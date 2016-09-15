Глава ЦИК пообещала уйти в отставку в случае провала выборов. За ней «не заржавеет»
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова публично пообещала уйти в отставку в случае провала грядущих выборов в Госдуму. Что конкретно имеется в виду под провалом, не уточняется
Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова публично пообещала уйти в отставку в случае провала грядущих выборов в Госдуму. Что конкретно имеется в виду под провалом, не уточняется.
На презентации Информцентра ЦИК один из иностранных журналистов попросил Эллу Памфилову назвать ситуацию, при которой подаст в отставку.
«Если я провалю эти выборы, конечно, я подам в отставку. Но у меня нет пораженческих настроений, потому что я уверена, что за эти пять месяцев, работая на износ, мы сдвинули столько, сколько за несколько лет не удавалось сдвинуть», - заявила глава Центризбиркома, слова которой приводит «Интерфакс».
Г-жа Памфилова добавила, что «за ней не заржавеет» и она «не раз подавала в отставку, когда была не согласна по принципиальным позициям».
Глава ЦИК также отчиталась о выявленных на сегодняшний день нарушениях избирательного законодательства. Нарушения наблюдаются в 15 регионах, и они требуют особого внимания. Памфилова пояснила, что в случае нарушений выборы будут отменять, а дела передавать в прокуратуру.
Одним из проблемных регионов сейчас является Самарская область. Из этого субъекта поступило 150 жалоб на нарушения. Большинство из них связаны с применением административного ресурса. Памфилова заверила, что ЦИК держит ситуацию в Самарской области под жестким контролем.