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30 августа 13:58

Илья Яшин презентовал свой доклад о коррупционерах из «Единой России»

Сопредседатель партии ПАРНАС Илья Яшин во вторник презентовал свой доклад о деятельности «Единой России». Доклад, напомним, носит название «Партия «Криминальная Россия»». Первый тираж доклада составил 20 тысяч экземпляро

Фото: openrussia.org

Сопредседатель партии ПАРНАС Илья Яшин во вторник презентовал свой доклад о деятельности «Единой России». Доклад, напомним, носит название «Партия «Криминальная Россия»». Первый тираж доклада составил 20 тысяч экземпляров.

В докладе речь идет об известных уголовных делах против чиновников, а также их связи с партией «Единая Россия».

«Накануне выборов важно напомнить людям о том, как работает этот социальный лифт для криминала - как через «Единую Россию» раз за разом криминал идет во власть», - рассказал Илья Яшин.

Доклад разбит на пять глав: «Организованная преступность», «Коррупционеры», «Взяточники», «Мошенники», «Убийцы».

Яшин обвиняет «Единую Россию» в поддержке экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера (обвиняется в создании организованной преступной группы и мошенничестве), экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина (арестован за взятки в крупном размере), губернатора Псковской области Андрея Турчака, который фигурирует в деле о зверском избиении журналиста Олега Кашина.

В докладе также речь идет о депутатах-единороссах Владиславе Резнике, объявленном Испанией в международный розыск по обвинению в отмывании денег  и Адаме Делимханове, которого объявляла в международный розыск полиция ОАЭ по делу об убийстве в 2009 году бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева.

В докладе упомянуты бывшего министр обороны Анатолий Сердюков в связи с делом о хищениях в «Оборонсервисе» и бывший министр сельского хозяйства Елена Скрынник, которая фигурировала в деле о хищениях в «Росагролизинге».

Комментируя доклад, замруководителя исполкома «Единой России» Константин Мазуревский отметил, что «это не доклад, а простое обобщение давно известных общественности фактов».

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