«Альянс Зеленых» обвинил Собянина и Воробьева в халатности и коррупции
Партия «Альянс Зеленых» разместила при подъезде к столице биллборды, посвященные мусорной теме. Это уже не первый шаг со стороны экологов, пытающихся привлечь избирателя своей критикой бездействия властей Подмосковья ...
В ходе кампании по выборам в облдуму Подмосковья партия «Альянс Зеленых» разместила при подъезде к столице биллборды, посвященные мусорной теме, сообщили нашему изданию в пресс-службе партии. Напомним, что это уже не первый шаг со стороны экологов, пытающихся привлечь избирателя своей критикой бездействия властей Подмосковья в решении проблем утилизации мусора и охраны природы. Ранее экологи с помощью трекеров проследили, какие компании тайно сваливают мусор чуть ли не сразу за МКАД, не довозя его до полигонов ТБО.
Основная идея биллбордов – отсутствие современной системы сбора и переработки отходов в столице России, говорят в партии. Весь мусор, включая бытовые, строительные и медицинские отходы, Москва сегодня просто вывозит в соседний регион и сваливает на огромные свалки, высота которых достигает 60-и этажных домов, утверждают экологи.
При этом, уверены в «Альянсе зеленых», Москва имеет все необходимые ресурсы для того, чтобы организовать переработку и утилизацию своих отходов в соответствии с современными европейскими стандартами. Но не делает этого. В городе отсутствует система раздельного сбора мусора. Среди москвичей не ведется никакой информационной кампании, которая бы рассказывала о том, почему так важен раздельный сбор мусора и что с ним происходит после переработки, утверждают экологи.
Причина, считают они, в халатности и коррупции. На протяжении последних трех лет сбором и утилизацией мусора занимаются 4 оператора, нанятых городом. Каждый из них получил многомиллиардные денежные суммы, однако условия контракта не выполняет – в частности, не перерабатывает 75% мусора, вывозя остальные 25% на полигоны.
Необходимо признать, что эксперимент с частными операторами и многомиллиардными контрактами провалился, говорят в партии. Ожидания жителей двух регионов не оправдались. По мнению лидеров «Альянса», нужно публично признать неудачу эксперимента и произвести изъятие у мусорных операторов оставшихся денег и передать их Московской области для решения мусорной проблемы собственными силами.
Однако вряд ли и этот вариант окажется жизнеспособным. За последние 4 года ни один проект подмосковной администрации по строительству мусороперерабатывающих мощностей не был реализован. Более того, администрация Андрея Воробьева сквозь пальцы смотрит на то, как на уникальных сельхозземлях появляются новые полигоны ТБО, а обещания губернатора закрыть зловонные свалки остаются пустыми словами.