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Экономика
16 декабря 12:59

Кубинские власти предложили Чехии отдать свой долг в размере $276 млн ромом

Власти Кубы предложили Чехии отдать свой долг со времен холодной войны в размере 276 млн долларов натурпродуктом. В частности, «остров свободы» вместо денег планирует передать Чехии знаменитый кубинский ром. Чехия сможет бесплатно получать ром в течение 100 лет

Власти Кубы предложили Чехии отдать свой долг со времен холодной войны в размере 276 млн долларов натурпродуктом. В частности, «остров свободы» вместо денег планирует передать Чехии знаменитый кубинский ром.

Если чешские власти согласятся на данное предложение, то будут бесплатно получать кубинский ром в течение 100 лет. Сейчас Куба импортирует ром примерно на 2 миллиона долларов в год, сообщает Associated Press.

В то же время министр финансов Чехии Михаил Зуровец сообщил, что хотя бы часть долга Куба должна все-таки отдать деньгами.

Напомним, что российские власти в 2014 году согласились списать 90% долга Кубы на безвозмездной основе. Кубинский долг перед СССР оценивался почти в 32 млрд долларов.

Оставшуюся часть Куба будет выплачивать в течение 10 лет равными платежами раз в полгода.

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