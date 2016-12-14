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14 декабря 00:02

Московские власти в Новом году повысят цены на проезд в метро и тарифы ЖКХ

В Новом году жителей Москвы ждет традиционное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте и услуги жилищно-коммунального хозяйства. Проезд подорожает с 1 января, а «коммуналка» - с 1 июля

В Новом году жителей Москвы ждет традиционное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте и услуги жилищно-коммунального хозяйства. Проезд подорожает с 1 января, а «коммуналка» - с 1 июля.

С нового года билет на одну поездку в метро подорожает с 50 до 55 рублей. Для владельцев карты «Тройка» одна поездка обойдется в 35 рублей, а по тарифу «90 минут» на двух видах транспорта – в 54 рубля (сейчас она составляет 49 рублей).

Стоимость проездного билета «Единый» на 60 поездок повысится с 1570 до 1700 рублей. «Единый» проездной на 20 поездок подорожает с 650 до 720 рублей, на 40 поездок – с 1300 до 1440 рублей.

Стоимость безлимитных «Единых» проездных не изменится, сообщается на сайте «Московского транспорта».

Стоимость проездных для школьников и студентов вырастет с 365 до 380 рублей для проезда в метро и с 240 до 250 рублей для проезда в наземном транспорте.

Что касается тарифов на ЖКХ, то они с 1 июля подорожают в среднем на 6,7%. Тарифы на водоснабжение и водоотведение вырастут на 7,2%, на газ - 3,9%, на электричество - от 0% до 7,2%, на теплоснабжение - 4,7% и на горячую воду - 10,6%.

Капитальный ремонт подорожает с нынешних 15 до 17 рублей за квадратный метр.

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