Илью Яшина задержали во время раздачи избирателям доклада о «Единой России»
Встречу с избирателями проводил кандидат в депутаты от ПАРНАСа в Бабушкинском одномандатном округе Николая Ляскин. На мероприятии Илья Яшин раздавал свой доклад о членах «Единой России» под названием «Партия «Криминальная Россия»»
Московская полиция вечером в четверг задержала зампреда оппозиционной партии ПАРНАС Илью Яшину во время встречи с жителями столицы.
Встречу с избирателями проводил кандидат в депутаты от ПАРНАСа в Бабушкинском одномандатном округе Николая Ляскин. На мероприятии Илья Яшин раздавал свой доклад о членах «Единой России» под названием «Партия «Криминальная Россия»».
«Рассказал избирателям Ляскина про доклад «Партия «Криминальная Россия»». Тут же свинтили полицейские и везут в отдел», - написал Яшин в Twitter.
Яшин рассказал, что находится в полиции, где в его отношении составляется протокол. Что именно инкриминируют оппозиционеру, пока не сообщается.
В докладе Яшина речь идет о высокопоставленных представителях «Единой России», которые оказались замешаны в громких уголовных делах.