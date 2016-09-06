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06 сентября 16:25

Загадочные фотографии президента Путина

Фото: РИА Новости, Алексей Никольский

Мне неизвестно, когда у президента будет отпуск. Я, честно говоря, просто смотрю рабочий график до 1 сентября и отпуска здесь не вижу, к сожалению». Как и заявляет пресс-секретарь президента, на официальном сайте администрации президента ежедневно размещалась информация о работе Путина в августе.

На первой фотографии изображена встреча с губернатором Архангельской области, опубликованная 22 августа. Место встречи — резиденция президента в Кремле. Однако чем больше смотришь на эту фотографию, тем более странной она кажется.

Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Архангельской области Игорем Орловым

Нет, сколько ни смотри на эту карточку, ничего не понятно. Посмотрим на фотографии два и три. Вторая была опубликована 18 августа. На ней Путин встречается с губернатором Магаданской области. На третьей, опубликованной 23 августа, мы видим встречу с губернатором Свердловской области. Сравните эти три фотографии.
Понимаете?

Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Магаданской области Владимиром Печеным

Рабочая встреча президента РФ В. Путина с губернатором Свердловской области Е. Куйвашевым

В первую очередь мое внимание привлекла подставка для карандашей и ручек на столе у президента, находящегося за сидящими друг напротив друга людьми. Точнее, ее правая часть. Характерный для России зеленый цвет — это малахит. В подставке стоят разноцветные карандаши, однако проблема заключается в том, как они стоят.

Коллаж 1

На фотографиях два и три, которые были сняты 18 и 23 августа, одинаковые карандаши стоят в одном и том же порядке. Тем не менее 22 августа мы видим иную картину. На фото 18 и 23 августа в глаза бросается оранжевый карандаш, стоящий справа, однако на первой фотографии, сделанной 22 августа, его не видно.

Карандашами, расставленными 18 августа, пользовались 22 числа, а 23 августа они вернулись к своему первоначальному положению?

Странно не только это. Рядом с левой подставкой для карандашей находится что-то похожее на бумагу для заметок. Внимательно рассмотрим эту часть. На второй и третьей фотографиях правый крайний листок находится немного выше всей стопки, но на первой фотографии все листки стоят ровно.

То есть 22 августа стопку подровняли, а 23 числа один лист вновь принял положение пятидневной давности?

Я увеличил проблемные места на фотографиях четыре и пять. На четвертой фотографии — подставка для карандашей. На пятой — бумага для заметок. На них я сравнил не только фото один, два и три, но и фотографию встречи с губернатором Московской области, которая была опубликована 24 августа.

Подставка и бумага выглядят по-другому только 22 августа.

Коллаж 2

На шестой фотографии я рассмотрел внешний вид обуви Владимира Путина. Если обратить внимание на строчку, то становится ясно, что 22 августа на президенте были другие туфли.

Еще одну фотографию я не разместил из-за ограничений по объему файлов. На этой карточке, опубликованной 17 августа, изображена встреча с исполняющим обязанности главы республики Коми. Подставка, бумага для записок и обувь на этой фотографии идентичны снимкам от 18, 23 и 24 августа. Иная картина наблюдается только 22 августа.

Что все это означает?

Суть, скорее всего, заключается в следующем.

Путин встречался с представителями Коми, Магаданской, Свердловской и Московской областей в один и тот же день. Точная дата неизвестна, однако, скорее всего, это было 17 августа или раньше. Эти встречи разбили на несколько дней и опубликовали фотографии 17, 18, 23 и 24 августа. На четырех фотографиях у Путина разные галстуки, однако, по всей видимости, их просто меняли.

Коллаж 3

Скорее всего, только фотография от 22 августа была сделана в другой день. Если это не так, то невозможно объяснить, почему некоторые детали на ней отличаются.

На самом деле дипломаты, работающие в Москве, давно знают о том, что администрация президента разбивает на несколько дней сконцентрированный рабочий процесс Путина в Кремле.

В Японии журналисты из газет и телевидения находятся рядом с премьер-министром с утра до вечера, поэтому там такие манипуляции невозможны. Но в случае с российским президентом есть много событий, на которых журналисты не присутствуют.

Классическим примером служат встречи с губернаторами и руководителями государственных корпораций. 

Невозможно узнать, когда на самом деле состоялась встреча. Это известно только им самим и окружению. 

Ранее уже были случаи, когда дата, опубликованная администрацией президента, была неверной. 

Например, 11 марта прошлого года сообщалось, что Путин встретился с главой республики Карелия. Однако карельские интернет-издания проинформировали об этой встрече уже 5 марта. 8 марта прошлого года, в Международный женский день, были опубликованы фотографии и видео со встречи Путина с женщинами, чьи дети добились выдающихся результатов в различных областях, проходившей в Кремле. 

Тем не менее позже стало известно, что это событие произошло 5 марта. 

Можно сказать, что фотографии, проанализированные мной в этот раз, подтверждают, что ситуация до сих пор не изменилась. 

Более того, я рассмотрел фотографии за последние четыре месяца. Особенное внимание следует уделять подставке для карандашей. И не только ее правой части, где стоят разноцветные карандаши. В ее левой части то появляются, то исчезают ножницы, что также служит хорошим подспорьем.

Перевод - Inosmi.RU

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