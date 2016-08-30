Челябинский кандидат-единоросс нарушил запрет на использование в агитации имени президента
Кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Олег Колесников, который баллотируется по златоустовскому избирательному округу, в нарушение запрета использует в своей агитационной кампании имя президента Владимира Путина
Кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Олег Колесников, который баллотируется по златоустовскому избирательному округу, в нарушение запрета использует в своей агитационной кампании имя президента Владимира Путина.
Избиратели рассказали о листовках, в которых голос за кандидата Колесникова приравнивается к выбору действующего главы государства.
«Путин = «Единая Россия» = Колесников. Кого выберешь ты?» - написано на агитационных листовках, сообщает издание «Блокнот».
Между тем, глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в комиссию продолжают поступать жалобы о применении административного ресурса в Челябинской области. Она пообещала передать все обращения в Генеральную прокуратуру РФ для дальнейшей проверки.
«Никаких серьезных жалоб из Челябинской области не поступает, но очень большая шумиха в прессе о том, что там какие-то злоупотребления и нарушения. Я попросила наше управление посмотреть, есть ли серьезные жалобы из Челябинской области», - отметила г-жа Памфилова.