А им летать охота...
Бюджет Москвы за 6 лет заплатил 423 млн рублей за аренду бизнес-джетов
На сайте госзакупок размещен очередной заказ Управления делами мэра и правительства Москвы на аренду бизнес-джета для нужд столичных чиновников. Куда летают они и сколько стоит удовольствие, выяснили «Новые Известия».
31 октября управделами мэра Москвы вывесило на сайте госзакупок информацию о контракте № 2771070310616000049. Источник финансирования – бюджет города Москвы. Сумма – 31 млн 35 тысяч 504 рубля и 71 копейка.
Сумма, на первый взгляд, незначительная и даже ничтожная на фоне триллионных затрат столичного бюджета. Однако казенных денег никогда много не бывает. На 31 миллион рублей можно купить шесть квартир в Новой Москве для детей-сирот. Или построить сотню пандусов для инвалидов. Либо – закупить всегда дефицитные лекарства для онкобольных… Не случайно даже президент –миллиардер самой богатой страны мира – США – отказывается от своей годовой зарплаты в 460 тысяч долларов ( а это и есть «наши» 31 млн руб.) в пользу дефицитного американского бюджета и почему-то не считает это излишним.
Однако самое интересное в контракте № 2771070310616000049 не сумма, а назначение бюджетной закупки – «Закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий».
В этом перечислении каждая составляющая выглядит как анекдот, либо насмешка над здравым смыслом.
Какие у городских чиновников могут быть служебные командировки на частных супер-джетах? Перелететь от Речного вокзала до Южного Бутово, что ли? Но для этого в точках старта и финиша должны быть хотя бы взлетно-посадочные полосы для малой авиации.
В каких «фестивалях и концертах» участвуют за бюджетный счет московские чиновники? И где эти мероприятия должны проводиться, если туда не летают регулярные рейсы из главного авиаузла России – Москвы?
Наконец, самое смешное (оно же грустное): заявка предполагает и … «участие в гастролях» московских чиновников. Насколько нам известно, среди них нет ни одного гастролирующего артиста, актера, режиссера и даже исполнителя сатирических куплетов. Между тем условиями контракта предусмотрена подача самолета с салоном бизнес-класса до 19 мест, а «командир должен приветствовать «главного гостя», рассказав ему о маршруте поездки».
Но идем дальше по заявке. Которая предполагает закупку у единственного поставщика. Почему у единственного? Почему не по тендеру? Ведь рынок частных перевозок в стране развит уже совсем неплохо. Только в Объединенной Национальной Ассоциации Деловой Авиации числятся 97 компаний, оказывающих услуги по вип-перевозкам на самых разных видах и типах самолетов и самым широким выбором сервисов. Как ни странно, но в этом списке нашего «единственного поставщика» - «Джет Эйр Групп» - нет!
И вообще, найти информацию о деятельности этого авиаперевозчика не просто. Во-первых, у «Джет Эйр Групп» нет своего сайта, а , стало быть, нет и публичной информации от первоисточника.
Во-вторых, на сайте госзакупок в качестве контактного телефона авиакомпании (+7 (495) 578-52-ХХ) указан номер … бухгалтерии полиции аэропорта Шереметьево.
Правда, запросы в поисковиках выдали кое-какую информацию о партнере московского правительства в перевозках чиновников на фестивали и гастроли.
АО «ДЖЕТ ЭЙР ГРУПП» зарегистрировано в марте 2006 года. Уставный капитал для авиакомпании невелик – 11 млн 980 тысяч рублей. В последние три года выручка компании составляла от 540 до 588 млн рублей, чистая прибыль – от 46 до 70 млн. Столь скромные объемы показывают, что «Джет Эйр» не ищет клиентов на открытом рынке и скорее всего обслуживает очень ограниченный круг клиентов в режиме «личного самолета». Таковых в парке компании всего два - классический британский супер-джет ВаЕ-125 и российский Ту-134, переделанный под вип-машину.
Судя по истории госзакупок, клиентов из числа госзаказчиков – всего три: Управделами мэра и правительства Москвы, «Башнефть» и Сбербанк.
С 2011 по 2016 годы «Джет эйр» 10 раз получал госзаказы. Один раз – от «Башнефти», один – от Сбербанка и 8 контрактов – от властей Москвы.
И вот тут и выясняется: за 6 лет мэрия столицы заплатила элитному перевозчику 423 миллиона рублей. В разные годы суммы различались в разы. Так, в 2011 году московские чиновники налетали на 111 млн, в 2012 – всего на 74 млн, в 2013 – на 87 млн, в кризисном 2014 – только на 49 млн, зато годом позже – на 115 млн, а в 2016 – почти на 90 млн рублей (в июле был заключен контракт на 57 млн плюс 31 октября – еще на 31 млн «с копейками»).
Таким образом, среднегодовые затраты на полеты «с увеличенным комфортом» составили 70 млн, а общие едва не дотянулись до полумиллиарда рублей. На эти деньги уже не сотню пандусов для инвалидов построить можно, а на порядок больше.
Именно поэтому издание обратилось с официальным запросом в Управделами мэрии с просьбой прокомментировать следующие нюансы:
1. Как часто пользуются чиновники мэрии услугами бизнес-джетов? Кто и по какой необходимости имеет право воспользоваться подобными бортами?
2. Заключались ли подобные контракты в предыдущие годы и на какую сумму?
Аналогичный запрос после долгих поисков реального, а не вымышленного контактного телефона был отправлен и в АО «Джет Эйр Групп».
Спустя положенное по закону о СМИ время, необходимое для ответа, никаких ответов ни от мэрии ( в лице руководителя пресс-службы Мэра и Правительства Москвы г-жи Пеньковой Г.В.), ни от авиакомпании ( в лице Генерального директора АО «Джет Эйр Групп» г-на Шумакова К. И.) «Новые Известия» не дождались. Из устных переговоров нам сообщили, что ждать ответа пресс-секретаря мэра «не стоит», а гендиректора авиаперевозчика «нет и не будет», в то время как неназванный юрист заметил дословно следующее: «нет повода общаться, так как никакого официального запроса не существует - текст, набранный на компьютере без подписи и печати таковым не является». На возражение о том, что издание каждый день отправляет запросы на бланке по электронной почте и они, как ни странно, принимаются во внимание госорганами и коммерческими структурами, ответа не последовало. Словом, классическое и наглое отфутболивание. Нанимать курьеров, которые отвезут напечатанный на принтере бланк с подписью и печатями в авиакомпанию без генерального директора, официального сайта и с фальшивыми телефонами в госконтрактах мы не захотели.
А зачем? Никто же все равно не скажет, как та или иная фирма стала «единственным поставщиком госуслуги» на шесть лет вперед. При наличие еще сотни конкурентов.
Никто не признается, что за ширмой «поездок на гастроли» власти Москвы содержат личный самолет с удобствами вип-класса.
Никто не переживает за то, что депутаты Мосгордумы, принимающие бюджет столицы с затратами на бизнес-джеты, будут протестовать против неуместной роскоши и транжирства казенных средств. Ведь сами для себя думцы постарались, обеспечив 45 депутатов арендой персональных лимузинов с водителями на 458 миллионов рублей. Это, как выяснилось, в 20 раз дороже, чем тарифы московского такси.
В новейшей истории России немало аналогичных случаев. Один из самых громких скандалов был связан с именем губернатора Кубани Александра Ткачева. Супер-джет «Челенджер» CL300 (авиакомпания Avrora Aviation, Португалия) был арендован футбольным клубом «Кубань», чьим единственным спонсором являлся бюджет Краснодарского края. А самолет предназначался для Президента футбольного клуба, которым по странному стечению обстоятельств являлся все тот же губернатор.
Правда, мы не утверждаем, что услугами «Джет Эйр» пользуется лично Сергей Собянин (доказательств этому пока не нашли). Но в случае с Ткачевым было хотя бы объяснимо, зачем региональному руководителю частная авиация (одних полетов в Москву набирается за год несколько десятков). Но вот городских чиновников Москвы даже если и зовут в Кремль, то явно не на крыльях «единственного поставщика госуслуг». Да и от мэрии на Тверской до Кремля 10 минут неспешного хода. Или полторы минуты на автомобиле.
Впрочем, страсть к полетам у администрации Собянина намного меньше, чем у команды Юрия Лужкова. Напомним, что при бывшем мэре столичное правительство – единственное городское правительство в мире! - владело собственной авиакомпанией под названием «Атлант-Союз» с географией маршрутов по всему земному шарику. Однако после ухода Лужкова, в 2011 году могучий (за счет бюджетных вливаний) «Атлант» обанкротился. Уже шестой год его головной флагман – ИЛ-86 – ржавеет на приколе аэропорта Внуково и хорошо виден всем проезжающим по Киевскому шоссе.
Мало того, «городской» авиаперевозчик оказался фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено 10 мая 2011 года Следственным управлением при Управлении на транспорте МВД России по ЦФО по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). В основу расследования легли материалы проверок Счетной палаты РФ и ГУЭБиПК МВД РФ, выявивших факты «использования субсидий из бюджетных средств в сумме 2 млрд рублей не по целевому назначению».
В качестве контрапункта можно вспомнить историю мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Мало того, что Блумберг отказался и от зарплаты градоначальника, потеряв личные 2,7 млн долларов, от положенного ему бесплатного жилья (в течение всего периода нахождения на своем посту жил в своем доме, в районе Верхнего Ист-Сайда.), так он еще сам оплачивал все свои поездки. По подсчетам американцев, за все время работы у него ушло на транспортные расходы около 6 млн. долларов. Еще 600 млн долларов из своих денег он потратил на социальные проекты Нью-Йорка.
Ездил мэр на «Шевроле – Сабурбан» без мигалок и сопровождения. Его машина всегда останавливалась на красный свет, как и все остальные. Иногда он предпочитал общественный транспорт, добираясь до работы на метро.