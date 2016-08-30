Меню
Политика
Хотят ли русские войны?
Политика
30 августа 00:02

Челябинский кандидат-единоросс нарушил запрет на использование в агитации имени президента

Кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Олег Колесников, который баллотируется по златоустовскому избирательному округу, в нарушение запрета использует в своей агитационной кампании имя президента Владимира Путина

Фото: bloknot.ru

Кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Олег Колесников, который баллотируется по златоустовскому избирательному округу, в нарушение запрета использует в своей агитационной кампании имя президента Владимира Путина.

Избиратели рассказали о листовках, в которых голос за кандидата Колесникова приравнивается к выбору действующего главы государства.

«Путин = «Единая Россия» = Колесников. Кого выберешь ты?» - написано на агитационных листовках, сообщает издание «Блокнот».

Между тем, глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в комиссию продолжают поступать жалобы о применении административного ресурса в Челябинской области. Она пообещала передать все обращения в Генеральную прокуратуру РФ для дальнейшей проверки.

«Никаких серьезных жалоб из Челябинской области не поступает, но очень большая шумиха в прессе о том, что там какие-то злоупотребления и нарушения. Я попросила наше управление посмотреть, есть ли серьезные жалобы из Челябинской области», - отметила г-жа Памфилова.

Читайте также
Жерар Депардье пообещал прийти на выборы в Госдуму и проголосовать «как все россияне»
Московских кандидатов-одномандатников лишили предвыборных дебатов
В Нижневартовске хулиганы по ночам портят агитационные баннеры «Единой России»
Сейчас на главной
Две трети регионов погрузились в дефицит
Центробанк ожидает, что дефицит федерального бюджета в 2016 году составит 3,5% ВВП. Весной оценки регулятора были хуже – дефицит прогнозировался на уровне почти 5% ВВП. Как будто признаки улучшения есть и в регионах.
Горячие новости
Компания Apple официально представит новый iPhone 7 сентября
Американская компания Apple объявила дату презентации нового смартфона iPhone 7. Мероприятие назначено на 7 сентября. Отметим, что ​Apple традиционно проводит презентации в сентябре, где представляет свои новинки
Горячие новости
Сотрудники «АвтоВАЗагрегат» перекрыли трассу М5 из-за долгов по зарплате
В Тольятти бывшие работники «АвтоВАЗагрегат» перекрыли федеральную трассу М5, выражая таким образом протест против невыплаты им зарплаты. в итоге на трассе образовалась пробка в оба направления
РФПЛ
«Спартак» в меньшинстве остался лидером
В пятом туре чемпионата России по футболу самым главным оказался заключительный матч. Лидер — «Спартак» — в Каспийске победил «Анжи» и сохранил за собой первое место, набрав 13 очков. Свой следующий матч — с «Локомотивом» — москвичи через две недели проведут на своем поле.
Горячие новости
В лесу нашли свалку из писем, выброшенных «Почтой России»
«Почта России» в очередной раз дала повод для жалоб в связи с ненадлежащим исполнением сотрудников организации своих обязанностей. Так, клиент почты из Ростова-на-Дону снял на видео небрежную погрузку посылок, а в Забайкальском крае обнаружена свалка из корреспонденции
Горячие новости
Московские власти провели вторую «ночь длинных ковшей»
В Москве 29 августа стартовала вторая по счету «ночь длинных ковшей». В ночь на понедельник власти приступили к сносу торговых объектов, которые ранее были признаны самостроем
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Турция дождалась россиян
«Принять дополнительные меры, направленные на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности при осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турецкой Республикой», - говорится в постановлении премьер-министра Дмитрия Медведева
Лига чемпионов
Половину Лиги чемпионов отдадут сильным
​UEFA запланировал реформу Лиги чемпионов. Она предусматривает, что большие футбольные страны — Англия, Германия, Испания и Италия — получат по четыре прямые путевки в групповую стадию еврокубка.
Горячие новости
Начальника отдела собственной безопасности УВД по ЦАО Москвы задержали за взятку
В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взятке"
Горячие новости
В Италии 27 августа объявлено днем траура по погибшим в результате землетрясения
В Италии суббота, 27 августа, объявлена днем общенационального траура по погибшим в результате землетрясения. Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 267 человек.
фермеры
Трактора остановлены, люди закипают
21 августа кубанские фермеры отправились в столицу, чтобы рассказать президенту России о том, как их обирают региональные чиновники, силовики и судьи. А 24 августа чиновники, силовики и судьи отправили организаторов тракторного марша на нары.
Горячие новости
В Москве прошел митинг против очередного строительного проекта Сергея Собянина
25 августа в Москве состоялся митинг жителей Юго-восточного административного округа столицы, посвящённый вопросу строительства магистрали, соединяющей Рязанский и Волгоградский проспекты. Протесты вызвал реализуемый мэрией проект ...
Горячие новости
Врачи Севастополя заявили об уничтожении системы неотложной помощи в городе
С апреля по август 2016 года из отделения реанимации уволилось 7 врачей анестезиологов-реаниматологов, из которых больше половины работали на 1,5 ставки. На очереди ещё несколько человек ...
Горячие новости
Египет пообещал предоставить российским туристам новый терминал в аэропорту
Египетские власти пообещали предоставить российским туристам новый терминал в аэропорту Каира. Терминал будет предоставлен, если поток приезжающих на отдых россиян достигнет значимого уровня
Горячие новости
Россия проведет альтернативную Паралимпиаду в Сочи или Крыму
Россия проведет собственное соревнование для спортсменов-паралимпийцев. Об этом сообщил президент Владимир Путин, комментируя отстранение нашей сборной от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро
Горячие новости
«Физическое лицо. Значение отсутствует»
После публикации расследования ФБК выяснилось, что в базе данных Росреестра Артем и Игорь Чайки были переименованы в некие объекты ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 соответственно
Авторская колонка
Когда кончится август?
В нашем отечестве нужно постоянно чем-нибудь гордиться. Первую половину августа телевидение гордилось температурными рекордами. Нервическими прыжками климата открываются и закрываются выпуски новостей. Уфа побила температурный рекорд, шестой за месяц… В Самарской области 36 градусов — так жарко здесь не было никогда… Москва превзошла вдвое показатели 1887 года ...
Тарощина Слава
армия россии
Минобороны отрабатывает превращение страны в единый военный лагерь
По решению Верховного главнокомандующего в четверг были подняты по тревоге и приведены в полную боевую готовность Южный, Западный и Центральный военные округа, Воздушно-космические силы, Воздушно-десантные войска, а также Черноморский и Северный флоты