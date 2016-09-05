Ни слова, ни дела
Губернатор Орловской области хронически не выполняет своих обещаний по развитию региона, тратя массу сил и средств на предвыборный пиар
До выхода на финальную предвыборную прямую осталось чуть меньше недели. Губернаторы-«паровозы» активно машут лопатами, швыряя уголь в свои партийные топки. Ну, или в те, куда скажут.
Глава Орловщины Вадим Потомский команды исполняет исправно, иногда даже чересчур. Критику учитывает, к гласу народа прислушивается. После гомерической истории с поездкой Ивана Грозного в Санкт-Петербург вопрос установки памятника царю губернатор отнес на перспективу. Мол, пройдут выборы в Думу, а потом и определимся с местом установки – заявил он 2 сентября (В городе на площади Ермолова проходил как раз пикет против памятника Ивану IV). Возможно, монумент грозному правителю поставят возле Богоявленского собора. Или где-то еще.
Один из участников пикета держал в руках плакат с характерной надписью: «Потомский! Тебя президент прислал на Орловщину не памятники устанавливать, а экономику поднимать. Займись делом, выполни хоть одно свое обещание!». Но с экономикой, как, впрочем, и с другими вопросами, у Вадима Потомского большие проблемы.
Губернатору никак не удается создать из Орловской области сельскохозяйственный рай. Несколько дней назад исполнительный директор Молочного союза России Людмила Маницкая подвергла сомнению статданные, согласно которым производство молока по итогам 2016 года можно прогнозировать на уровне 2015 года, когда было получено 30,8 млн тонн. «Мы стали по-тихому прибавлять надои в регионах, по которым мы просто не можем столько прибавлять», – высказала свое мнение госпожа Маницкая. Среди регионов, занимающихся приписками, была названа и Орловская область, показавшая рост на 7% по производству молока-сырья и на 5% – по реализации переработанного молока.
Реакция администрации Орловщины была ожидаемой. Со ссылкой на данные облстата, она официально заявила, что представитель союза не права, ее данные некорректны, а вот цифры местного облстата, ожидаемо показавшие рост надоев – это и есть истина в последней инстанции.
Не сходит с повестки дня тема существования промышленных предприятий. Настоящей занозой стал орловский «Дормаш». Рабочие не видят зарплаты с 2015 года – долги по ней по состоянию на 5 сентября составили более 58 млн рублей. Владелец предприятия г-н Воропаев чудесным образом сумел отвертеться от ареста. Давить на собственника и решать проблему власти явно не собираются – в июле рабочим передали в счет долгов по зарплате автокран, прицеп и станки на сумму 1.3 млн рублей. Наверное, в надежде, что рабочие как-то смогут его продать… Выхода из ситуации нет – успешному белорусскому АМКОДОРУ Вадим Потомский в сотрудничестве отказал, зато сейчас карманные СМИ усиленно транслирует весть о том, что завод «может» получить большой экспортный контракт. О чем идет речь, если на рынке дорожно-строительной техники господствуют государственный УВЗ и «Русские машины» Дерипаски, никто, понятное дело, не разъясняет. Правда, начальник регионального управления труда и занятости Анатолий Майоров сегодня мрачно заявил, что, поскольку ситуация на предприятии сложная и не совсем прозрачная», ему не хотелось бы, чтобы деньги, полученные за новые заказы, «ушли в неизвестном направлении».
Перед угрозой закрытия оказалась орловская фабрика по огранке алмазов, принадлежащая АЛРОСЕ. Ее коллектив направил письмо Вадиму Потомскому, попросив его «лично оказать возможное содействие для сохранения производства и коллектива». «Возникла реальная угроза уничтожения предприятия, - говорится в письме. Реакции на обращение сотрудников от региональных властей не последовало.
Примечательно, что от «политики» Потомского камня на камне не оставляют и бывшие товарищи губернатора по КПРФ. Например, депутат Орловского горсовета, экс-секретарь ныне упраздненной антикоррупционной комиссии Андрей Рослов. По его словам, в основе нынешнего «завала» региона лежит порочность кадровой политики губернатора, подбиравшего себе людей, способных участвовать в разного рода махинациях. А его политическое credo можно уместить в два слова: «обещать» и «обманывать». «Обещания были громкими, эпохальными, но, как выяснилось, выполнять большинство из них в полном объёме никто не собирался, - говорит Андрей Рослов. - Помните, как Потомский клялся, что правительство области будет на 99% состоять из её жителей? А потом стал возить сюда людей с сомнительной репутацией, своих сокурсников и юрисконсультов, знакомых и рекомендованных некой диаспорой. Поначалу его аргументом было то, что здесь, в области, необходимые кадры просто отсутствуют. А потом он вообще стал нести чушь».
Команда губернатора действительно поражает. Был сбежавший из Орла Бабкин, «блестящий экономист», с которым, по уверению Потомского, «не стыдно было зайти в любое министерство». Есть у него свой «гений ЖКХ», который сейчас вместо губернатора лоббирует памятник Ивану Грозному. Отбыл из города «толковый человек» Рявкин с его фуа-гра. Был ещё сокурсник Потомского Ёрш, которого в наручниках из Орла увезли. «Фактически два года у него на многих ключевых позициях, время от времени меняясь, были люди с таким тёмным прошлым, что мама, не горюй!», заключает Рослов.
Если сравнить «экономические» обещания губернатора с тем, что происходит на деле, то картина будет не менее мрачная. В 2014 году, ещё будучи врио, Потомский заявил, что у него в 2015 году вовсю заработает тепличный комплекс «Юбилейный», который завалит всю Орловскую область огурцами и помидорами. Он публично рассказывал о том, что у голландцев уже якобы закуплено необходимое оборудование, что приглашённая им питерская компания «Кумир» вот-вот построит суперкомплекс XXI века. Да, строительство там началось, но втихую строят не теплицы, а жилищный комплекс…
Мегапроект - концессия на восстановление аэропорта и строительство соответствующей инфраструктуры. Орловчане помнят, что год назад над Орлом покружил самолёт и губернатор назвал это началом регулярного авиасообщения. Арендованный самолёт привёз «инвесторов» из некой «Инженерной корпорации Самсонова». Под неё дважды готовили документацию о концессии. И местные, и федеральные СМИ писали, что само по себе восстановление аэропорта невозможно, а «корпорация» не имеет не только трёх миллиардов, но и даже малой доли этой суммы и привлекает в качестве основного строительства фирму, которая не строила ничего, кроме быстровозводимых павильонов бензозаправок.
Где нефтеперегонный завод? Где теплицы в «Юбилейном»? Где восстановленный «Орлэкс»? Где зарплата работников «Дормаша»? Где аэропорт? Где крупнейший в ЦФО логистический центр? Где многофункциональный медицинский центр? Где особая экономическая зона? Где две-три тысячи новых рабочих мест в год? Вопросы губернатору можно задавать без конца, вот только ответа на них нет.
И в заключение – еще немного о памятнике Ивану Грозному. Потомский на камеру открыто назвал инициатора проекта Михаила Соколовского своим другом. Но ведь это отпетый рецидивист-мошенник со стажем. Человек, который профессионально «кидал» людей на сумму в несколько миллионов рублей, не может «просто так» подарить городу Орлу памятник с объявленной ценой в 25 миллионов. Правда, его пытались «пристроить» и за 6 миллионов, и за 3 миллиона… И процесс, как говорится, идет.
А пока, на фоне Дня знаний Вадим Потомский пытается спешно прикрыться якобы достижениями в строительстве соцобъектов. Вместе с полпредом президента в ЦФО Александром Бегловым он посетил строящийся детский сад, школу №51 и ледовую арену. Правда, в тот же день он подписал решение о закрытии детского дома в Мценске. Как будет использовано его здание и куда оно отойдет – неизвестно.
Тем временем, жители Орла должают выражать свое отношение к губернатору в весьма необычных формах. Прославившаяся на всю страну пенсионерка Раиса Лапистова, та самая, что попросила Дмитрия Медведева сделать ей зубы как у Аллы Пугачевой, готовит новую акцию протеста. На это раз причиной стала невозможность для нее попасть в столовую, расположенную в областной администрации и известную своими низкими расценками. Ранее женщина написала письмо губернатору и попросила разрешить ей там обедать. «В столовой Вашей все очень дешево и безопасно. Очень прошу, дайте мне разрешение на право обедать в Вашей столовой», - говорится в обращении. На это пенсионерка получила ответ, в котором сказано, что вход в областную администрацию доступен только по пропускам, а сама столовая предназначена только «для определенного контингента».
- Буду делать акцию протеста, чтобы пустили в столовую. Поеду перед выборами в Москву. Встану на Красной площади с плакатом: «Люди добрые, наши несчастные орловские чиновники не оказывают мне помощь», - заявила сегодня она.