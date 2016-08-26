Меню
Политика
Кто делает из Москвы Венецию
Авторская колонка
26 августа 02:23
Тарощина Слава

Обозреватель «Новой газеты»

Все авторы

Когда кончится август?

Подполье от Жириновского и другие предметы гордости

В нашем отечестве нужно постоянно чем-нибудь гордиться. Первую половину августа телевидение гордилось температурными рекордами. Нервическими прыжками климата открываются и закрываются выпуски новостей. Уфа побила температурный рекорд, шестой за месяц… В Самарской области 36 градусов — так жарко здесь не было никогда… Москва превзошла вдвое показатели 1887 года: тогда выпало 25 миллиметров осадков, а сейчас — 48… Ящик круглосуточно изнемогает не столько от жары, сколько от счастья.

Не успели оскудеть температурные победы, как подоспели победы спортивные. Пока российские успехи в начале Олимпиады были весьма скромными, колебания погоды продолжали занимать умы телевизионщиков. Как только усилился звон медалей, объект гордости переместился в Рио. Новостной экстаз традиционно отливается в милитаристские формы: мы их победим, порвем, мы им покажем. Клёкот невесть откуда налетевших на экран ястребов (летом они обычно отдыхают) дисгармонирует с умиротворенностью самих спортсменов. Их краткие синхроны радуют адекватностью. Мобилизованный из отпуска для расстановки правильных акцентов Соловьев, пригласивший в студию фехтовальщицу Софью Великую, сам себе подложил свинью. На фоне красивой, интеллигентной, сдержанной Великой суетливые гости студии вместе с хозяином гляделись до неприличия мелкими.

Особый дар — знать, чем именно следует гордиться в ящике в данный исторический момент. Жириновский в первых рядах тех, кто знает. Его предвыборной ролик сотрясает основы. Еще в 1992-м г-н Ж. заявил о необходимости вернуть Крым России. Сказал и сделал. Оказывается, все эти годы в Крыму и Севастополе работала подпольная ячейка ЛДПР. Смелость либерал-демократа не знает границ. Мы-то думали, что президент вернул Крым в родную гавань, а оказывается, нет, не он. Подпольная ячейка от более чем легальной партии — свежее слово в истории парламентаризма. У каждой политической рекламы свой предмет гордости. Неведомый мне «коммунист России» Максим Сурайкин готовит десять сталинских ударов по капитализму. Любовь Духанина, скромно потупив очи, делится сокровенным: поговорила с президентом и решила идти на выборы от «Единой России».

Август — месяц во всех смыслах изобильный. А тут еще юбилей подвернулся — 25 лет ГКЧП, дата солидная. Ящик впал в ступор, очнулся только к итоговым воскресным передачам и окончательно воссиял в День государственного флага. Триколором гордились долго, настойчиво, радостно, но в категорическом отрыве от событий августа 91-го. Главную мысль мутных торжеств озвучила Эвелина Закамская: «Сегодня свидетели путча выглядят как защитники страны, так как ГКЧП защищал то, за что проголосовал народ». Сия дама на госканале ходит в тонких интеллектуалах — ей доверена программа «Мнение». Многим запомнилось лично ее мнение о евреях, которые своими руками готовили первый Холокост, а теперь, на Майдане, готовят второй. Именно Закамской открыты некие высшие знания, еще не успевшие осенить Киселева с Соловьевым. Впрочем, она неоригинальна. Пять лет назад другой тонкий интеллектуал, Ника Стрижак, проводила в питерской «Открытой студии» голосование. 82 процента участников одобрили путчистов.

И это правильно. Можно долго спорить о ГКЧП, но есть как минимум одна сфера жизни, где путч победил безоговорочно — телевидение. История с Ильей Новиковым, случившаяся по вечной иронии судьбы именно в юбилейные дни, подтверждает данное обстоятельство. Игроку программы «Что? Где? Когда?» отказали от дома за то, что он — адвокат Надежды Савченко. Сюжет нуждается в комментариях.

Детище Владимира Ворошилова — главный долгожитель ТВ, родом из 1975 года. Появление на экране молодых знатоков в сумраке болотных лет, когда патент на мозговые штурмы был отдан навечно старцам из политбюро, воспринималось как дерзость. Для В.В. игра была синонимом искусства, а не счетоводства. Но так на рубеже 2000-х полагал, похоже, уже только он один. Через год его не стало. Игра постепенно превратилась в успешный конвейер, который к нему, штучному автору, отношения не имеет. Илья Новиков, нервный, острый, ироничный, обвешанный «Хрустальными совами», — один из немногих молодых игроков, стилистически близких к замыслу Ворошилова.

В марте, когда страсти вокруг Савченко достигли апогея, Новиков исчез из игры. Ушел тихо, без объявлений. И вдруг на днях пасынок Ворошилова, Борис Крюк, сменивший отчима на всех его постах, публично пожурил Новикова, предложив ему уйти. Что за притча? Разве ведущий не знает, что Илья уже ушел? Самое любопытное в инциденте — логика Крюка. Новиков продолжал играть, защищая Савченко в бытность ее главным врагом России. Крюк молчал. Новиков ушел. Покинула Россию Савченко. Сегодня она, враг Порошенко, трактуется нашим ТВ уже почти как друг. И тут Крюк заговорил.

Сюжет зафиксировал некую новую точку отсчета. И не потому, что он демонстрирует тот уровень даже не цензуры, а самоцензуры, который и присниться не мог заговорщикам вроде Янаева с Язовым. А потому, что в эпоху тотальной гордости молчание принимается за осуждение. Лояльность должна быть громкой, публичной, ежедневной и ежечасной. Страна снова возвращается к застылым формам жизни, когда все решено за всех.

Хотелось бы и мне чем-нибудь погордиться в пору бесконечного августа, но пока не знаю, чем именно. Буду думать.

Источник - Новая Газета

Сейчас на главной
фермеры
Трактора остановлены, люди закипают
21 августа кубанские фермеры отправились в столицу, чтобы рассказать президенту России о том, как их обирают региональные чиновники, силовики и судьи. А 24 августа чиновники, силовики и судьи отправили организаторов тракторного марша на нары.
Горячие новости
В Москве прошел митинг против очередного строительного проекта Сергея Собянина
25 августа в Москве состоялся митинг жителей Юго-восточного административного округа столицы, посвящённый вопросу строительства магистрали, соединяющей Рязанский и Волгоградский проспекты. Протесты вызвал реализуемый мэрией проект ...
Горячие новости
Врачи Севастополя заявили об уничтожении системы неотложной помощи в городе
С апреля по август 2016 года из отделения реанимации уволилось 7 врачей анестезиологов-реаниматологов, из которых больше половины работали на 1,5 ставки. На очереди ещё несколько человек ...
Горячие новости
Египет пообещал предоставить российским туристам новый терминал в аэропорту
Египетские власти пообещали предоставить российским туристам новый терминал в аэропорту Каира. Терминал будет предоставлен, если поток приезжающих на отдых россиян достигнет значимого уровня
Горячие новости
Россия проведет альтернативную Паралимпиаду в Сочи или Крыму
Россия проведет собственное соревнование для спортсменов-паралимпийцев. Об этом сообщил президент Владимир Путин, комментируя отстранение нашей сборной от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро
Горячие новости
«Физическое лицо. Значение отсутствует»
После публикации расследования ФБК выяснилось, что в базе данных Росреестра Артем и Игорь Чайки были переименованы в некие объекты ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 соответственно
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

армия россии
Минобороны отрабатывает превращение страны в единый военный лагерь
По решению Верховного главнокомандующего в четверг были подняты по тревоге и приведены в полную боевую готовность Южный, Западный и Центральный военные округа, Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, а также Черноморский и Северный флоты
Горячие новости
Суд США признал сына депутата Госдумы виновным в кибермошенничестве
Сторона обвинения в ходе разбирательства заявила, что в ноутбуке Селезнева были найдены 1,7 миллиона похищенных номеров банковских карт
Горячие новости
Во Владимире пациентку 4 часа возили по больницами и ставили разные диагнозы
Во Владимирской области расследуют дело о смерти пациентки областного центра. 18-летнюю девушку около 4 часов катали по больницам с разными диагнозами
Горячие новости
В военных городках Тамбова из-за долгов Минобороны отключили канализацию
В Тамбове в военных городках ограничили подачу воды из-за долга Минобороны, который оценивается в несколько миллионов рублей. В некоторых зданиях коммунальщики перекрыли канализацию
Бизнес
Серпуховские власти распустили руки
Власти Подмосковного Серпухова продолжают вести негласную войну с незаконными, по их мнению, недвижимыми объектами, а заодно и с предпринимателями, которые всеми силами пытаются этому противостоять
Горячие новости
В Минкульте России признались в хищении 100 миллионов рублей при реставрации Новодевичьего монастыря
Свою вину в хищении бюджетных средств признал директор департамента имущества и инвестиционной политики Минкультуры России Бориса Мазо ...
туризм
Нелетный рубль
Надежды туроператоров на восстановление рынка выездного туризма не сбылись: продажи падают третий летний сезон подряд. Не помогают и стабилизировавшиеся курсы доллара и евро, а к основным проблемам добавились растущее число невыездных россиян и боязнь столкнуться с угрозой терактов
Горячие новости
Клан бизнесмена Михаила Гуцериева возглавил рейтинг богатейших семей России
Самой богатой семьей России стал основатель группы БИН Михаил Гуцериев и его родственники. Эксперты журнала Forbes оценили состояние семьи Гуцериевых в 9,8 млрд долларов
Горячие новости
Число жертв землетрясения в Италии выросло до 247 человек
Власти Италии сообщили о росте числа погибших в результате мощного землетрясения в центральной части страны. К настоящему времени число жертв землетрясения выросло до 247 человек
Авторская колонка
Все кончится и кончится скоро
В эти дни 25 лет назад завершилась короткая и бесславная история ГКЧП, которая стала непосредственной причиной распада страны, где я родился. Я могу говорить об этом событии как человек, проведший в Белом доме, на стороне протестующих, все критическое время ...
Ходорковский Михаил
Горячие новости
Фильм о Джеймсе Бонде предложили снять в Крыму
С таким предложением к создателям «Бондианы» обратился президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма в России «Аванти» Рахман Янсуков
Горячие новости
В Москве обанкротившийся бизнесмен захватил отделение «Ситибанка»
В центре Москвы мужчина захватил отделение «Ситибанка» на Большой Никитской. Злоумышленник угрожает взорвать банк, если его условия не будут выполнены