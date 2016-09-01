Вместо леса – элитные коттеджи
Под Белгородом вырубают лес ради строительства частных домов, а протестующих местных жителей чиновники запугивают и не пускают на территорию, где уничтожается природное достояние
Белгородские чиновники изменили категорию земельного участка в селе Нижний Ольшанец, на котором посажен лес, и разрешили частникам строить на этом месте коттеджи. Несмотря на то, что Верховный суд признал распоряжение правительства Белгородской области «Об изменении категории земельного участка в Белгородском районе» незаконным, в нижнеольшанском лесу строители продолжают возводить элитное жильё и вырубать деревья.
Жители села, неоднократно выходившие на пикеты против незаконных вырубок и написавшие заявления в различные инстанции, заявили, что сейчас боятся заходить в лес, огороженный забором. Люди опасаются Бориса Деденева, который купил у районной администрации этот участок. По мнению сельчан, он имеет большие связи и чувствует себя хозяином в лесу, который еще совсем недавно был местом отдыха для жителей Нижнего Ольшанца и всего областного центра. Теперь же простым гражданам не удастся подышать свежим воздухом и полюбоваться природой – лес огорожен забором, а за ним вовсю кипит строительство. Часть деревьев уже спилена, также вырублен и камыш на берегу Белгородского водохранилища.
В Белгороде важнее всего родственные связи?
А началась печальная история с проданным лесом в сентябре 2012 года, после того, как Андрей Савченко, занимавший на тот момент пост главы администрации Белгородского района, решил согласовать перевод земельного участка, где рос лес, из категории земель сельхозназначения в категорию земель населённых пунктов. По слухам, Андрей Савченко является племянником белгородского губернатора Евгения Савченко. Однако сам глава региона как-то заявил, что он ему «даже не однофамилец».
В итоге 17 декабря того же года правительство Белгородской области вынесло распоряжение № 681-рп «Об изменении категории земельного участка в Белгородском районе». Землю получила в аренду некое ООО «СтинВест». По информации из открытых источников, учредителем «Стинвеста» является некая Ксения Геннадьевна Бобрицкая, чьи имя, отчество и фамилия совпадают с именем, отчеством и фамилией дочери Геннадия Бобрицкого, являющегося основным владельцем и председателем совета директоров крупнейшего в регионе птицеводческого холдинга «Группа компаний «Приосколье» и, по словам депутата Белгородской облдумы Анастасии Байбиковой, имеющего отношение к строительству коттеджей в лесу. Гендиректором «Стинвеста», также по данным из открытых источников, является Борис Деденев.
Продали народное достояние за копейки
Известный белгородский юрист Евгений Соколов рассказывает, что районная администрация отдала в аренду 39 га всего за 1 млн 218 тысяч рублей. Землю «Стинвест» Бориса Деденева разделили на 83 участка и передали права по аренде ООО «Авангард». Главой которого также является г-н Деденев. К тому времени районную администрацию возглавил Юрий Галдун, который просто распорядился продать землю без торгов тому же ООО «Авангард» (копия документа есть в редакции). Заплатив за сотку всего по 10 тысяч рублей, новый владелец решил построить здесь коттеджный посёлок «Сосновый бор». Официальных сведений о том, сколько он запросил за каждый участок земли с желающих заиметь жилье на месте реликтового леса, пока нет. Но, по словам местных жителей, как уверяет Соколов, цена за те же сотки могла вырасти в разы.
- В 2013 году расположенные неподалеку участки земли продавали по 56 тысяч рублей за сотку. Таким образом, за 39 га можно было выручить более 218 миллионов рублей, а в итоге получили 39 миллионов рублей. То есть, при самом простом подсчете можно сказать, что государству нанесен ущерб порядка 180 миллионов рублей, - говорит он.
На защиту леса встала инициативная группа граждан. Они начали отправлять запросы в разные инстанции, но дело не двигалось с места. В итоге областная прокуратура отправила в Верховный суд РФ требования о признании незаконным распоряжения облправительства Белгородской области от 17.12.2012 года № 681-рп «Об изменении категории земельного участка в Белгородском районе». В 2015 году суд признал документ незаконным. Губернатору Евгению Савченко пришлось в октябре 2015-го отменить распоряжение, но еще до этого, в августе 2015-го, администрация Белгородского района сделала очень интересный ход, узаконив стройку в лесу.
- Муниципальный совет Белгородского района включил этот же участок земли в границы поселения и перевел земли под ИЖС. То есть, ранее Верховный суд признал незаконным документ высшей инстанции, которая решила отдать эти земли под строительство, а низшая инстанция после этого вдруг снова легализовала те же самые действия! Ранее, в марте, чиновники администрации Белгородского района даже провели публичные слушания и заявили, что построят здесь не дома, за спорткомплекс, частный автосервис, хотя на этом месте нельзя ничего строить по решению Верховного суда, запретившего перевод земель в другую категорию! Против застройки выступило большинство собравшихся. После этого, в августе, чиновники решили пойти другим путем и включили участок в границы поселения, что позволило продолжить стройку, - рассказала жительница Нижнего Ольшанца, член инициативной группы по защите леса Елена Съедина.
Выйдешь на митинг – уволим!
Активистка заявила, что изначально в митингах против вырубки леса участвовало большое количество людей, но затем их стало значительно меньше. Скорее всего, по причине того, что люди просто стали бояться выражать свою позицию.
- Некоторым бабушкам пригрозили, что если они будут выступать в защиту природы, их внуков уволят с работы. Больше всего испугались те, кто работает в бюджетных организациях или чьи родственники трудятся там и не могут найти другую работу в селе. В магазин одной из активисток, которая является предпринимательницей, после митингов стали довольно часто приходить проверяющие из разных инстанций. Нарушений не нашли, но время у владелицы магазина и продавцов отняли. В лес мы теперь боимся заходить поодиночке, после скандала с Борисом Деденевым, которому достался участок с лесом, - рассказывает Съедина.
- 21 ноября 2015 года я вместе с юристом Евгением Соколовым, который пишет жалобы от имени жителей Нижнего Ольшанца, и с еще одним односельчанином пошла в лес, чтобы сфотографировать очередные факты вырубки и снять видеообращение к Жириновскому. Сначала с нами начал ругаться один из строителей, которого наняли для возведения коттеджей. Он оскорблял нас, называя нелюдями и ублюдками, обвинял в том, что мы не даем людям заработать. Кричал, что такие как он получили здесь работу на строительстве домов и что ему хватит и квартиры, а те, кто имеют возможности, пусть строят коттеджи в лесу. Мы и его «выступление» сняли на видео, а когда мы уже пошли к выходу, на нас напал Борис Деденев. Он выбежал из леса, начал громко материться и потребовал, чтобы мы перестали фотографировать в лесу и снимать видео. Разъяренный Деденев подскочил к нашему юристу Евгению Соколову и попытался его ударить. Тот отбил удар рукой, тогда Борис Деденев кинулся ко мне и схватил за руку, выкрутил её, пытаясь отобрать телефон. Я крикнула Евгению: «Снимай на видео» и Деденев испугался. Он прыгнул в свою машину и пригрозил, что встретит нас у выхода из леса. С тех пор боюсь в этот лес ходить, могут избить за то, что «вторглась в чужие владения, - продолжает она.
Позже Евгений Соколов подал на Деденева заявление в полицию за нападение, но уголовное дело так и не завели. Так же юрист направил иски в суд на взыскание с Деденева компенсации морального вреда.
Зайцы из леса переселяются в деревню
- Я хочу подчеркнуть, что этот лес высажен местными жителями после Великой Отечественной войны в честь воинов, которые погибли, сражаясь за нашу землю. Этот лес буквально стоит на костях солдат, кругом окопы, где они прятались от бомбежек. Этот лес – память о павших, а также природное достояние! Застройщики загородили проход к воде, правда, потом сделали калитки в заборе, сельчане сюда теперь не ходят, теперь ведь здесь кругом стройка. В лесу живут редкая птица удод, которую я неоднократно видела. Останется ли теперь эта птица в нашем лесу, если даже зайцы бегут оттуда и уже скачут по нашим дворам? Кроме того, на берегу белгородского водохранилища вырубили камыш. Как этот факт повлияет на обитателей водоема, тоже пока неясно. Эту территорию нужно сделать водоохранной зоной, где полностью запрещено строительство! – возмущается Елена Съедина.
А где же «зеленые»?
Юрист Евгений Соколов отметил, что борьба за лес продолжается:
- Мы продолжаем писать в разные инстанции, в том числе в Следственный комитет РФ, в Генпрокуратуру, обращаемся в экологические организации и природоохранные ведомства, а также к различным политикам. Мы уже записывали обращение к Жириновскому, обращались в межрегиональную экологическую общественную организацию «Зеленый Фронт», в правозащитную общественную организацию « За качество жизни», но всё бесполезно. Кстати, в Белгороде существуют различные экологические организации, в том числе и региональное отделение партии "Российская экологическая партия "Зеленые", которая выдвинула на этот раз в качестве кандидата в депутаты Госдумы белгородку Веру Порхун. Но почему-то защитники экологии не устраивают многочисленные митинги и пикеты ради спасения леса, а защитой природы занимаются простые граждане, в то время как «зеленые» участвуют в дебатах на ТВ и по бумажке читают обращение к избирателям, уверяя, что их партия нацелена на решение экологических проблем, столь важных для России.
14 июля в очередной раз было отказано в возбуждении уголовного дела против чиновников администрации Белгородского района. Региональный следственный комитет вынес постановление за подписью следователя Клестовой и теперь у нас вся надежда на то, что Генпрокуратура возобновит следствие по делу и проконтролирует процесс. Нам отказывают, мы снова и снова обжалуем данные решения и, таким образом пытаемся добиться справедливости, а самое главное – защитить природу, ведь на Белгородчине будут жить наши дети и внуки. Я хочу, чтоб они могли дышать свежим воздухом среди сосновых лесов, а не обитать среди асфальтовых джунглей! – заявил правозащитник.