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15 декабря 15:58

Первый зампред ЦБ не исключил коллапса российской пенсионной системы

Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов не исключил в будущем коллапса пенсионной системы страны. Одной из причин коллапса может стать повышение продолжительности жизни, из-за чего государству придется тратить больше денег на выплаты пенсионерам

Фото: youbedu.com

Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов не исключил в будущем коллапса пенсионной системы страны. Одной из причин коллапса может стать повышение продолжительности жизни, из-за чего государству придется тратить больше денег на выплаты пенсионерам.

«Это в первую очередь удлинение пенсионного возраста, вернее, периода жизни, когда вы вышли на пенсию, и до момента, когда вы меняете свое место жительства на те два квадратных метра. И это обанкротило фактически государственные обязательства перед гражданами», - заявил Швецов, слова которого приводит сайт «Вести Экономика».

Зампред ЦБ отметил, что другие государства в последние годы также стали отказываться от выполнения социальных обязательств «из-за невозможности тянуть эти социальные обязательства».

Напомним, сейчас в действующей пенсионной системе России ее накопительная часть была заморожена еще в 2014 году. 6% из 20% обязательных пенсионных взносов, которые ранее по выбору граждан могли идти на формирование пенсионных накоплений, с тех пор поступают в распределительную часть пенсионной системы и расходуются на выплаты действующим пенсионерам.

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