Держатели банковских карт смогут получать наличные на кассе в магазине
В России для владельцев банковских карт платежной системы MasterCard в скором времени будет доступна услуга Cash-out. Данная услуга позволяет получать наличные деньги непосредственно на кассе в торгово-сервисных предприятиях
В России для владельцев банковских карт платежной системы MasterCard в скором времени будет доступна услуга Cash-out. Данная услуга позволяет получать наличные деньги непосредственно на кассе в торгово-сервисных предприятиях.
В четверг ассоциация «МастерКард» проведет презентацию новой для российского рынка услуги Cash-out, которая заключается в том, что торгово-сервисные предприятия (ТСП) как банковские платежные агенты смогут выдавать наличные деньги физлицам от имени кредитной организации.
Сейчас возможность внедрения такого сервиса изучает ассоциация «МастерКард», которая объединяет банки - участники платежной системы MasterCard, сообщает «Известия».
Процедура получения наличных в кассе ТСП состоит из нескольких этапов. Сначала держатель банковской карты приобретает товар или услугу, расплачивается картой и одновременно с этим запрашивает выдачу наличных. Вторая операция без первой невозможна. Лимиты по снятию могут быть такими же, как у банка-эмитента.
Далее ТСП, которое выступает банковским платежным агентом, запрашивает у эмитента авторизацию по возможности оплаты и выдачи наличных. Кредитная организация, которая выпустила «пластик», может авторизовать либо одно действие, либо оба.
По завершении операции клиенту выдадут два чека – о совершенной покупке и о выдаче наличных.
Эксперты, между тем, назвали услугу Cash-out «сомнительной», хотя в некоторых случаях она удобна для потребителей.