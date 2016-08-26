Минобороны отрабатывает превращение страны в единый военный лагерь
В мероприятиях внезапной проверки боеготовности задействовано три военных округа, два флота и народное хозяйство
По решению Верховного главнокомандующего в четверг были подняты по тревоге и приведены в полную боевую готовность Южный, Западный и Центральный военные округа, Воздушно-космические силы (ВКС), Воздушно-десантные войска (ВДВ), а также Черноморский и Северный флоты. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, на этот раз в ходе очередной внезапной проверки предстоит оценить способность войск в сжатые сроки нарастить усилия на юго-западном стратегическом направлении и отработать полный цикл подготовки Вооруженных сил к защите страны при нарастании военной угрозы.
С учетом географии попавших под проверку сил и средств нетрудно догадаться, откуда, по мнению руководства страны, исходит главная угроза, – это все западное пространство от Баренцева до Черного моря. Отсюда и «планетарные» масштабы мероприятия. И чтобы лишний раз не будоражить воображение партнеров по НАТО, и так изрядно напуганных «военной активностью России», заместителю министра обороны Анатолию Антонову было поручено проинформировать военных атташе иностранных государств о начале очередных внезапных маневров, чтобы не переживали раньше времени, – это еще не война…
Но вряд ли штатскому генералу Антонову удалось полностью успокоить зарубежный атташат, поскольку там уже ознакомились с «фронтовыми» сводками, которые, надо отметить, отличаются невиданной прежде транспарентностью, – наверное, для того чтобы по ту сторону приняли к сведению, что страна на полном серьезе готовится отразить агрессию любого масштаба. И не только силами армии, авиации и флота.
В ходе проверки боеготовности войск, стоящих на страже западных рубежей, планируется «отрепетировать» еще и варианты перевода промышленности на военные рельсы. Именно такой вывод следует из поручения Сергея Шойгу военачальникам отработать совместно с федеральными и местными органами исполнительной власти вопросы «взаимодействия и практического выполнения мобилизационных заданий предприятиями промышленности». Из той же серии и поручение замминистру обороны Татьяне Шевцовой «организовать проверку системы финансового обеспечения органов управления и войск на юго-западном стратегическом направлении при переводе с мирного на военное время».
Вряд ли, конечно, Сергею Шойгу позволят на период проверки перевести макаронные фабрики на производство патронов – хотя такой вариант в военный период предусмотрен. Но и без того очевидно, что в мероприятии будет задействовано и народное хозяйство. Ну а полевым банкам сам бог велел понюхать пороху: хотя деньги и любят тишину – это не про военных финансистов.
Задачу с подтекстом получил и главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. Ему поручено не только «обеспечить общее руководство подготовкой частей и соединений к действиям на учениях», но и апробировать управление Южным военным округом и войсками территориальной обороны в «условиях военного времени». Стало быть, без мобилизационного развертывания точно не обойтись.
Главкомату Воздушно-космических сил была поставлена стандартная задача: организовать подготовку и выполнение практических задач авиацией и подразделениями зенитных ракетных войск на полигонах. Эта военная новость прошла, как говорится, через запятую. А вот указание главкому ВМФ адмиралу Владимиру Королеву «организовать контроль выполнения силами Черноморского флота и Каспийской флотилии мероприятий боевой готовности и боевых упражнений в ходе учений», безусловно, насторожило западных наблюдателей. Дело в том, что в последние время практически все выходы черноморских и каспийских кораблей в море якобы на рядовые учения обычно завершаются ударом «Калибрами» по объектам «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии. С учетом текущей обстановки не исключен такой вариант и на этот раз. В результате стрельбы получаются по принципу два в одном – одновременно и учебные, и боевые.
И все-таки под самое пристальное внимание экспертов из-за рубежа попал командующий ВДВ гвардии генерал-полковник Владимир Шаманов, которому Сергей Шойгу поручил «отработать вопросы переброски войск всеми способами с последующей подготовкой к действиям на незнакомых полигонах». Здесь ключевые слова для понимания происходящего – «незнакомые полигоны». Это значит, что, отрабатывая локализацию военных угроз, военное ведомство подразумевает не только оборону, но и наступление, которое, как известно, всегда считалось лучшим видом обороны. И западные стратеги с этим постулатом не спорят.
Присматривать за действиями войск в ходе внезапной проверки боеготовности войск будут две группы контролеров из Генштаба. Первая сформирована для проверки органов военного управления, вторая – для оценки качества и полноты мобразвертывания. Они же, по всей видимости, проконтролируют, как будет выполняться требование генерала армии Шойгу обеспечить в ходе мероприятия «строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов» и его же указание – «исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду». Что, наверное, будет нелишним с учетом масштабов «военных действий», которые по срокам совпали с «битвой за урожай» на юге страны, то есть – в самом эпицентре маневров.
Первый день проверки боеготовности войск, как и заявляло Минобороны, был, если можно так сказать, организационно-мобилизационным. Но на этом статика завершилась. И в пятницу части и соединения, задействованные в мероприятии, вышли на «оперативный простор» – на полигоны и в учебные районы. Завершатся маневры 31 августа.
Однако долгой передышки не планируется. Как отметил Сергей Шойгу, в Южном военном округе продолжается активная подготовка к стратегическому учению «Кавказ-2016». Уже проведен комплекс командно-штабных тренировок, а органами военного управления, соединениями и воинскими частями боевого, специального и материально-технического обеспечения в ходе 12 специальных учений отработаны вопросы заблаговременного развертывания системы всестороннего обеспечения войск. Так что отработка механизма превращения страны в единый военный лагерь продолжится.