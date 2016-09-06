Загадочные фотографии президента Путина
Мне неизвестно, когда у президента будет отпуск. Я, честно говоря, просто смотрю рабочий график до 1 сентября и отпуска здесь не вижу, к сожалению». Как и заявляет пресс-секретарь президента, на официальном сайте администрации президента ежедневно размещалась информация о работе Путина в августе.
На первой фотографии изображена встреча с губернатором Архангельской области, опубликованная 22 августа. Место встречи — резиденция президента в Кремле. Однако чем больше смотришь на эту фотографию, тем более странной она кажется.
Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Архангельской области Игорем Орловым
Нет, сколько ни смотри на эту карточку, ничего не понятно. Посмотрим на фотографии два и три. Вторая была опубликована 18 августа. На ней Путин встречается с губернатором Магаданской области. На третьей, опубликованной 23 августа, мы видим встречу с губернатором Свердловской области. Сравните эти три фотографии.
Понимаете?
Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Магаданской области Владимиром Печеным
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с губернатором Свердловской области Е. Куйвашевым
В первую очередь мое внимание привлекла подставка для карандашей и ручек на столе у президента, находящегося за сидящими друг напротив друга людьми. Точнее, ее правая часть. Характерный для России зеленый цвет — это малахит. В подставке стоят разноцветные карандаши, однако проблема заключается в том, как они стоят.
Коллаж 1
На фотографиях два и три, которые были сняты 18 и 23 августа, одинаковые карандаши стоят в одном и том же порядке. Тем не менее 22 августа мы видим иную картину. На фото 18 и 23 августа в глаза бросается оранжевый карандаш, стоящий справа, однако на первой фотографии, сделанной 22 августа, его не видно.
Карандашами, расставленными 18 августа, пользовались 22 числа, а 23 августа они вернулись к своему первоначальному положению?
Странно не только это. Рядом с левой подставкой для карандашей находится что-то похожее на бумагу для заметок. Внимательно рассмотрим эту часть. На второй и третьей фотографиях правый крайний листок находится немного выше всей стопки, но на первой фотографии все листки стоят ровно.
То есть 22 августа стопку подровняли, а 23 числа один лист вновь принял положение пятидневной давности?
Я увеличил проблемные места на фотографиях четыре и пять. На четвертой фотографии — подставка для карандашей. На пятой — бумага для заметок. На них я сравнил не только фото один, два и три, но и фотографию встречи с губернатором Московской области, которая была опубликована 24 августа.
Подставка и бумага выглядят по-другому только 22 августа.
Коллаж 2
На шестой фотографии я рассмотрел внешний вид обуви Владимира Путина. Если обратить внимание на строчку, то становится ясно, что 22 августа на президенте были другие туфли.
Еще одну фотографию я не разместил из-за ограничений по объему файлов. На этой карточке, опубликованной 17 августа, изображена встреча с исполняющим обязанности главы республики Коми. Подставка, бумага для записок и обувь на этой фотографии идентичны снимкам от 18, 23 и 24 августа. Иная картина наблюдается только 22 августа.
Что все это означает?
Суть, скорее всего, заключается в следующем.
Путин встречался с представителями Коми, Магаданской, Свердловской и Московской областей в один и тот же день. Точная дата неизвестна, однако, скорее всего, это было 17 августа или раньше. Эти встречи разбили на несколько дней и опубликовали фотографии 17, 18, 23 и 24 августа. На четырех фотографиях у Путина разные галстуки, однако, по всей видимости, их просто меняли.
Коллаж 3
Скорее всего, только фотография от 22 августа была сделана в другой день. Если это не так, то невозможно объяснить, почему некоторые детали на ней отличаются.
На самом деле дипломаты, работающие в Москве, давно знают о том, что администрация президента разбивает на несколько дней сконцентрированный рабочий процесс Путина в Кремле.
В Японии журналисты из газет и телевидения находятся рядом с премьер-министром с утра до вечера, поэтому там такие манипуляции невозможны. Но в случае с российским президентом есть много событий, на которых журналисты не присутствуют.
Классическим примером служат встречи с губернаторами и руководителями государственных корпораций.
Невозможно узнать, когда на самом деле состоялась встреча. Это известно только им самим и окружению.
Ранее уже были случаи, когда дата, опубликованная администрацией президента, была неверной.
Например, 11 марта прошлого года сообщалось, что Путин встретился с главой республики Карелия. Однако карельские интернет-издания проинформировали об этой встрече уже 5 марта. 8 марта прошлого года, в Международный женский день, были опубликованы фотографии и видео со встречи Путина с женщинами, чьи дети добились выдающихся результатов в различных областях, проходившей в Кремле.
Тем не менее позже стало известно, что это событие произошло 5 марта.
Можно сказать, что фотографии, проанализированные мной в этот раз, подтверждают, что ситуация до сих пор не изменилась.
Более того, я рассмотрел фотографии за последние четыре месяца. Особенное внимание следует уделять подставке для карандашей. И не только ее правой части, где стоят разноцветные карандаши. В ее левой части то появляются, то исчезают ножницы, что также служит хорошим подспорьем.
Перевод - Inosmi.RU