«Национальный туристический рейтинг» подвел итоги за 2016 год
Самыми привлекательными регионами для туристов названы Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» провели 2-ое исследование, посвященное туристической привлекательности регионов РФ, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.
Первое исследование, опубликованное ровно год назад, вызвало огромный интерес не только отраслевого сообщества, но всех российских граждан, которые тут же начали обсуждать в социальных сетях место своего региона на туристической карте России. Власть имущие восприняли рейтинг как вызов сложившейся системе ведомственных отчетов, но при этом серьезно отнеслись к его показателям. Составители рейтинга продолжили собирать и изучать информацию о развитии туризма в регионах для того, чтобы увидеть, куда мы движемся и чего достигли за прошедший год.
Весть 2015 год страна прожила в условиях санкций, в непростой политической и экономической ситуации. Прекращение авиасообщения с Египтом и запрет на продажу туров в Турцию, снижение курса рубля по отношению к доллару и евро, невозможность выезда за границу государственным служащим и сотрудникам спецслужб – эти и другие факторы привели к кризису в работе выездных туроператоров, привыкших отправлять на зарубежные курорты миллионы граждан ежегодно. Россияне начали массово отдыхать в своей стране.
Сложившаяся ситуация продолжилась и в 2016 году. За 2 года число выездных туроператоров сократилось в 3 раза, в то время как число компаний, работающих на въездной и внутренний туризм, увеличилось, по данным экспертов рейтинга, почти в 5 раз. Таким образом бизнес перестроился на внутренний рынок, хотя и не получил той прибыли, к которой привык за последние годы активного выезда россиян на Средиземное и Красное моря.
О туризме, как перспективной отрасли экономики заговорили на всех уровнях власти. Не случайно, в течение этого года прошли 2 заседания Президиума Государственного совета РФ, посвященные развитию внутренних водных путей и инвестиционной привлекательности российских курортов. Предварительные итоги текущего года говорят о том, что въездной турпоток увеличиться на 6%, а внутренний — на 18%. Хороший рост показал круизный туризм, на который также обратили внимание российские власти. Безвизовый режим, введенный для групп китайских туристов, привел к существенному росту турпотока из Поднебесной. Правда все «сливки» традиционно собрали Москва и Санкт-Петербург, предоставляющие все необходимое для комфортного отдыха этого специфического туриста.
Этим летом Россию потрясла трагедия с утонувшими детьми на Сямозере в Карелии, после чего заговорили об ужесточении требований к организаторам детского отдыха. С 1 января 2017 года вступят в силу новые требования к туроператорам и турагентам, направленные на защиту прав потребителей их услуг. А в ноябре общественники из Общероссийского народного фронта пожаловались Президенту РФ Владимиру Путину о неудовлетворительном выполнении Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы» в регионах. Так, по мнению активистов, из заявленных в программе 15 туристских кластеров только 7 на сегодняшний день могут принимать туристов.
Что же происходит в субъектах Российской Федерации, как на их турбизнесе отражаются эти и другие тенденции, общее снижение покупательской способности населения? Чем могут удивить, завлечь наши богатые на достопримечательности и природу, но плохо умеющие себя продавать регионы? Почему имея такой гигантский потенциал, доля туризма в ВВП страны лишь 1,6%? На эти вопросы и пытались найти ответы эксперты, готовя этот рейтинг.
Журнал «Отдых в России» направил официальные запросы главам всех регионов с просьбой предоставить данные по 61 показателю, которые позволили бы получить достаточно полную картину о ситуации в отрасли. Надо отдать должное профильным министерствам и департаментам – почти все регионы прислали заполненные таблицы. Но, как выяснилось, не все они ведут учет таких важных и, казалось бы, необходимых для работы показателей, как, например, объем налоговых поступлений в бюджет от предприятий туристской сферы. Многие не могли назвать даже примерное количество предприятий общественного питания, то есть столовых, кафе и ресторанов, работающих на их территории. Ну а самым трудным нашим заданием для сотрудников администраций стал вопрос о количестве заправочных станций и автосервисных центров – на него ответили единицы.
Арсен АРИСТАКЕСЯН
Генеральный директор ЦИК «Рейтинг», руководитель проекта «Национальный рейтинг»
Мы рады представить наше второе совместное исследование с журналом «Отдых в России» — единственным на сегодняшний день глянцевым изданием о внутреннем и въездном туризме. Когда мы начинали этот проект, то серьезно задумались: как сравнить такие разнообразные, непохожие друг на друга территории, и получить справедливые оценки? И по ходу нашей работы, общения с экспертами, сбора и анализа данных, мы поняли, что главная наша задача – донести информацию о сегодняшней ситуации в туристской отрасли до самой широкой аудитории. Богатейшая на природные ресурсы и культурно-исторические объекты наша страна отстает и по уровню сервиса и по объему туристических доходов от большинства развитых стран. Куда двигаться, что посмотреть, чему и у кого учиться? – вот те вопросы, который каждый день задают себе представители индустрии туризма и гостеприимства. А кому есть о чем рассказать, думают, — как донести свою информацию до потенциального клиента? Надеюсь, что наш рейтинг позволяет не только получать достоверную информацию, но и помогает делиться ею всем, кому это необходимо.
Антон СЕМЕНОВ
Генеральный директор журнала о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России»
Когда мы готовили первый рейтинг, мы не ожидали, что он произведет эффект разорвавшейся информационной бомбы. Тема внутреннего туризма оказалась настолько актуальной, а болевые точки, на которые мы наступили в своих оценках, настолько чувствительными, что после выхода нашего исследования некоторые губернаторы проводили экстренные совещания. Опубликованная информация о месте того или иного региона на туристической карте России тут же перекочевала в Википедию. Следуя нашему курсу, в федеральных министерствах и ведомствах принялись за составление своих собственных рейтингов, которых до этого у них не было.
Основная цель нашей работы – увеличение потока туристов в регионы через продвижение их туристского потенциала. Неслучайно мы предоставляем «трибуну» нашего рейтинга известным представителям отрасли, руководителям регионов, сенаторам, владельцам и управляющим турфирмами, санаториями, организаторам крупных фестивалей и концертов. Мы ищем тех людей, которые пытаются изменить ситуацию в лучшую сторону: создают уникальные, интересные объекты; придумывают и реализуют прорывные, необычные проекты; объединяют вокруг себя профессионалов, болеющих за общее дело.
Туризм – это не только бизнес и доходы, которые можно подсчитать. Это не только шикарные гостиницы, первоклассные рестораны и ровные дороги (с этим у нас всегда проблемы). Это в первую очередь коммуникация между людьми нашей необъятной страны, общение между жителями разных, зачастую отдаленных друг от друга российских регионов, терпимость, умение понять и принять того, кто приехал к тебе в гости.
Сейчас россияне испытывают колоссальный подъем патриотизма и гордости за свою страну, сумевшую выбраться из-под руин Советского Союза. Мы умеем принимать гостей, особенно иностранных, как никто в мире. Но можем ли мы делать это красиво и изящно, без комсомольского надрыва? Можем ли мы управлять своими отелями и ресторанами так, чтобы гости не чувствовали себя облапошенными? Есть ли у нас уважение к труду горничной или консьержа в гостинице, как это принято в других странах? Уверен, мы находимся в самом начале пути становления России как крупной туристической державы. Давайте пройдем его честно!
Как и в прошлом году, для проведения исследования были выбраны следующие критерии:
- Уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры (общее число мест в гостиницах).
- Значимость туристической отрасли в экономике региона (процент жителей, занятых в сфере туризма, от общего населения региона).
- Оборот туристических услуг (объем средств, заработанных в сфере туризма).
- Популярность региона у россиян (по количеству ночевок в гостиницах).
- Популярность региона у иностранцев (по количеству ночевок в гостиницах).
- Туристская уникальность (количество достопримечательностей, внесенных в реестр объектов культурного наследия).
- Экологическое «здоровье» региона (затраты на охрану окружающей среды).
- Криминогенная ситуация (количество совершенных преступлений).
- Интерес к региону как к месту отдыха в интернете (по количеству запросов в поисковых системах).
- Продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве (по количеству публикаций в СМИ).
Продвижение туристического потенциала региона в этот раз было выделено в отдельный критерий ввиду его несомненной значимости для развития отрасли.
В соответствии с принципами работы ЦИК «Рейтинг» в исследовании учитывались мнения представителей экспертного сообщества – в данном случае специалистов медиагруппы «Отдых в России», в которую входят журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России», а также информационные порталы «Российский туризм» и «Инвестиции в туризм».
По каждому из критериев – на основе предоставленных данных региональными органами власти, анализа открытых источников, ведомственной статистики за 2015 год – была подготовлена таблица и проведено соответствующее ранжирование. Первое место в каждой таблице давало 8,5 балла. За каждое последующее место снималось по 0,1 балла. Так, десять промежуточных таблиц (по числу критериев) образовали сводную таблицу, где по сумме общих баллов, с учетом экспертной оценки, были определены лидеры и аутсайдеры Национального туристического рейтинга.
По сложившейся традиции журналистами медиагруппы были опрошены представители туриндустрии и органов власти, которых попросили сравнить 2015-й и уже подходящий к концу 2016 год, озвучить основные тренды отрасли, рассказать о наиболее заметных и значимых проектах и высказать свое мнение – что, на их взгляд, мешает более динамичному развитию внутреннего и въездного туризма?
Итак, в первую группу рейтинга вошли регионы, преодолевшие 60-балльный порог: с 1-го по 21-е место включительно.
|
№
|
Наименование субъекта Российской Федерации
|
Общий балл
|
1
|
Город федерального значения Москва
|
80
|
2
|
Город федерального значения Санкт-Петербург
|
79,7
|
3
|
Краснодарский край
|
77,3
|
4
|
Республика Крым
|
75,2
|
5
|
Московская область
|
74,8
|
6
|
Нижегородская область
|
73,1
|
7
|
Алтайский край
|
70,6
|
8
|
Республика Татарстан
|
66,7
|
9
|
Калининградская область
|
65,7
|
10
|
Приморский край
|
65
|
11
|
Ленинградская область
|
64,8
|
12
|
Республика Башкортостан
|
64,6
|
13
|
Ставропольский край
|
64,5
|
14
|
Самарская область
|
64,4
|
15
|
Иркутская область
|
62,4
|
16
|
Тверская область
|
61,9
|
17
|
Свердловская область
|
60,9
|
18
|
Пермский край
|
60,7
|
19
|
Владимирская область
|
60,4
|
20
|
Калужская область
|
60,3
|
21
|
Ярославская область
|
60,2
В этом году лидером рейтинга заслуженно стала российская столица. Москва – центр не только политический и экономический. Власти мегаполиса целенаправленно улучшают инфраструктуру, благоустраивают места жизни и отдыха москвичей и гостей города. Москва с огромным отрывом опережает другие регионы по таким показателям, как объем платных туристических услуг, в два раза обходит своего ближайшего конкурента по лидерству – Санкт-Петербург – по количеству иностранных туристов.
Северная столица, как и год назад, прочно удерживает 2-е место. А вот лидер прошлого года – Краснодарский край – переместился на 3-ю позицию. Сочи, основная туристская дестинация края, имея почти 100%-ную загрузку в пик сезона, уже с трудом справляется с потоком туристов. Неслучайно в этом году в СМИ много говорилось о проблемах, связанных с нехваткой чистых и благоустроенных пляжей, непростой санитарной обстановкой, и, как следствие, о массовых кишечных инфекциях у так называемых «неорганизованных» отдыхающих.
Снова замыкают пятерку лидеров Крым и Московская область. При этом Крым, имея наименьший уровень преступности, является также лидером пятерки и по количеству запросов в интернете, и по количеству публикаций в СМИ. А число туристов, размещенных в гостиницах Подмосковья, не намного меньше, чем в самой столице.
В первую десятку в этом году вошли Татарстан и Приморский край, вытеснив Карелию и Ярославскую область. Татарстан настолько активен в своей работе по развитию туризма в регионе, что многие эксперты рейтинга называют его одним из лидеров по динамике роста турпотока. Вместе с тем эксперты отмечают недостаточную активность региона по продвижению своих дестинаций и турпродуктов в СМИ.
В Карелии, прекрасном и удивительном крае озер, по-прежнему есть проблемы с инфраструктурой и нехваткой качественных и доступных средств размещения. А вот 21-е место в нашем рейтинге Ярославской области, где расположены три города Золотого кольца,можно объяснить самыми низкими в группе доходами туротрасли, а также очень низкой популярностью региона в интернете по запросам пользователей. Накануне 50-летия Золотого кольца региону явно следует подумать о концепции продвижения ипривлечения туристов. Улучшили свои показатели Нижегородская область, где активно идет подготовка к ЧМ-2018, и Алтайский край, наиболее активно реализующий ФЦП развития туризма.
Значительно улучшили свои показатели Иркутская, Самарская, Свердловская, Тверская области, Пермский край и Башкортостан. Появление в ТОП-21 крупнейшего регионаУрала подтверждается высокими показателями практически по всем критериям, при этом налицо небольшое количество достопримечательностей и продвигаемых в Свердловской области брендовых маршрутов (всего один).
Иркутская область, где располагается один из самых известных в мире туристических и природных брендов России – озеро Байкал, по количеству российских туристов имеет очень хороший показатель, а по числу иностранных занимает 5-е место среди всех российских регионов.
Дмитрий ГОРИН
Генеральный директор туркомпании «Випсервис»
Если говорить о внутреннем и въездном туризме, этот год, как и предыдущий, показывает положительную динамику. По экспертным оценкам, в этом году рост внутреннего турпотока составил 18%, а въездного – 6%. Лидерами предпочтений туристов стали наши черноморские курорты. При этом значительно выросла доля пакетных туров. Так, например, в Сочи раньше через турагентства ехали не более 20% отдыхающих. В этом году их уже 64%! Появились чартерные рейсы, прочно заняли свою нишу лоукостеры. В пик сезона средний тариф на перелет составил 18–22 тыс. руб. Средняя стоимость недельного тура на человека была 25 тыс. руб. с перелетом и проживанием. При этом Сочи был заполнен в пик сезона на 96%, а в целом по году эта цифра составит 73–75%. По итогам года Сочи примет 6 млн человек.
Учитывая, что наш основной курорт заполнен до отказа, надо думать о перераспределении турпотоков в течение всего года. Этому могли бы способствовать субсидии для перевозчиков в низкий сезон.
Как привлекают наших туристов в других странах? Для примера, министерство туризма Израиля субсидирует 45 долларов за каждого иностранного туриста. Власти Турции будут платить зарубежным авиакомпаниям в следующем году от 6000 до 7800 долларов за каждый рейс, который привезет им туристов. Кстати, только за сентябрь–октябрь этого года в Турции отдохнули 480 тыс. россиян. А в следующем году Сочи недосчитается как минимум 10% от сегодняшнего турпотока из-за «открытия» Турции. Ведь, по оценкам туркомпаний, отдых в 5-звездном отеле по системе «все включено» в Турции стоит дешевле, чем отдых на российском курорте в 4-звездном отеле с завтраками. В этой конкурентной борьбе нашим отелям есть о чем подумать. Если же возобновится авиасообщение с Египтом, то это еще больше ударит по карману владельцев сочинских гостиниц.
В этой ситуации российским курортам может помочь принятие закона о налоговом вычете стоимости путевок из налогооблагаемой базы предприятий в размере до 50 000 руб. за одного работника раз в год.
Цифры показывают, что за два последних года туроператоры перестроились на внутренний рынок. Так, количество выездных туроператоров сократилось с 2050 до 730, а количество операторов внутреннего и въездного туризма, наоборот, увеличилось с 700 до 3700 компаний. При этом за тот же период не было банкротств туроператоров, что говорит о правильной организации работы. Появление реестра турагентов поможет наладить контроль и в их деятельности.
Михаил ЩЕТИНИН
Член Совета Федерации от Алтайского края
Число туристов, приезжающих в Алтайский край, ежегодно возрастает. Если в 2015 году общий турпоток в регионе достигал без малого 2 млн человек, то, согласно экспертной оценке, в 2016 году турпоток увеличится на 8–10%.
Алтай – край, который щедро одарила природа. Каждый путешественник найдет здесь что-то свое: водник – реки, археолог – древние стоянки и пещеры, родители с детьми – комфорт и безопасность, гурман – вкусные блюда. Алтайский край очень большой и разнообразный.
На территории Алтайского края проходит большое количество событийных мероприятий разного масштаба, привлекающих гостей со всей России и из-за рубежа.Это международный туристский форум «VISIT ALTAI», который включил в себя много интересных мероприятий, в том числе праздник «Цветение маральника», открывший высокий летний туристский сезон.
Знаковыми мероприятиями являются фестиваль «Сибирская масленица», краевой фестиваль напитков «АлтайФест», Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», Всероссийский Шукшинский кинофестиваль и многие другие.
В качестве одного из основных сдерживающих факторов развития внутреннего и въездного туризма в субъектах Российской Федерации, расположенных прежде всего в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, отмечу географическую удаленность от центра страны и основных транспортных потоков. Следствием этого является высокая стоимость внутрироссийских авиаперелетов и железнодорожных перевозок, сдерживающая рост турпотока во многих туристских дестинациях, в том числе и в Алтайском крае. Предоставление субсидий на перевозки позволит воспользоваться воздушным и ж/д транспортом жителям Европейской части России и иностранным гражданам, прибывающим в Россию с туристскими целями.
Кроме того, полагаю актуальным рассмотрение вопроса субсидирования туроператоров, осуществляющих чартерные внутрироссийские перевозки по направлениям, определенным зонами приоритетного развития туризма в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года.
Алексей ВОЗИЛОВ
Директор фестиваля «Классика над Волгой» (г. Тольятти)
Я, как организатор различных событийных мероприятий, могу сказать, что этот год в Самарской области был хуже предыдущего. Если человек должен приобрести билет на какое-то представление, то он уже сильно подумает. По моему мнению, процентов на 15 снизились продажи билетов. Бесплатных мероприятий это не касается.
А вот круизы по Волге, наоборот, сильно подросли. Например, наш совместный проект с компанией «Инфофлот» – турс классической музыкой и театральными постановками «Классика над Волгой» на теплоходе, который идет из Самары до Москвы и обратно, был очень востребованным, у нас был аншлаг. Да и в целом круизный туризм сильно подрос в этом году.
Что же касается в целом культурных мероприятий, то элементарно не хватает финансирования. И для создания новых продуктов, и для их продвижения.
Я не вижу, чтобы в Самарской области инфраструктура развивалась или вкладывались деньги в создание, например, новых музеев. У нас только говорят: завтра, завтра. А по факту ничего не происходит. Пока не будет первоначальных вложений, не будет и доходов.Сейчас инструментов и возможностей становится все меньше. Хотя логика подсказывает, что это надо делать семимильными шагами, активно перемещать людей внутри собственной страны.
Игорь ЯЛЫШЕВ
Председатель Совета директоров ЗАО «Тверь-Турист»
Этот год оказался не самым легким. Издержки растут в связи с ростом цен, коммунальных платежей, ценами на продукты. При этом плату за свои услуги мы поднять не можем из-за низкой покупательной способности населения. Приходится работать практически с нулевой прибылью.
Весь туристический бизнес в регионе – сезонный. Предприниматели хотели бы продлить время работы, но для этого нужны большие инвестиции. Можно было бы построить крытые спортивные площадки, дополнительные СПА-зоны, бассейны, оказывать оздоровительные услуги. Чтобы туристическая отрасль смогла решить эту проблему, нужно выдавать предприятиямльготные кредиты и снизить налоги. Ведь большинство территорий, которые имеют туристические комплексы, предназначены исключительно для оздоровительных целей.
Правда, в этом году нашиналоговые службы стали обращать внимание на теневой гостиничный бизнес. Те, кто раньше создавал неконкурентную среду, стали уходить.
Наша область богата памятниками. Нельзя забывать, что Москва и Тверь когда-то соревновались между собой за право стать столицей Руси. На территории области находится более 5 тыс. памятников истории, которым многие регионы смогут позавидовать. Из Москвы до Твери можно добраться на скоростном поезде «Ласточка» за 1,5 часа. В области реализуется программа речного туризма по Волге. Она пользуется большим спросом. Но если решить вопросы, связанные с пляжными зонами, эта программа может стать еще лучше и популярнее, причем не только среди иностранных гостей, но и среди русских туристов. Сейчас никто не хочет заниматься благоустройством этой территории. Туристическим фирмам нужно дать разрешение на использование зон вдоль берега Волги и пляжей. Передать им эти участки в аренду, чтобы можно было контролировать территории для отдыха.
Леонид МАРМЕР
Генеральный директор ООО «Интурист»
В сфере въездного туризма в этом году мы наблюдаем положительную динамику и считаем, что тренды сохранятся и на следующий год. Наша компания продолжает играть доминирующую роль на таких въездных рынках, как Китай, Гонконг, Япония, Иран, Италия и Франция.
Возможность посетить Россию без оформления въездной визы за последние несколько лет появилась у таких стран, как Южная Корея, Израиль, и практически у всех государств Южной Америки. Например, въездной поток из Кореи растет на 30–40% ежегодно, и именно безвизовый обмен стал тому причиной. А сравнительно небольшой Израиль с семимиллионным населением поднялся на 4-ю строку в рейтинге стран по въездному потоку. Ну и, конечно, Китай. Возможность безвизового въезда в Россию туристов из КНР в составе туристических групп существует уже более 10 лет, но именно организованный групповой поток из Китая активизировался и приумножился за последние 3–4 года.
Уходящий год был показательным в плане развития и реализации новых брендовых межрегиональных маршрутов. До недавнего времени иностранным туристам предлагалось по факту весьма ограниченное количество полноценных маршрутов по России – это Москва и Санкт-Петербург в различных комбинациях. Интурист включился в разработку и реализацию абсолютно новых брендированных маршрутов, таких как «Серебряное ожерелье России», «Красный маршрут», «Русские усадьбы», «Великий волжский путь» и другие.
Большое внимание мы уделяем и обновлению наиболее популярного маршрута «Золотое кольцо», который в следующем году отметит свое 50-летие, а сейчас переживает настоящую перезагрузку.
Порадовало также и количество знаковых мероприятий и фестивалей, проводящихся в регионах России в сегменте событийного туризма. Например, финал конкурса «Russian Event Awards», проходившего в Ярославле, на котором было представлено 186 проектов качественных мероприятий. А ведь еще 10 лет назад такого понятия, как событийный туризм, просто не существовало.
Константин АНИСИМОВ
Генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство»
Для круизного туризма 2016 год был лучше предыдущего. Наша компания занимается перевозками пассажиров на речных теплоходах. У нас пять теплоходов возят российских туристов и семь теплоходов – иностранцев. Практически нет китайских туристов, так как они не любят подолгу сидеть на одном месте, а круизы – это довольно продолжительные поездки. Да и монастыри им наши не очень интересны. Много туристов приезжает из Европы, они любят тихий и спокойный отдых. Есть гости из Австралии, Сингапура, Вьетнама. Рост числа туристов в этом году составил 20–30%, мы вернулись к показателям 2014 года. Продажи на следующий год показывают, что этот позитивный тренд сохраняется.
Наша компания «Мостурфлот» запустила в этом году лоукостер. На лоукостере стоянки в городах могут быть по 10–12 часов. Таким образом мы экономим на топливе. Можно купить тур без питания (есть на берегу), экскурсии также предлагаются на выбор. При этом продолжительность туров – 3–7 дней. В марте этого года у нас была загрузка 80%, появилось много новых туристов, это более молодое поколение.
В этом году по нашему заказу Объединенной судостроительной корпорацией начато строительство судна класса «река-море». Оно будет запущено в 2019 году. Планируется, что оно будет ходить не только по рекам, но и по Каспийскому морю: заходить в Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмению. Судно 4-палубное, вмещает 310 пассажиров, уровень –«4–5 звезд». Стоимость его строительства – 3,2 млрд руб. Срок окупаемости – 25 лет. К сожалению, средний возраст наших судов сегодня таков, что через несколько лет мы можем оказаться вообще без кораблей и не сможем перевозить туристов.
Кое-где власти начали вкладывать деньги в строительство и ремонт портов и причалов. В Татарстане построили причалы в Булгаре и Свияжске. В Ярославской области на Рыбинском водохранилище компания «Агранта» построила причал в Коприно. Туда теперь заходят все судовладельцы. А в Рязани, наоборот, нет причала. Теплоход встает на рейд, вызывает малое судно. И вот пожилые туристы прыгают с одного корабля на другой…
Из позитивных новостей этого года можно выделить также начало строительства плотин в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. К 2019 году они должны быть запущены, и тогда будет решена большая проблема с прохождением судами узких мест на Волге и на Дону.
Во вторую группу рейтинга вошли регионы, набравшие от 40 до 60 баллов и занявшие позиции с 22-й по 61-ювключительно.
|
№
|
Наименование субъекта Российской Федерации
|
Общий балл
|
22
|
Республика Карелия
|
59,4
|
23
|
Ростовская область
|
58,3
|
24
|
Новосибирская область
|
58,2
|
25
|
Сахалинская область
|
58,1
|
26
|
Мурманская область
|
57,6
|
27
|
Волгоградская область
|
57,4
|
28
|
Хабаровский край
|
57,3
|
29
|
Вологодская область
|
57,2
|
30
|
Челябинская область
|
56,8
|
31
|
Архангельская область
|
56,4
|
32
|
Липецкая область
|
55,8
|
33
|
Рязанская область
|
55,5
|
34
|
Красноярский край
|
54,7
|
35
|
Магаданская область
|
54
|
36
|
Тюменская область
|
53,9
|
37
|
Республика Бурятия
|
53,8
|
38
|
Ульяновская область
|
52,3
|
39
|
Оренбургская область
|
51,7
|
40
|
Псковская область
|
51,6
|
41
|
Астраханская область
|
50,6
|
42
|
Воронежская область
|
49,5
|
43
|
Республика Алтай
|
49
|
44
|
Тульская область
|
48
|
45
|
Омская область
|
47,5
|
46
|
Город федерального значения Севастополь
|
47,1
|
47
|
Ханты-Мансийский АО
|
47
|
48
|
Новгородская область
|
46,2
|
49
|
Камчатский край
|
45,1
|
50
|
Белгородская область
|
44,3
|
51
|
Кемеровская область
|
43,2
|
52
|
Амурская область
|
42,6
|
53
|
Ивановская область
|
42,5
|
54
|
Костромская область
|
41,9
|
55
|
Чувашская Республика
|
41,8
|
56
|
Саратовская область
|
41,6
|
57
|
Смоленская область
|
41,5
|
58
|
Республика Удмуртия
|
41,3
|
59
|
Саха (Якутия)
|
40,6
|
60
|
Кировская область
|
40,5
|
61
|
Республика Коми
|
40,3
Вторая и самая большая группа – так называемые середняки. Все они имеют хороший потенциал, региональные власти – кто-то больше, кто-то меньше – уделяют внимание развитию туризма, но в силу ряда факторов не могут выйти в группу лидеров. Здесь можно было бы выделить Ростовскую область, которая активно готовится к чемпионату мира по футболу-2018, она кардинально улучшает свою инфраструктуру, имеет большой номерной фонд, хорошие показатели по доходам.
Из сибирских регионов выделяются Красноярский край, Омская и Кемеровская области. В центральной России – Белгородская, Липецкая, Тульская и Воронежская области. В Поволжье – Саратовская, Оренбургская и Ульяновская области, Республика Удмуртия. Многие из них за год значительно улучшили свои позиции в рейтинге, но, по мнению экспертов, им не хватает ярких, интересных проектов, системности в продвижении своих регионов.
Ивановская, Костромская, Псковская и Новгородская области, наоборот, ухудшили свои позиции в рейтинге. Имея богатейшую историю и огромный потенциал для развития культурно-познавательного туризма, эти регионы страдают ограниченностью инфраструктуры, слабым продвижением и, как следствие, низкими доходами от оказания платных туруслуг и услуг гостиничного бизнеса.
Что же касается наших труднодоступных дальневосточных регионов, тоСахалин, Камчатский край, Магаданская и Амурская области, Хабаровский край улучшили свои позиции в анализе туристического рынка. По количеству иностранных туристов Сахалинская область занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе, уступая только Приморскому краю.
Майя ЛОМИДЗЕ
Исполнительный директор Ассоциации Туроператоров России
В целом, если оценивать высокий сезон, межсезонье, этот год был достаточно сложным для участников рынка. Однако довольно успешным, несмотря на отсутствие массовых зарубежных направлений, на определенные сложности на внутреннем рынке. Сложности были связаны с повышением цен, неравномерным спросом и с другими разными мелкими внутриотраслевыми потрясениями, которые могли повлиять на спрос отдыха в Крыму и Сочи, которые являются нашими основными массовыми дестинациями.
Очень многие регионы удачно воспользовались тем, что за последние два года отдыхать в России стало модно. Соответственно многие регионы постарались вписаться в этот тренд. Например, Татарстан и Вологодская область. В особенности я бы отметила Бурятию.
Я также возглавляю Комитет по импортозамещению при Министерстве культуры РФ. Мы просматриваем много разных туристских маршрутов, в том числе под федеральными брендами. И если говорить о проектах, которыепривлекают внимание, то можно советовать туристам «Серебряное ожерелье России» (межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих крупные населенные пункты Северо-Запада России). Здесь много готовых маршрутов, которые можно рекомендовать. Еще есть маршрут «Легенды Бурятии», который достоин внимания не меньше. Много туристов поехали туда по нашей рекомендации и вернулись исключительно с положительными эмоциями и отзывами.
Появились интересные объекты, в которые вкладываются деньги. Развивается Абрау-Дюрсо. Он стал полуевропейским спа-курортом, построенным в уникальном месте. Сейчас в каждом регионе можно найти хорошие частные музейчики, а участники местного рынка начали работать в нужном направлении. За туризм в России взялись на местах. Наверное, это самое важное достижение Министерства культуры, которое постоянно работает с регионами.
Анастасия НЕЧЕПАЕВА
Исполнительный директор туристической компании «Рейна-ТУР НТВ» (г. Ростов-на-Дону)
В этом году интерес к Ростову-на-Дону и Ростовской области, безусловно, вырос.Многие отечественные компании поощряют своих сотрудников, устраивая для них мероприятия и экскурсии на Дону.
Сейчас идет усиленная подготовка к чемпионату мира по футболу-2018. Как и в любом другом российском городе-организаторе, в Ростове есть свои внутренние проблемы, например, нехватка парковочных мест в загруженном центре, сложности с использованием причалов. Мы надеемся, что благодаря чемпионату эти и другие вопросы решатся.
Ежегодно наш регион принимал участие в международных выставках, но в связи с кризисом мы выпали из этих мероприятий на два года. В 2017-м собираемся вновь показать наши проекты.
Мы организуем экскурсии и программы по всей области. Таганрог, Азов, Старочеркасск, показываем туристам левый берег Дона – знаменитый «русский Лас-Вегас» – и конечно же старый Ростов. В штате нашей компании – экскурсоводы-профи, которые разработали множество маршрутов. В этом году мы организовали социальную экскурсию для людей с ограниченными возможностями. Летом был большой спрос на интерактив в виде, например, квестов по набережной. В них охотно участвовали и молодежь, и взрослые люди. Помимо прочего у нас есть очень интересная экскурсия «Авантюристы старого Ростова». Она рассказывает о том, чем жил и дышал город в XIX – начале XX века, во времена ростовских «джентльменов удачи».
Не так давно авиакомпания«Победа» стала летать из Ростова в Баку и Тбилиси. Мы ведем активные переговоры с Азербайджаном и Грузией, приглашая туристов оттуда на себе ощутить радушие и гостеприимство донского региона.
Радик АДНОБАЕВ
Директор турбюро «Лаче» (г. Каргополь Архангельской области)
В нашем регионе ситуация в отрасли в прошлом году и в этом примерно одинаковая. Количество туристов остается таким же, но их качество меняется. Сейчас стали путешествовать более состоятельные люди, которые покупают индивидуальные и дорогие туры.
Наш регион уникален для тех, кто хочет увидеть Россию. Русский Север огромный. Говорят, что у русского туризма границ нет. У нас сохранилось много деревянного зодчества. От Каргополя можно добраться до Белого моря. На севере можно рассекать по тундре на оленях. Масса развлечений!
Самым значимым проектом этого года стало наше участие в ледовых проводках судов на дизельных ледоколах. Это уникальный турпродукт, который реализуетсовместно с архангельским филиалом ФГУП «Росморпорт» компания «Помор-тур», член Архангельской региональной туристской ассоциации. В период с января по апрель мы предлагаем экспедиционные туры на ледоколах «Диксон», «Капитан Чадаев» и «Капитан Евдокимов». В ходе 3-дневной поездки ледокол осуществляет проводку судов на акватории порта Архангельск на Северной Двине. Программа включает обзорную экскурсию на ледоколе, питание, загородную экскурсию. Также есть 1-дневные туры и фототуры. Уже начались коммерческие продажи. Этот проект самый значимый в арктическом туризме.
Для развития туризма нам, как и 10 лет назад, не хватает инфраструктуры. Нужны хорошие дороги, транспорт, нормальные места размещения. Малый бизнес в объекты отдыха и питания вкладывает недостаточно. На мой взгляд, в регионе нет больших проектов, которые привлекли бы к нему внимание. Со стороны администрации области нам хотелось бы увидеть больше грамотных маркетинговых шагов, продвижения новых турпродуктов, большей PR-активности в СМИ.
Юрий БЕРГ
Губернатор Оренбургской области
Внутренний и въездной туризм в Оренбургской области показывает устойчивую положительную динамику по основным показателям.Об этом говорит ежегодное увеличение объема платных туристских услуг и внутреннего туристского потока, который за последние пять лет увеличился более чем на 135%.
Оренбуржье обладает огромным историко-культурным и природным потенциалом. Это 345 памятников природы и 1760 объектов культурного наследия. Региональная туриндустрия имеет в своем активе 155 туристических фирм, 13 из которых являются туроператорами по внутреннему туризму, 24 туристические базы и дома отдыха, 27 санаторно-курортных учреждений, 180 гостиниц, 3 горнолыжные базы.
Огромный потенциал имеет курорт с солеными озерами в Соль-Илецке, реализовав который, мы сможем превратить его во всероссийскую здравницу, сравнимую по своим лечебным свойствам и сервисному обслуживанию с курортами Мертвого моря. Курорт состоит из шести озер. Самое популярное из них – озеро Развал. Вода в нем настолько насыщена солью (концентрация солей в озере достигает 320–340 граммов на литр), что удерживает человека на плаву. По своим целебным свойствам озеро солонее Мертвого моря. Купание в озере рекомендуется больным с заболеваниями кожи, внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной и нервной систем, женской половой сферы (в частности, бесплодие). Расположенное поблизости озеро Тузлучное является хранилищем уникальной лечебной грязи, которая способствует рассасыванию рубцов, купированию болевых синдромов, уменьшению боли, оздоровлению мужской и женской половой сферы, приостановлению деформации суставов и позвоночника.
Нам удалось найти крупного инвестора: общество «Соль-Илецк-курорт» проявило серьезную заинтересованность в создании новых условий для отдыха и оздоровления жителей России и близлежащих регионов Республики Казахстан. В итоге был создан масштабный инвестиционный проект «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера», который был включен в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011–2018 годы». Срок реализации проекта – до 2020 года.
За последние годы число посещений курорта выросло с 600 тыс. человек в 2011 году до 2 млн человек в 2016 году. Количество посещений курорта в летний период текущего года увеличилось на 25% по сравнению с 2015 годом.
Сергей СЫЧЁВ
Директор Клуба путешествий «Аквилон» (г. Воронеж)
Уходящий 2016 туристический год был удачнее прошлого года. Внимание квнутреннему туризму местных властей и – в меньшей степени – федеральных стало гораздо заметнее. Но хотелось бы еще большей динамики, так как есть для этого самое главное – интерес потребителей, то есть местных жителей, к поездкам по своему краю, причем не только с целью отдыха или лечения, но и с целью изучения историии культуры родной земли.
Воронежский край имеет много интересных мест, связанных с историей и культурой России, которые можно и нужно непременно посетить. Помимо самого города Воронежа, родины Российского военно-морского флота, мы гордимся такими достопримечательностями, как пещерные монастыри в Павловском Белогорье и в музее-заповеднике «Дивногорье», знаменитый конезавод в селе Хреновое, музей-заповедник в Костёнках, сохраняющий стоянку первобытного человека, Музей природы в Центральной усадьбе Воронежского биосферногозаповедника, музей-усадьба Веневитинова,замок принцессы Ольденбургской в Рамони, и многими другими.
Из больших и интересных событий могу назвать ежегодный Международный Платоновский фестиваль искусств, который на сегодняшний день является самым притягательным в нашем регионе.
Для более динамичного развития внутреннего и въездного туризма в Воронежской области не хватает хороших, продуманных и проработанных программ развития и, конечно, не хватает финансирования, котороев первую очередь желательно направить на инфраструктуру региона.
Наконец, третья группа рейтинга туристической привлекательности и потенциала российских регионов: места с 62-го по 85-е – регионы, набравшие меньше 40 баллов.
|
№
|
Наименование субъекта Российской Федерации
|
Общий балл
|
62
|
Пензенская область
|
39,9
|
63
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
39,7
|
64
|
Томская область
|
39,6
|
65
|
Курская область
|
39,4
|
66
|
Республика Дагестан
|
38,3
|
67
|
Брянская область
|
36,8
|
68
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
36,2
|
69
|
Забайкальский край
|
36
|
70
|
Республика Хакасия
|
35,6
|
71
|
Республика Марий Эл
|
33,4
|
72
|
Тамбовская область
|
31,7
|
73
|
Республика Мордовия
|
30,2
|
74
|
Курганская область
|
29,5
|
75
|
Орловская область
|
28,9
|
76
|
Республика Адыгея
|
28,6
|
77
|
Республика Ингушетия
|
28,5
|
78
|
Северная Осетия-Алания
|
28
|
79
|
Чеченская Республика
|
26,7
|
80
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
26,6
|
81
|
Ненецкий автономный округ
|
19,5
|
82
|
Республика Тыва
|
19,1
|
83
|
Еврейская автономная область
|
18,5
|
84
|
Республика Калмыкия
|
16,6
|
85
|
Чукотский автономный округ
|
15,1
В нижнюю часть рейтинга попали почти все регионы Северного Кавказа, за исключением Ставропольского края, часть отдаленных регионов Дальнего Востока, Сибири, Урала. Как видно из таблицы, регионы третьей группы являются экономически слабыми, для них характерны низкие доходы туристской сферы и неразвитая инфраструктура. При этом многие из них всерьез занимаются развитием туризма на своей территории и достигают неплохих результатов.
Так, например, Курская область имеет самый большой в группе турпоток иностранных гостей. Немного отстает от нее Брянская область, в которой, как выяснилось, самый высокий процент занятых в туротрасли от общего количества жителей, что говорит о значимости туризма в экономике региона. Расположенный вдоль побережья Каспийского моря Дагестан демонстрирует очень приличный доход от заработанных в отрасли средств: по этому показателю он является лидером группы и входит в первую двадцатку по стране. Томская область имеет богатейший набор объектов культурного наследия и идет на втором месте в группе по объему доходов. Арктический Ямало-Ненецкий автономный округ, позиционирующий себя как центр мирового оленеводства, лидирует по количеству публикаций в СМИ. Республика Мордовия пока слабо присутствует в информационном поле, хотя в Саранске вовсю идет подготовка к играм чемпионата мира по футболу-2018. По мнению экспертов, это может дать хороший стимул для развития туризма в республике.
Республика Хакасия, по сравнению с прошлым годом снизившая свою позицию в рейтинге, имеет один из самых больших номерных фондов в группе, высокий интерес пользователей в интернете, но при этом мало присутствует в информационном поле, имеет низкий турпоток и небольшие доходы отрасли.
Усилия, прилагаемые к развитию туризма на Кавказе, пока дают лишь небольшие плоды. Хорошо развивается горнолыжный туризм, в частности, на Домбае (Карачаево-Черкесская Республика является лидером группы по количеству мест в гостиницах). Но о качественном росте говорить пока не приходится. Возможно, одна из причин – строительство и развитие новых курортов проходит почти в полной информационной тишине в федеральных СМИ.
Чукотка, по большей части расположенная за Северным полярным кругом, где зима длится 10 месяцев в году и действует пограничный режим, имеющая самый низкий уровень преступности в стране, к сожалению, имеет и самые низкие показатели по другим критериям Национального туристического рейтинга.
Татьяна ВАНД
Владелец и генеральный директор туроператора «ВАНД»
Не секрет, что предыдущий и этот годы для выездного туризма выдались плохими. Мы сильно упали в выручке в связи с известными политическими и экономическим событиями. Если раньше была надежда у туркомпаний, отправляющих россиян на отдых за рубеж, что они продержатся, то сейчас все не так радужно.
По количеству въезжающих в Россию туристов ситуация примерно как в прошлом году. Увеличилось количество китайских туристов, туристов из Индии и Ближнего Востока. Китайцы с большим удовольствием путешествуют по России. У них есть чартерные рейсы из провинций, что позволяет им активно путешествовать по всему миру. А вот туристов из Европы, Америки и Австралии стало гораздо меньше. Надеюсь, что курс рубля будет стабильным и ситуация улучшится.
По внутреннему туризму на юг уехало больше людей, чем в прошлом году. Все старались летать в основном в Сочи и Крым. Признаюсь, туроператоры ожидали большего. Внутренний турпоток не компенсировал туроператорам потерю доходов от туристов, отдыхавших за границей. Экскурсионные туры идут слабо и вяло, потому что они у нас, к сожалению, дорогие. И я не вижу никаких экономических предпосылок к их удешевлению.
То, что происходит в этом году, было ожидаемо. Год надо пережить без каких-либо рисков.
Александр ФЕДИН
Председатель совета Туристической ассоциации «Мир без границ»
За последние пять лет безвизовый турпоток из Китая увеличился в шесть раз, достигнув 540 тыс. прибытий. В 2016 году только с января по сентябрь в России побывало порядка 670 тыс. безвизовых туристов из Китая, что на 40% больше результатов за аналогичный период прошлого года. Китайский туризм в России развивается очень динамично, но параллельно с увеличением китайского турпотока развиваются и некоторые негативные явления. К тому же рост интереса участников рынка к работе на китайском направлении ознаменовался жесткими ценовыми войнами, даже демпингом в надежде закрепиться на направлении.
Китайский турист очень консервативен. Много лет не менялась карта его турмаршрутов. В первую очередь в Европейской части России популярностью пользовался турпродукт,объединяющий Москву и Санкт-Петербург, Золотое кольцо. В последнее время обращает на себя внимание то, что поездки китайских туристов становятся более разнообразными,при этом основу маршрута все равно продолжают составлять две столицы. В этом случае поездка в регион представляется как дополнение к уже существующему маршруту.
Регионы России активно продвигают свой туристический потенциал, в том числе на роуд-шоу и профильных выставках в Китае, стараясь привлечь китайских туристов. В первую очередь хотелось бы отметить успехи на этом направлении Республики Татарстан, куда летом 2016 года полетел первый чартер из Урумчи. Стабильный интерес у китайских туристов наблюдается к Сочи и Крыму, набирает популярность Мурманск, где основным турпродуктом, который бы хотели увидеть туристы, является северное сияние.
Для того чтобы регион мог рассчитывать на включение в число интересных китайским туристам мест, необходима совокупность базовых требований – должны быть продуманы туристический продукт, логистика и инфраструктура.
При этом хотелось бы отметить,чтостали появляться заявления о малой эффективности китайского туризма для бюджета региона. Происходит это в том случае, если неправильно организован сам процесс приема туристов из Китая. Такая проблема возникает из-за недостатка контроля в отрасли, делающего возможной недобросовестную конкуренцию. Опыт Татарстана доказывает, что при должном контроле ситуации со стороны администрации и туроператоров, а там китайский турпоток принимали только российские компании и обслуживали русские гиды, доходность въездного туризма из Китая находится на том же уровне,что и от работы с другими иностранными туристами. В случае же бесконтрольного развития китайского туризма он рискует стать неэффективным, а борьба за туриста – разрушительной для рынка.
Геннадий ЛАМШИН
Президент Российской гостиничной ассоциации
Что касается гостиничного бизнеса, то 2016 год можно охарактеризовать так: где-то все было хорошо, а где-то плохо. Гостиницы Санкт-Петербурга в этом году были загружены как никогда ранее. Я был на Дне Военно-Морского Флота в июле в Северной столице – такого огромного числа туристов я не видел никогда. Просто шел бесконечный поток людей. Питерские отельеры сами удивляются такому наплыву отдыхающих. Аналогичная ситуация была летом в Сочи. Приходилось даже хлопотать за наших членов ассоциации, чтобы директора гостиницы разместили в его любимой «Жемчужине» в Сочи. Мест не было! Немного скромнее результат был в Москве. Гостиницы в Казани тоже были переполнены.
К сожалению, из-за такого количества туристов питерские отели решили поднять цены на следующий сезон. Не решили, правда, на сколько поднимать: на 10–15% или сразу на 30–50%.Проходили даже консультации с чиновниками по этому вопросу. Это, конечно, отпугнет туристов. Им лучше бы удержать их, как-то перестроить свою работу.
А вот в других регионах ситуация складывается довольно тяжелая. Там, где нет популярных курортов, гостиницы стояли пустые на треть (например, в Томске) или наполовину (в Челябинске). У них ведь в основном деловой туризм, а снижение бизнес-активности из-за кризиса привело к провалу на этом рынке. Ввиду этого некоторые владельцы задумываются даже о продаже гостиничного бизнеса. Я бы им посоветовал постараться переждать трудные времена. По этим же экономическим причинам многие проекты были заморожены в начальной стадии строительства. Некоторые все же были завершены.
Игорь БУХАРОВ
Президент Федерации рестораторов и отельеров России
Хорошо, что сейчас о туризме заговорили как о перспективной отрасли нашей экономики. Безусловно, россияне должны привыкать путешествовать по своей стране. Но если оценивать сегодняшнее положение дел в сфере внутреннего туризма, на мой взгляд, рост популярности отечественных курортов связан напрямую с закрытием авиасообщения с Египтом и временным запретом на продажу туров в Турцию. Кроме того, чиновникам, госслужащим, сотрудникам силовых структур, то есть огромному количеству граждан, не рекомендовано выезжать за границу. Все они теперь отдыхают в России, в Сочи, например. А вместе с ними их семьи и друзья. Нам надо пожить в этой новой реальности, чтобы давать ей справедливые оценки.
Если говорить о ресторанном бизнесе, то сегодня многие рестораторы, увидев перспективу, делают попытки открывать свои заведения в регионах.
Однажды мэр Сочи спросил меня: почему рестораторы не едут в этот замечательный город? Ответ очень прост: после того как там стали открывать рестораны, тут же наведались проверяющие организации. Роспотребнадзор, пожарные, полиция и другие не давали начать нормально работать. Предприниматели просто не выдержали такого напора. Это было еще до Олимпиады.Сейчас турпоток сильно увеличился. Поэтому снова начали открывать рестораны, и очень хорошие. Это касается всех городов-миллионников. В маленьком городе со слабо развитой инфраструктурой никто развивать ресторанный бизнес не станет.
Сейчас Ростуризм предложил устраивать гастрономические фестивали. Идея хорошая. Но для чего делается этот фестиваль? Кто на него поедет? Например, есть гастрономический фестиваль в Суздале. И люди туда не едут на несколько дней по одной простой причине: там негде остаться на ночь. В городе очень мало гостиниц и гостевых домов.
Еще у нас придумали сельский туризм, или агротуризм. Но у многих россиян есть дачи. И для нас агротуризм – это выезд в пятницу за город, чтобы вскапывать грядки на участке. У нас не может быть такого сельского туризма, как, например, в Германии. У них нет дач, потому что тяжело содержать и квартиру, и участок. Поэтому там люди платят за такую услугу. А у нас получается, что туристами становятся все.
Виктор КРУЖАЛИН
Заведующий кафедрой рекреационной географии и туризма МГУ им. М. В. Ломоносова
В наше время рейтинги становится все более актуальными не только в мире, но и в России. Уже можно говорить о феномене рейтингов, которые отражают состояние и развитие различных сфер жизнедеятельности общества. Поэтому Национальный туристический рейтинг и другие рейтинги в сфере туризма и рекреации становятся все более востребованными и дают ориентиры для туристских администраций регионов, турбизнеса, российских и зарубежных туристов.
В 2016 году туротрасль России продолжила свою структурную перестройку с ориентацией на внутренний и въездной туризм. После банкротства крупных туроператоров и авиаперевозчиков, резкого изменения валютных курсов и закрытия наиболее популярных зарубежных направлений – Египта и Турции – в 2016 году продолжился рост количества путешествий по России, который прогнозируется на уровне 15% (в 2015 году рост составил 20%). Положительная динамика развития внутреннего туризма свидетельствует о том, что он становится массовым, – в 2015 году составил 50 млн человек. Хотелось быэти тренды последних лет закрепить.
Практически в каждом регионе имеется календарь туристских событийных мероприятий, вносящих свой позитивный вклад в развитие туриндустрии. Хотелось бы из сотен мероприятий отметить проведение первого Всероссийского конгресса туроператоров, собравшего более 300 участников из 50 регионов страны, Международный туристский форум в Сочи, обсудивший актуальные проблемы и пути развития туризма, а также проведение Международной конференции по развитию автотуризма в России.
В 2016 году была проведена огромная работа по классификации средств размещения в 11 регионах РФ, где в 2018 году пройдутматчи чемпионата мира по футболу. Завершаетсяразработка туристского бренда России, введение которого в 2017 году будет способствовать активному привлечению туристов на отдых в российские регионы.
Татьяна МАМОНТОВА
Управляющий акционер здравницы «Лаго-Наки» (Адыгея)
Самыми красивыми и привлекательными для туристов местами в Республике Адыгея являются Кавказский государственный природный заповедник, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и удивительное плато Лаго-Наки, известное своими альпийскими лугами. А тем, кто беспокоится о своем здоровье, я бы рекомендовала оздоровительный туризм в здравнице «Лаго-Наки», которая славится результативностью лечения позвоночника.
Динамика туриндустрии в Республике Адыгея положительная. Активно развиваются как достаточно крупные проекты, например, наша здравница, так и небольшие, частные дома отдыха, находящиеся ближе к плато Лаго-Наки. Идет развитие различных туров на самом плато: пешие, велосипедные, конные.
Среди наиболее интересных и значимых региональных событий этого года я бы отметила фестиваль йоги и цигун «Шёпот небес», проводимый на базе здравницы, и фестиваль зимних видов туризма «Лаго-Наки».
Для более активного развития туризма в республике не хватает системной рекламы региона как площадки для экологического и оздоровительного туризма. И в какой-то степени сервиса, который пока доступен только в единичных объектах, работающих по европейским стандартам.
Рубрика «ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА»
По традиции каждое исследование ЦИК «Рейтинг» завершается выступлением эксперта, обладающего авторитетом и информированностью в обсуждаемых темах. Его выступление подводит своеобразный итог проделанной работе, сводит воедино разнообразные точки зрения, которые также традиционно широко представлены в каждом исследовании.
Светлана АНУФРИЕНКО
Руководитель проекта «Туристская Ассоциация регионов России»
В прошлом и текущем году, согласно статистике, наблюдается рост внутреннего и въездного туризма, увеличился приток туристов в регионы. С одной стороны, в этом есть заслуга самих субъектов России. Это стремление проводить событийные мероприятия, поиск тем и поводов для их организации, стремление вовлекать детей и молодежь в межрегиональные культурно-познавательные проекты и маршруты, разнообразить сувенирную продукцию и сделать ее оригинальнее, а также усилия по продвижению туристских ресурсов.
Сдругой стороны – росту турпотока в России способствовал ряд косвенных факторов (закрытие Турции и Египта, высокая стоимость зарубежных поездок для российских туристов,проблемыбезопасности за рубежом,невозможность выезда за рубеж для ряда госслужащих и т.д.).
Из серии мероприятий, активно популяризирующихся, можно отметить Национальную туристскую премию «Russian Event Awards». В данное мероприятие вовлечено большое количество регионов. Туристские администрации с большой охотой участвуют в проводимом конкурсе.
Из межрегиональных туристских маршрутов выделяются проекты «Красный маршрут», «Великий чайный путь». Много говорят о «Серебряном ожерелье России» и «Великом волжском пути». Хотя, на мой взгляд, о каждом этом проекте больше разговоров, чем реального количества приехавших туристов.
Появилось у нас и новое направление – социально ответственный туризм. Этот тренд развит во всем мире, пришел он и в Россию. Во время путешествия турист вовлечен в полезную созидательную деятельность, благодаря которой он духовно обогащается сам. Это может быть природоохранная деятельность, социальное или событийное волонтерство, восстановление храмов, участие в раскопках и т.п.
Вместе с тем приходится отмечать, что эффективность туристских проектов и проводимых мероприятий в отрасли крайне низка. Туристская индустрия и туристское отраслевое сообщество «варятся в собственном соку». В большинстве регионов нет прорывных результатов.
Статистика внутреннего туризма в субъектах РФ приблизительная, доля туризма в ВРП и ВВП также неадекватно оценена. Многие регионы не знают, какие объекты туристской инфраструктуры и на какие средства должны быть построены в ближайшие 5–10 лет.
Проводимые форумы и мероприятия, как правило, не приводят напрямую к росту количествамассовых туристов. Отмечаю неэффективность расходования средств на программы продвижения. Большинство реализуемых программ и инструментов продвижения не работают или недостаточно эффективны, устарели.
Несмотря на все усилия, в федеральном центре и в регионах реализуется четкая неосознанная установка не на результат, а на процесс (продвижение, выставки, программы, заключение соглашений и т.п.), то есть происходит подмена понятий. К примеру, результатом работы считается проведенный форум, а не конкретное количество туристов, которые благодаря этому мероприятию будут потом приезжать в данный регион.
Субъекты РФ продолжают много лет жить в парадигме: нет туристов – нет денег, нет инфраструктуры – нет туристов.
Необходимы принципиальная смена существующей парадигмы, целеполагания и оценки результатов в отрасли, отход от принципов патернализма, изменение методов продвижения туристских ресурсов и турпродукта, поиск и использование инноваций для создания экономичных и экологичных объектов туристской инфраструктуры, поиск финансирования и актуальных решений в смежных отраслях и институтах развития.