Кубинские власти предложили Чехии отдать свой долг в размере $276 млн ромом
Власти Кубы предложили Чехии отдать свой долг со времен холодной войны в размере 276 млн долларов натурпродуктом. В частности, «остров свободы» вместо денег планирует передать Чехии знаменитый кубинский ром. Чехия сможет бесплатно получать ром в течение 100 лет
Власти Кубы предложили Чехии отдать свой долг со времен холодной войны в размере 276 млн долларов натурпродуктом. В частности, «остров свободы» вместо денег планирует передать Чехии знаменитый кубинский ром.
Если чешские власти согласятся на данное предложение, то будут бесплатно получать кубинский ром в течение 100 лет. Сейчас Куба импортирует ром примерно на 2 миллиона долларов в год, сообщает Associated Press.
В то же время министр финансов Чехии Михаил Зуровец сообщил, что хотя бы часть долга Куба должна все-таки отдать деньгами.
Напомним, что российские власти в 2014 году согласились списать 90% долга Кубы на безвозмездной основе. Кубинский долг перед СССР оценивался почти в 32 млрд долларов.
Оставшуюся часть Куба будет выплачивать в течение 10 лет равными платежами раз в полгода.