Сергея Собянина могут снять с выборов в Госдуму за использование служебного положения
Кандидат в депутаты Госдумы и лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин обратился в Центризбирком с требованием снять с выборов мэра столицы Сергея Собянина, который баллотируется от «Единой России»
Кандидат в депутаты Госдумы и лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин обратился в Центризбирком с требованием снять с выборов мэра столицы Сергея Собянина, который баллотируется от «Единой России».
По мнению Митрохина, столичный градоначальник во время избирательной кампании использует свое служебное положение. При этом согласно законодательству, кандидаты, являющиеся госслужащими, на время агитационной кампании должны освобождаться от выполнения служебных обязанностей.
Кандидат от «Яблока» отметил, что г-н Собянин не только продолжал работу мэра, но и использовал в своей предвыборной кампании преимущества своего должностного и служебного положения.
Например, на прошлой неделе Сергей Собянин участвовал в открытии Московского центрального кольца (МЦК), а также предоставил жителям и гостям столицы бесплатный проезд в поездах МЦК в течение месяца.
Исходя из вышесказанного, Митрохин призвал главу ЦИК Эллу Памфилову обратиться в суд с административным иском.