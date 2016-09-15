ФБК рассказал о «даче» премьера Медведева, построенной на деньги миллиардеров
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал о даче премьер-министра Дмитрия Медведева, которая была построена якобы на деньги бизнесмена Леонида Михельсона. Борцы с коррупцией оценили дачу премьера в 25-30 млрд рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал о даче премьер-министра Дмитрия Медведева, которая была построена якобы на деньги бизнесмена Леонида Михельсона.
Борцы с коррупцией оценили дачу премьера в 25-30 млрд рублей.
По данным ФБК, компания «Левит» (акционер НОВАТЭКа, частью которого владеет г-н Михельсон) учредила благотворительный фонд «Дар». Затем Леонид Михельсон и предприниматель Леонид Симановский (по официальным данным – самый богатый депутат от «Единой России») перевели на счет фонда «Дар» 33 млрд рублей. Фонд в свою очередь начал «строить несколько странных закрытых объектов и этот в том числе».
В блоге Навального сообщается, что в 2012–2014 годах часть земель и строений перешли от «Дара» некоему фонду «Градислава». При этом имущество было не продано, а просто перешло по договору пожертвования.
Предполагаемая резиденция главы правительства расположена у города Плес в Ивановской области. «Дачу» окружает шестиметровый забор.
Площадь участка, по данным ФБК, составляет 80 гектаров. На участке расположены три вертолетные площадки. Резиденция самого председателя правительства окружена внутренним забором, за которым находятся гостиницы для обслуживающего персонала, автобазы и т.д. Также на участке имеется лыжный спуск с подъемниками. На берегу Волги есть два судна на воздушной подушке, усадьба «Миловка» 1775 года строения.
По словам Навального, на принадлежность данной резиденции к Медведеву указывают геотеги премьера в социальных сетях, а также наличие на даче трех подземных камер под спецсвязь.