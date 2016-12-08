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08 декабря 00:12

В Госдуме назвали несправедливой разницу в финансировании Кавказа и Дальнего Востока

Разницу в объемах дотаций из федерального центра для Северного Кавказа и Дальнего Востока назвали несправедливой. С таким заявлением, в частности, выступил первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Иван Абрамов

Фото: 24daily.net

Разницу в объемах дотаций из федерального центра для Северного Кавказа и Дальнего Востока назвали несправедливой. С таким заявлением, в частности, выступил первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Иван Абрамов.

Депутат обратил внимание, что регионы Дальневосточного федерального округа получают из федерального бюджета меньше средств, чем ряд других регионов.

«Даже на заседании Совета безопасности прозвучало, что необходимо дать импульс Дальнему Востоку. До сих пор дальневосточные регионы чувствуют на себе существенное недофинансирование, причем по всем программам», - отметил Абрамов, слова которого приводит «Лента.ру».

Согласно проекту федерального бюджета на 2017-2019 годы, который был принят Госдумой во втором чтении, в 2017 году Чеченской Республике перечислят более 40 млрд рублей дотаций, а Амурской области выделят 4 млрд рублей.

«Мы всегда почему-то финансируем Кавказ в разы больше, чем тот же Дальний Восток. Я с этим не согласен», - заявил Абрамов.

Напомним, в конце октября глава Минфина Антон Силуанов предложил урезать финансирование Чечени, на что глава региона Рамзан Кадыров назвал инициативу ведомства неприемлемой. Спустя некоторое время президент Владимир Путин поручил правительству обсудить вопрос увеличения финансирования Северного Кавказа.

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