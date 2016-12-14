Росстат рассчитал «индекс оливье» и «индекс селедки под шубой»
Специалисты Росстата рассчитали так называемый «индекс оливье» на 2016 год. Согласно расчетам, одна порция популярного в России салата оливье подорожала до 310,06 рубля с 304,72 рубля в 2015 году. Продукты, которые входят в состав салата оливье, в 2016 году подорожали на 1,8%
Специалисты Росстата рассчитали так называемый «индекс оливье» на 2016 год. Согласно расчетам, одна порция популярного в России салата оливье подорожала до 310,06 рубля с 304,72 рубля в 2015 году.
В целом продукты, которые входят в состав салата оливье, в 2016 году подорожали на 1,8%.
Больше всего выросли цены на майонез (на 8,6%). Зеленый горошек и консервированные огурцы подорожали на 302%, вареная колбаса – на 1,3%. Лук и морковь, напротив, подешевели на 15%, яйца снизились в цене на 4,9%, а картофель – на 1,3%.
В Росстате также сообщили, что стоимость порции другого популярного «новогоднего» салата – селедки под шубой – подорожала за год на 3,7% и составила 155 рублей.
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