В Улан-Удэ Дмитрия Медведева встретили плакатом «Денег нет. Держимся»
В Улан-Удэ Двое пикетчиков на расстоянии около трех метров друг от друга встречали главу правительства с плакатами, на которых было написано «Денег нет. Держимся. Настроение плохое» и «Ушел из школы в бизнес. Прогорел. Спасибо»
В Улан-Удэ местные жители встретили премьер-министра Дмитрия Медведева с плакатами, которые отсылают к его фразам, вызвавшим широкий общественный резонанс.
Двое пикетчиков на расстоянии около трех метров друг от друга встречали главу правительства с плакатами, на которых было написано «Денег нет. Держимся. Настроение плохое» и «Ушел из школы в бизнес. Прогорел. Спасибо».
Оба пикетчика были задержаны полицейскими до приезда Дмитрия Медведева. Акция проходила около здания Бурятского государственного университета, сообщает Arigus.tv.
Напомним, знаменитую фразу «Денег нет. Вы там держитесь. Хорошего вам настроения и здоровья» Медведев сказал во время визита в Крым. Перед этим местные жители пожаловались главе кабмина на низкие пенсии.
Спустя некоторое время Дмитрий Медведев «отличился» советом учителям идти в бизнес, если их не устраивает зарплата.