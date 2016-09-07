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07 сентября 17:12

В Челябинской области избирателей приглашают проголосовать на неделю раньше

Челябинские коммунисты пожаловались главе Центризбиркома Элле Памфиловой на сотрудников участковых избиркомов, которые пытаются ввести в заблуждение избирателей о дате выборов

Челябинские коммунисты пожаловались главе Центризбиркома Элле Памфиловой на сотрудников участковых избиркомов, которые пытаются ввести в заблуждение избирателей о дате выборов.

По данным КПРФ,  представители участковых избирательных комиссий в Саткинском и Аргаяшском районах Челябинской области совершают поквартирный обход жителей и распространяют прошлогодние листовки, в которых дата выборов назначена на 13 сентября, а не 18 сентября.

Избирателям рассказывают, что выборы назначены на другую дату и что они могут проголосовать досрочно. По сведениям коммунистов, сотрудники избиркомов обещают избирателям, что их бюллетени будут запечатаны в конверты, а в день голосования будут распечатаны и помещены в избирательные урны, сообщает портал «Накануне.Ru».

Кроме того, в районах появились прошлогодние баннеры, призывающие прийти проголосовать 13 сентября.

Зампред ЦК КПРФ и депутат Госдумы Валерий Рашкин направил официальное обращение Элле Памфиловой с требованием немедленно вмешаться в ситуацию и уволить руководство территориальных избиркомов упомянутых районов.

В Центризбиркоме ситуацию в Челябинской области пока не прокомментировали.

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