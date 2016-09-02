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Авторская колонка
02 сентября 15:18
Петровская Ирина

Журналист, телекритик, член Академии Российского телевидения, обозреватель издания «Новая Газета» и радиостанции «Эхо Москвы», ведущая телепрограммы «Живые истории» на канале «Домашний».

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…Пуще прежнего старуха бранится

На Первом канале стартовал новый сезон ток-шоу «Время покажет»

Вот и лето прошло, и программы, уходившие на каникулы, постепенно занимают прежнее место, и ведущие, отдохнувшие и загорелые, вновь заступают на вахту, и… пуще прежнего старуха бранится.

В дневном ток-шоу Первого канала «Время покажет» — новый ведущий. Вместо Петра Толстого, баллотирующегося в Государственную думу и вынужденного временно (или насовсем?) сдать ответственный пост, бразды правления принял журналист и многолетний шеф-редактор Владимира Познера Артем Шейнин. Он это заслужил, едва ли не ежедневно в прошлом сезоне приходя в студию программы «Время покажет» в качестве гостя и особенно рьяно клеймя многочисленных врагов России. В образе простого такого парня из подворотни он позволял себе не выбирать выражений и не соблюдать элементарных правил приличия: казалось, еще немного — и он шарахнет микрофоном по башке какому-нибудь зловредному либералу, специально приглашенному в студию для коллективного битья, или просто даст кому-нибудь из них в морду, как и должны поступать нормальные пацаны, когда никакие другие аргументы в споре не помогают.

В этом же образе он теперь ведет ток-шоу «Время покажет». На его фоне прежний ведущий выглядит форменным аристократом, достигшим определенных высот в благородном деле шельмования идеологических противников и изощренного над ними глумления.

Сниженная лексика — конек Артема Шейнина. «А что если к ним ответочка прилетит?» — спрашивает он у гостя с Донбасса без имени и фамилии, но с кликухой, то есть с позывным «Добрый», обсуждая, что делать с Украиной, никак не желающей остановить боевые действия против мирной и не желающей дальше воевать «ДНР». Говоря о кознях американцев, он то и дело повторяет фразу из похабного анекдота: «А ручки-то вот они», для пущей убедительности вертя «ручками» в разные стороны. По студии он передвигается развязной походочкой а-ля Промокашка из культового детективного сериала «Место встречи изменить нельзя», и, кажется, вот-вот, подобно тому же герою, порвет рубаху на груди и истерически завопит: «А на черной скамье, на скамье подсудимых…»

«На скамье подсудимых» — все те же персонажи: вечный мальчик для битья американский журналист Майкл Бом, к которому Шейнин обращается с неизменной издевательской ухмылкой, на «ты», и которого затыкает раньше, чем этот бедолага успеет сказать хоть что-то внятное. Бом у Шейнина — единственный ответственный за антироссийскую политику Америки и живое олицетворение всего худшего, что есть за океаном. Американцу не остается ничего иного, кроме как, набычившись и испепеляя присутствующих негодующим взором, молча выражать недоумение и возмущение — под издевательские реплики ведущего.

Отечественных врагов России, как и прежде, представляет Борис Надеждин, которого с особым садистическим удовольствием зашикивают и закрикивают другие участники шоу — патриоты, так что Надеждину только и остается саркастически улыбаться и, отринув политкорректность, орать, перекрикивая оппонентов: «Хватит орать!»

Ор на этом ток-шоу и раньше время от времени возникал, а теперь бывает просто невообразимым. Тем более что темы, как и прежде, самые актуальные: грядущие выборы, например. Но не те, о которых вы могли бы подумать. Это «в Вашингтонском обкоме скоро перевыборы, и мы сегодня будем говорить о том, кто станет секретарем Вашингтонского обкома», — так свежо и остроумно заявляет тему очередного выпуска простой парень Артем Шейнин, в дальнейшем, как и большинство его гостей, фамильярно называя одного из кандидатов в президенты США по имени: просто «Хиллари». Некий профессор МГИМО, дорвавшись до микрофона, авторитетно свидетельствует: «Хиллари просто не понимает, что делать. Мы видим психическую истерику в связи с тем, что у нее ускользает победа. Когда не знаешь, что делать, — ругай Россию».

Борис Надеждин, получив слово, замечает в ответ: «Ну у нас в стране то же самое — чем хуже экономическая ситуация, тем чаще мы ругаем Америку». Ему не дает продолжить мысль Константин Затулин: «У них нет оснований ругать Россию. А у нас есть — мы видим, как приближается НАТО, как самолеты летают». Петр Толстой, приглашенный на собственную программу в качестве гостя, глубокомысленно изрекает: «Они считают, что они лучше всех, и поэтому всех учат, как надо».

На самом деле в эфире ток-шоу «Время покажет» практически любая тема превращается в обличение подлого Запада и в первую очередь — Америки. Обсуждают отстранение нашей паралимпийской сборной от участия в Паралимпийских играх. «Они делают что хотят. Они боятся России», — заводятся Шейнин и его гости. Польский политолог Якуб Корейга (еще один постоянный мальчик для битья) успевает выкрикнуть в микрофон: «Россия ведет себя как блондинка, которая едет по встречке и говорит, что все вокруг идиоты и все виноваты… Все это произошло после того, как Россия стала вести себя как мировой хулиган». Возмущенные гости не дают ему продолжать нести такую вредную ересь: «Я бы на вашем месте побоялся злить русских блондинок, мы это так не оставим», — орет в ответ один из гостей. «Мы виноваты в том, что живем в самой большой и богатой природными ресурсами стране», — заходится от возмущения другой. «При любых раскладах наша паралимпийская сборная выиграла бы все… Мы у себя проведем паралимпиаду, чтобы весь мир увидел, что лучшие спортсмены здесь», — сурово насупив брови, рубит правду-матку писатель-патриот Сергей Шаргунов.

«Майкл, а ты за то, чтобы людей убивали?» — снова переводит стрелки на американца Артем Шейнин, обсуждая тему «Что нам делать с Донбассом?». Пока Бом неловко пытается оправдаться: мол, наоборот, это вы, Шейнин сражает противника железным аргументом: «Если бы мы развязали этот конфликт, мы бы сейчас в Варшаве были». И с победным видом оглядывается вокруг: типа, все слышали, как я его срезал. Шейнина с энтузиазмом поддерживает коллега Сергей Доренко, обращаясь к гостям из Донецка: «Ребят, если вы русские и если бы вас за локти не держали, вы бы давно Мариуполь взяли и разогнали шайку эту вонючую». Потом, правда, вспомнив, что мы миротворцы, призывает собравшихся: «Мы более зрелые люди, более взрослая страна, давайте дадим им (украинцам) совет: «Хватит идиотничать». «Что мы можем посоветовать идиотам?» — подхватывает слова Доренко простой парень Шейнин, озабоченный продолжающимся в Донбассе кровопролитием и по-своему, весьма своеобразно, желающий «братской Украине» мира и добра.

Так что новый сезон программа «Время покажет» начала зажигательно и — поджигательно. Общий настрой: всех уроем, пасть порвем, моргалы выколем, тираны мира, трепещите. Ну, и новое слово в политическом вещании — похабное, с ухмылочкой: «А ручки-то вот они».

Источник - Новая Газета

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