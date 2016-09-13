Эксперты назвали нынешнюю предвыборную кампанию самой тусклой в истории
Движение «Голос» и Комитет гражданских инициатив (КГИ) признали нынешнюю избирательную кампанию самой невнятной за всю историю демократических выборов в России. Эксперты сделали вывод, что властям не нужная высокая явка на выборах
Движение «Голос» и Комитет гражданских инициатив (КГИ) признали нынешнюю избирательную кампанию самой невнятной за всю историю демократических выборов в России. Эксперты сделали вывод, что властям не нужная высокая явка на выборах.
Эксперты отметили, что предвыборная агитация бессодержательна и деполитизирована. По словам Александра Кынева из КГИ, все кампании одномандатников персонифицированы и дистанцированы от партийных брендов, а вся партийная агитация была социальной, а не политической.
У системных партий летом агитация шла почти исключительно через почту и бесплатные газеты. У «Единой России» в дополнение была косвенная агитация под видом освещения профессиональной деятельности ее кандидатов, занимающих посты в органах госвласти.
Непарламентские партии в ходе предвыборной кампании вообще остались практически незамеченными.
Наглядной агитации и предвыборных публичных мероприятий было по минимуму, поэтому о грядущих выборах избиратели могут узнать разве что из объявлений на подъездах домов, которые появились за неделю до голосования. Кроме того, пик агитационной кампании пришелся на летние отпуска.
В КГИ считают, что вялая кампания – это часть стратегии, имеющей цель снизить явку избирателей.
Впрочем, некоторые политологи считают, что вялая агитационная кампания была только в Москве, а вся предвыборная интрига ушла в регионы. Причем в некоторых регионах действительно развернулась острая борьба.