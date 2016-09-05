Осенние выборы: как голосовал бы Пушкин?
На дворе сентябрь, скоро выборы. И в мою напичканную стихами голову невольно пришел вопрос: а как бы, интересно, голосовал сам Александр Сергеевич, воспевший как никто эту осеннюю пору еще до всяких выборов?
И ответ не заставил себя долго ждать – конечно же, за «Единую Россию», причем сразу двумя руками, он о такой честнейшей партии и не мечтал. Во-первых, он консерватор, государственник. Во-вторых, был близок, как и ныне единороссы, к самодержцу. В-третьих, очень уж он падок на женскую красоту, а ведь ни в одной другой партии нет таких красивых и обаятельных женщин, особенно среди ярых борцов с терроризмом и экстремизмом. Ну а главное: Александр Сергеевич был, как известно, большой шутник и затейник…
А вот мятежный Лермонтов с его странной любовью к Отчизне – наверняка, такой выбор не одобрил бы. Впрочем, вряд ли его расположением смогли бы воспользоваться другие партии. Нет, уверен, всем им был бы брошен в глаза его железный и желчный стих…
Тургенев скорее всего отдал бы свой либеральный голос «Яблоку», если бы, конечно, не был в это судьбоносное для страны время, как обычно, за рубежом, поближе к Виардо.
Поздний Достоевский, как и церковь (тут сомнений нет), был бы целиком за партию власти, невзирая на свой тюремный опыт и неиссякаемое сострадание униженным и оскорбленным.
Зато Лев Толстой выступил бы резко против всех и вся, обвинив выборы в заведомой лжи и фальши. Впрочем, учитывая выдвижение в депутаты от единороссов его потомка с ТВ, мог бы дать слабину и возвысить свой великий голос также в пользу этой партии, но вскоре покаяться в дневнике, что поступил дурно. Увы, родственные чувства губили и сбивали с толку многих великих.
Горький и Маяковский, наверняка, голосовали бы за коммунистов. А куда им с таким послужным списком деваться? За КПРФ был бы, вероятно, и нобелевский лауреат, безжалостный борец с отщепенцами Шолохов, которому урну для голосования доставили бы прямо на рыбалку.
Пастернак скорее всего в этот чудный сентябрьский день остался бы на даче наедине с аполитичной природой. Не пошла бы на выборы, сославшись на хворь, и Ахматова. А вот Мандельштам вместе со своей неизменной спутницей жизни торжественно отправился бы на участок, но, к несчастью, заблудился и вернулся ни с чем, не считая двух-трех гениальных строк, нашептанных им в поисках места волеизъявления.
Есенин, увидев, что в избирательном бюллетене нет ни одной по-настоящему крестьянской партии, послал бы всех на хер и ушел в запой.
Почти невозможно представить себе на избирательном участке Бродского или Высоцкого, несмотря на верное служение власти когда-то близкого гениальному барду кинорежиссера Говорухина.
А вот сатирик Зощенко, пожалуй, единственный из великих, думается, отдал бы свой голос без тени ухмылки за ЛДПР, поскольку ни в одной другой партии нет столько милых его сердцу ярко отрицательных персонажей…
Но все это, понятно, досужие фантазии. А жесткая реальность состоит в том, что при нынешнем положении дел в стране, да и в мире, появление такого рода избирателей в принципе невозможно.
Похоже, время наших гениев искусства ушло вместе с враждебной им советской властью.
Впрочем, будь они и живы, то здесь вполне могла бы сработать жесткая констатация того же Пушкина: Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен… Иными словами, на выборы пошли бы уже никакие не гении, а вполне ничтожные наши граждане с мелкими обидами, интересами и с оглядкой в первую очередь на свой карман…