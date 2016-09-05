ФБК попросил ФСБ проверить информацию о «грузовиках с деньгами» для Игоря Шувалова
Поводом для обращения борцов с коррупцией в правоохранительные органы послужило интервью основателя Службы безопасности президента Александра Коржакова. Он рассказал о коррупции в администрации президента и правительстве изданию «Медиазона»
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обратится в ФСБ и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о деньгах первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова.
Поводом для обращения борцов с коррупцией в правоохранительные органы послужило интервью основателя Службы безопасности президента Александра Коржакова. Он рассказал о коррупции в администрации президента и правительстве изданию «Медиазона».
«Сейчас все про Шувалова говорят. У меня за гаражом дом его бывшего коменданта. Он ушел, не смог работать там. Когда все это «Сколково» (инновационный центр – ред.) было, деньги Шувалову привозили в грузовиках. В коробках, в мешках, просто в пачках огромных таскали в дом. Загружали в шкафы для одежды», – рассказал Коржаков.
Алексей Навальный отметил, что слова Коржакова можно расценивать как «сообщение о преступлении, распространенное в СМИ».
Отметим, что вице-премьер Игорь Шувалов неоднократно становился объектом расследований Фонда борьбы с коррупцией. В частности, борцы с коррупцией писали о 10 квартирах чиновника в высотке на Котельнической набережной в Москве, которые, по данным ФБК, планируется переделать в одну, а сам этаж – изолировать. Еще одно расследование касается частного самолета, на котором передвигается не только сам чиновник, но и его собаки.