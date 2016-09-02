Холманских пригласил глав регионов на агровыставку
Согласился приехать только челябинский губернатор Дубровский
Губернаторы регионов Уральского федерального округа отказались от участия в Межрегиональной агропромышленной выставке «Экопродукты Урала-2016». Она состоится в субботу, 3 сентября, в Кургане. Главный гость — уральский полпред Игорь Холманских.
Свой визит в Курган подтвердил лишь глава Челябинской области Борис Дубровский. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не сможет встретиться с полпредом из-за своего предвыборного отпуска, который продлится со 2 по 17 сентября. Свердловское правительство на агровыставке будет представлять премьер Денис Паслер.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин отказался от поездки в Курган из-за сибирской язвы. Как пояснила пресс-секретарь губернатора, Дмитрий Кобылкин не приедет в Курган, так как сегодня работает в Новом Уренгое. Он на этой неделе совершает традиционные поездки по муниципалитетам. Как сообщил агентству источник в правительстве Зауралья, ямальцы отправили курганскому губернатору Алексею Кокорину официальное письмо. В нем сообщалось, что первые лица северного региона стали невыездными из-за объявленного на территории автономного округа карантина. Ямальцы доставили на выставку часть своей продукции, но из-за карантина ассортимент пришлось значительно сократить. Фирменной ямальской оленины гости выставки не увидят.
Губернаторы ХМАО и Тюменской области также не смогли принять приглашение курганцев. Именно 3 сентября в Сургуте будет отмечаться День работника нефтегазовой промышленности. Наталья Комарова, как глава нефтеносного региона, не может не поздравить нефтяников с профессиональным праздником. Вечером к ней присоединится Игорь Холманских, который прилетит из Кургана в Сургут. На курганскую выставку Наталья Комарова отправит своего заместителя — Алексея Забозлаева. Эту информацию «URA.Ru» подтвердили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
Тюменский губернатор Владимир Якушев улетел в Молдавию, где решает амбициозную для региона задачу. Тюмень добивается права принять у себя лучших биатлонистов мира. Судьба чемпионата мира как раз решается в эти дни в Кишиневе.
Межрегиональная агропромышленная выставка «Экопродукты Урала — 2016» будет проводиться в седьмой раз. Как подчеркнул первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин, ее главная задача — позиционирование УрФО как территории, которая производит высококачественные продукты. Отметим, что кураганские производители первыми в Уральском федеральном округе начали добровольно сертифицировать свою продукцию знаком «Зауральское качество». В ходе выставки запланирована и обширная деловая программа — пройдут круглые столы с участием производителей.